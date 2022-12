Mon petit chiot Precious a été qualifié de chien dangereux après avoir mordu la jambe d’un flic

Un chiot minuscule appelé Precious a été qualifié de chien dangereux après avoir mordu la jambe d’un flic.

Maintenant, la croix chihuahua-cockapoo de deux ans doit être muselée à l’extérieur ou les visages doivent être détruits.

Precious a imposé à son propriétaire une amende de 120 £ et une indemnité de 250 £ à verser à une policière après l’avoir mordue Crédit : Glen Minikin

Mary, une propriétaire de longue date, n’avait jamais commis d’infraction auparavant, mais Precious a reçu l’ordre d’être muselée à l’extérieur. Crédit : Glen Minikin

Mais la propriétaire Mary Folden a insisté : « Il suffit de la regarder pour se rendre compte qu’elle est totalement inoffensive. Elle est tellement douce.

Precious a été accusée d’avoir mordu une PC au domicile de Mary à Workington, Cumbria, lorsqu’elle est arrivée pour interroger son fils adulte en tant que témoin dans une enquête.

Mary, 48 ans, a déclaré: «Je lui ai demandé d’attendre pendant que je récupérais mon fils.

«Je l’ai avertie de ne pas entrer dans le salon parce que Precious et ses frères et sœurs étaient là-dedans et ils peuvent devenir excitables. Elle est entrée malgré tout et s’est fait pincer. Il y avait quelques petites contusions sur sa jambe. Je me suis excusé et j’ai pensé que ce serait la fin.

Elle a été stupéfaite lorsque les flics lui ont dit qu’elle était poursuivie en vertu de la loi de 1991 sur les chiens dangereux.

Les magistrats lui ont infligé une amende de 120 £ et lui ont ordonné de verser une indemnité de 250 £ au flic.

Hier soir, la police de Cumbria a déclaré: «En ce qui concerne la loi, la taille du chien n’a pas d’importance, c’est si un chien n’est pas sous contrôle. L’officier a reçu de multiples blessures par perforation nécessitant des soins hospitaliers.