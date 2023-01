Mon petit ami mesure 5 pieds 3 pouces et je le dépasse de 15 cm... les gens nous jugent mais ils manquent d'amour

UNE FEMME qui dépasse de six pouces son petit ami dit que les gens qui jugent leur différence de taille entravent leurs chances de trouver l’amour.

Samantha ‘Sam’ Espinal, 24 ans, et Stephen Di Fede, 32 ans, sont constamment “arrêtés dans la rue” en raison de leurs tailles contrastées.

Samantha ‘Sam’ Espinal, 24 ans, dit qu’elle remarque à peine la différence de taille avec son petit ami Stephen Di Fede, 32 ans, 1 crédit

Le couple adoré dit que les personnes qui jugent manquent de romance 1 crédit

Mais ils obtiennent à peine un deuxième coup d’œil lorsqu’ils s’assoient ensemble – jusqu’à ce que la brune aux longues jambes de 5 pieds 9 pouces se lève.

Elle affirme qu’ils sont bombardés de remarques et regardés en public parce qu’elle éclipse son mec de 5 pieds 3 pouces.

Des inconnus interrompent même les rendez-vous galants du couple new-yorkais pour féliciter Stephen d’avoir mis en sac une grande femme.

Bien qu’ils aient du mal à s’habituer à leur différence de taille au début de leur relation en 2017, le couple a prouvé que l’amour l’emportait sur tout.

Ils disent qu’ils étaient initialement méfiants à l’idée de sortir ensemble en raison de l’attente sociale selon laquelle les hommes seraient plus grands que les femmes.

Mais maintenant, Sam et Stephen remarquent à peine leurs statures différentes – à moins qu’ils n’essaient d’atteindre l’étagère du haut.

Le couple veut que d’autres personnes défient la stigmatisation entourant la taille – car ils pourraient laisser leur véritable amour s’échapper.

Sam a prévenu : “Refuser des gens à cause de leur taille peut vous faire passer à côté de quelqu’un qui pourrait être votre partenaire de rêve.

“J’ai toujours pensé que je ne pourrais jamais sortir avec quelqu’un de plus petit que moi. La différence de taille m’a un peu dérangé au début. Je ne me voyais pas d’accord avec ça.

“Les gens nous arrêtaient dans la rue pour féliciter Stephen d’être sorti avec une femme plus grande – c’était un peu bizarre.

“Mais quand je suis tombée amoureuse, c’est parti. J’ai juste arrêté d’y penser”, a-t-elle expliqué.

“Maintenant, je peux voir des gens manquer à mille pour cent de relations parce qu’ils excluent les gens en fonction de leur taille.”

Elle a exhorté ceux qui recherchent l’amour à “baisser leur garde et à se laisser attirer par quelqu’un qu’ils pensent qu’ils pourraient aimer”.

“Ce serait tellement plus facile de trouver l’amour”, a-t-elle déclaré.

“La façon dont vous vous connectez avec quelqu’un est si importante – la personnalité est ce qui compte le plus.”

En regardant leur catalogue de clichés adorés, le seul aspect notable de la photo est à quel point ils sont épris.

Stephen a fait écho aux commentaires de son partenaire, insistant sur le fait que leur différence de taille relie en fait le couple dans un sens comique.

La danseuse a déclaré: “Je m’attendais toujours à devoir sortir avec des personnes plus grandes que moi – si je ne restais qu’avec des femmes plus petites, j’aurais un très petit groupe parmi lequel choisir.

“D’une manière amusante, cela apporte de l’humour à notre relation – comme lorsque je ne peux littéralement pas atteindre quelque chose en hauteur.

“À part se moquer et rire sur les réseaux sociaux, nous n’y pensons pas vraiment.

“Vous avez besoin d’une attirance physique pour quelqu’un, mais si vous aimez tout sauf sa taille et que vous l’excluez, vous manquez potentiellement quelque chose de génial.

“Si vous disqualifiez automatiquement des personnes, vous limitez votre potentiel.”

Le joli couple s’est rencontré pour la première fois en octobre 2016 lorsque Sam a effectué un stage dans une école où Stephen travaillait comme enseignant.

Ils se sont rapidement rapprochés et ont commencé à se fréquenter correctement en février 2017, avant de devenir officiels en septembre suivant.

Sam a admis “qu’il a fallu un certain temps pour s’adapter” à sa relation unique, avant de tomber éperdument amoureuse de Stephen.

Elle a déclaré: “Je n’étais pas sûre de porter des talons autour de Stephen parce que je ne voulais pas paraître encore plus grande que lui.

“J’ai commencé à m’adapter assez rapidement au fur et à mesure que je tombais amoureux. Cela a cessé de me déranger et j’ai arrêté d’y penser.”

Alors que Stephen pensait que leur différence de hauteur de six pouces “n’était pas un gros problème” dès le départ.

Il a poursuivi: “J’ai été petit toute ma vie, donc la plupart des femmes sont plus grandes que moi. Je l’ai accepté il y a longtemps.”

Le danseur a proposé à Sam en novembre 2022 et ils sont maintenant prêts à se marier plus tard cette année.

Mais la mariée rougissante ne portera pas de talons pour son grand jour – bien que le choix de chaussures ne soit pas dû à sa taille.

Elle a ajouté: “J’ai toujours voulu être pieds nus à mon mariage, même avant de rencontrer Stephen.”

Son mari sera heureux de toute façon si elle change d’avis – comme il l’a dit, il “adore ça” quand son fiancé porte des talons aiguilles.

Stephen s’est évanoui: “Je me dis:” Wow, putain, c’est beaucoup de belles femmes! “”

Le couple a décidé de se lancer dans une mission de normalisation des couples de toutes tailles et a créé un compte TikTok pour partager des clips se moquant d’eux-mêmes.

Le couple dit qu’ils sont souvent arrêtés dans la rue tandis que Stephen est félicité pour avoir mis une femme aux longues jambes 1 crédit