BATTERIE et terrifiée, Bethany Marchant a cogné à la fenêtre en criant à l’aide jusqu’à ce que son petit ami Stefan Carr lui enfonce le poing dans la bouche pour la faire taire – mais le pire était encore à venir.

Au cours d’une épreuve qui a duré trois heures, la mère d’un enfant a été jetée autour de la maison de Carr à Castleford, dans le Yorkshire, étouffée avec un oreiller, avait un couteau sous la gorge et a été suspendue dans un nœud coulant fait maison jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse.

Bethany Marchant

Bethany Marchant a été attaquée par son petit ami Stefan Carr en 2019[/caption]

Incroyablement, chaque instant de l’attaque de 2019 a été filmé par une multitude de caméras installées dans la maison de Carr – et les images ont ensuite été montrées au tribunal, où il a été emprisonné pendant 11 ans.

Brave Bethany, maintenant âgée de 25 ans, raconte son histoire dans le programme Crime + Investigation, Survivors with Denise Welch, diffusé lundi.

Elle dit au Soleil que, bien que les cicatrices physiques de l’attaque aient disparu, cela lui a laissé de profondes cicatrices mentales qui pourraient ne jamais guérir.

«J’ai le SSPT, la dépression et l’anxiété. J’ai fait mettre une serrure sur la porte de ma chambre et je commence tout juste à la laisser ouverte la nuit, même s’il a été mis de côté », dit-elle.

«Mentalement, je récupère encore. Je ne pense pas que vous vous remettiez complètement de quelque chose comme ça.

Bethany dit qu’elle voulait participer au programme Survivors pour aider d’autres personnes qui pourraient souffrir de violence conjugale.

«Je pense que les gens ont vraiment peur de partir parce qu’ils ne savent pas s’ils vont survivre et ils ont souvent l’impression qu’ils ne peuvent pas», dit-elle.

«Mais vous survivrez. Mon message pour eux est d’être aussi courageux que possible et aussi ouvert que possible et les gens vous aideront et vous soutiendront à travers tout. »

Se référer à la légende

Bethany sortait avec Carr depuis six mois[/caption]

CRIME + ENQUÊTE®

Brave Bethany parle à Denise Welch dans Survivors[/caption]

Petit ami parfait sans signes avant-coureurs

Au cours des six mois où le couple est sorti avant l’attaque, l’ancien soldat Carr n’a montré aucun signe d’un tempérament violent ni même d’une tendance jalouse.

«La relation était vraiment bonne», déclare la professeure de danse Bethany. «Nous sommes partis le week-end, avons beaucoup mangé et partagé beaucoup des mêmes intérêts.

«C’était une personne gentille, jamais jalouse. Beaucoup de mes amis avaient des petits amis jaloux et s’ils sortaient, ils disaient «à quelle heure rentrez-vous à la maison? Mais Stefan m’a encouragé à sortir avec mes amis.

«Il n’y avait pas de véritables panneaux d’avertissement ou de drapeaux rouges.»

Après avoir passé la journée à un concours de danse, le 26 avril 2019, Bethany a rencontré Carr, qui jouait au rugby, et est sortie dîner.

Mais au cours du repas, il a avoué l’avoir trompée et, contrariée, Bethany a décidé de le reconduire à la maison, d’emporter les quelques vêtements qu’elle avait chez lui et de partir.

CRIME + ENQUÊTE®

Le professeur de danse n’avait aucune raison de soupçonner Carr était violent[/caption]

Dès qu’elle est montée à l’étage, Carr, alors âgée de 28 ans, a verrouillé la porte et a refusé de la laisser partir.

«À ce stade, je n’avais pas peur de lui parce qu’il ne m’avait jamais fait de mal», dit Bethany. «Puis il s’est jeté dans les escaliers et m’a accusé de l’avoir poussé, même si je ne l’avais pas touché.

Pensant qu’il s’était blessé au bras, Bethany a proposé d’appeler sa mère mais, comme elle l’a fait, Carr a changé – l’attrapant et la jetant au sol, la faisant se cogner la tête.

Au cours des trois heures suivantes, il l’a étranglée, lui a mis un oreiller sur le visage et l’a menacée avec un couteau avant de lui dire qu’il avait une arme à feu et qu’il allait la tuer.

Par effroi, il avait déjà fabriqué un nœud coulant avec une corde utilisée dans son travail d’agent de sécurité ferroviaire, qu’il avait caché dans un tiroir.

Des images choquantes de la caméra montrent Carr lançant calmement le nœud coulant au-dessus d’une porte avant de soulever Bethany et de la suspendre pendant trois minutes.

Lorsqu’elle a perdu connaissance, il l’a relâchée et elle est tombée au sol en vomissant par manque d’oxygène.

«Pendant les trois heures, je pensais juste que j’allais mourir», raconte Bethany. «D’autant que ça durait de plus en plus longtemps.

«Je criais à l’aide et personne ne venait. En fin de compte, je voulais vraiment mourir parce que c’était mieux que de subir toutes les autres choses qu’il me faisait subir.

La police lui a dit plus tard que Carr avait cherché de l’aide sur Internet pour faire un nœud coulant.

«La police a pensé que c’était prémédité à cause des recherches sur Internet», dit-elle. «Mais nous ne savons pas si c’était destiné à moi ou à lui.»

Police du West Yorkshire

Des images effrayantes des caméras montrent Carr en train de préparer le nœud coulant[/caption]

Prévoyez de les noyer tous les deux dans un réservoir

Finalement, Bethany a supplié Carr de l’emmener à l’hôpital et il a semblé être d’accord.

«J’ai dit que je ne dirais à personne ce qu’il avait fait s’il me déposait à l’hôpital, en promettant de leur dire que j’avais été attaquée au hasard», dit-elle.

«Je disais tout ce que j’avais à dire, pour sortir de cette situation.

«Il m’a mis à l’arrière de la camionnette, mais quand nous sommes arrivés en haut de la route, il a dit qu’il ne m’emmenait pas à l’hôpital et qu’il allait nous noyer tous les deux dans un réservoir voisin.

Heureusement, les voisins avaient entendu les cris de Bethany et avaient appelé la police – qui a poursuivi la camionnette et arrêté Carr avant qu’il ne puisse exécuter sa menace.

Police du West Yorkshire

Stefan Carr avait pré-préparé le nœud coulant[/caption]

Terrifié par les oreillers et les robes de chambre

Bethany a eu plus de 50 ecchymoses et dit que la marque de corde autour de son cou a mis des semaines à s’estomper.

Mais, deux ans plus tard, elle dit que les cicatrices psychologiques vont beaucoup plus loin.

«Physiquement, cela m’a pris six bons mois, mais je l’ai prolongé parce que mon cou et mes épaules étaient vraiment douloureux mais je ne pouvais pas dormir sur un oreiller parce que c’était ce avec quoi il m’étouffait», dit-elle.

«Je ne pouvais pas porter de robe de chambre parce que j’avais peur que le cordon s’enroule autour de mon cou.

«Un autre déclencheur est les odeurs, car il porte un après-rasage très populaire et si je le sens sur un autre homme ou dans un magasin, je dois m’échapper.

«Si je vois une Mercedes comme celle qu’il avait, conduisant derrière moi, ça me rend la tête folle.»

Bethany dit qu’elle a dû surmonter sa peur des peignoirs et des oreillers pour le bien de son fils de trois ans.

«Cela a eu un impact sur ma vie, mais je ne peux pas permettre que cela ait un impact sur la sienne, donc je dois faire de mon mieux quand je suis avec lui», dit-elle.

«Les jours où je ne me sens pas bien, ma famille est intervenue, alors j’ai de la chance de les avoir pour m’aider.

Cris effrayants capturés par la caméra

Avant l’attaque, Bethany n’avait aucune idée du paranoïaque que Carr avait des caméras surveillant chaque pièce de sa maison.

Après avoir décrit l’attaque en détail à la police, on lui a dit que chaque acte pervers qu’elle décrivait avait été filmé – ce qui signifie qu’il n’avait aucune chance de le nier devant le tribunal.

«C’était la meilleure sensation au monde», dit-elle.

Mais elle admet qu’en regardant les images pour la première fois, avant le procès de Carr en septembre 2019, elle était «déçue» que cela ne paraisse pas aussi mauvais que l’attaque ressentie à l’époque.

«Je savais que j’avais l’impression que j’allais mourir, mais le regarder ne me semblait pas comme ça», dit-elle.

«Mais les membres de la famille ont été horrifiés par ce qu’ils ont vu et maintenant que j’en suis un peu plus détaché, je peux voir que c’est horrible.

Les jurés ont accepté et Carr a été emprisonné pendant 11 ans et trois mois pour l’attaque contre Bethany et une autre contre un ex, peu de temps avant.

Bethany est maintenant un fervent partisan de la loi de Clare, qui a été adoptée en 2014 pour donner aux femmes et aux hommes à risque de violence domestique le droit de savoir si leur partenaire a des antécédents d’abus violents en série.

«J’étais la quatrième personne avec qui il avait été violent, mais pas aussi mal, mais c’était une progression à chaque fois», dit-elle.

«Mais de toute évidence, je ne savais rien des autres femmes, il faut donc faire plus et donner plus d’informations.

«La loi de Clare est fantastique, mais je ne pense pas que beaucoup de gens sachent ce que c’est, alors je pense qu’elle doit être beaucoup plus promue, surtout parce que les cas de violence conjugale augmentent rapidement, encore plus en lock-out.

Bethany – qui a récemment recommencé à sortir ensemble pour la première fois depuis l’agression – dit qu’elle fait face à son calvaire en parlant et en étant honnête.

«Je me dis toujours que je suis en charge de ma vie, je suis en charge de ma propre tête», dit-elle.





«Si je me sens déprimé certains jours, je suis responsable de cela, et il n’y a que moi qui peux le changer, donc parler de ce qui se passe est d’une grande aide.

«Il est vraiment important que les gens sachent que c’est bien de dire ‘En fait, aujourd’hui je ne suis pas si bon que ça.’ Nous ne devrions pas en avoir honte.

Survivors With Denise Welch diffusé sur Crime + Invesigation le lundi soir à 21h