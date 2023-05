Mon petit ami m’a dit qu’il venait juste de promener notre chien – maintenant j’ai le cœur complètement brisé… personne ne m’aidera

UNE FEMME est dévastée après avoir affirmé que son ex-petit ami lui avait dit qu’il promenait son chien – mais n’est jamais revenu.

Sonia Lovemore, une enseignante néo-zélandaise, a rencontré son ex-petit ami alors qu’ils vivaient tous les deux à Manchester en 2019.

Sonia est dévastée après que son chiot golden retriever ait été expédié dans un autre pays par son ex-petit ami Crédit : Sonia – fourni

La jeune femme de 29 ans fait tout ce qui est en son pouvoir pour ramener son chiot à la maison Crédit : Sonia – fourni

La jeune femme de 29 ans a déménagé au Qatar pour soutenir son nouveau partenaire dans sa carrière de pilote après qu’on lui ait proposé un emploi chez Qatar Airlines.

Au cours de leur relation, ils ont adopté Suri, un chiot golden retriever mixte.

Mais malheureusement, après cinq ans, le couple a décidé de se séparer et de partager la garde du toutou.

Sonia a déclaré à The Sun Online : « Nous avons décidé que nous partagerions toujours le chien. Je suis le principal soignant et il la prend juste quand il est à Doha sans voler 20 % du temps.

« L’accord est que chaque fois qu’il veut faire du chien, il vient la chercher chez moi et me dit quand l’enfer la dépose.

« Il ne l’aurait pas plus de cinq jours maximum à cause de son travail. »

Cependant, la dernière fois que l’ex-partenaire de Sonia a récupéré Suri, elle était partie plus longtemps que d’habitude.

« C’est devenu une semaine, une semaine et demie et j’ai commencé à poser des questions – il l’avait beaucoup plus longtemps qu’il ne le ferait », a expliqué Sonia.

Quelques jours plus tard, le propriétaire de l’animal concerné a demandé quand Suri rentrerait à la maison, et on lui a dit qu’elle serait « tenue au courant ».

La femme de 29 ans a déclaré : « Plus tard, j’ai découvert que c’était le jour où il l’avait expédiée hors du pays.

« Elle était en route pour le Royaume-Uni ce jour-là. »

Plus de jours ont passé et Sonia a affirmé qu’elle s’inquiétait de plus en plus du bien-être de son chien.

Lorsqu’elle a demandé à son ex, il lui aurait dit: « Elle était bonne, beaucoup d’exercice, heureuse. »

Mais il n’a offert aucune réponse lorsque son ex a de nouveau demandé quand son chien rentrerait à la maison.

Finalement, on lui a dit le 18 mars, mais quand le jour est arrivé, son chiot était introuvable.

« Le 18 mars, alors que je m’attendais à ce qu’il la ramène, il a dit: » J’ai ramené mon chien au Royaume-Uni et elle est maintenant en sécurité et heureuse à la maison « », a déclaré Sonia.

« Il n’est même pas au Royaume-Uni. Il est à Doha. Le chien est avec Dieu sait qui au Royaume-Uni.

« Je pleurais. J’ai craqué, le fait d’y penser me donne maintenant envie de pleurer à nouveau.

« C’était le sentiment le plus déchirant de tous les temps. »

« Je sais quel genre de personne il est, il est manipulateur, toute colère ne fera que le rendre heureux », a déclaré le propriétaire furieux.

« C’était dur mais je savais que j’allais voir la police et les avocats. »

Le cas de Sonia est maintenant avec la police de Manchester, et elle doit attendre les documents officiels des autorités du Qatar indiquant qu’elle est la propriétaire légale de Suri.

Lorsque la police de Manchester aura la preuve, elle pourra rendre le retriever à Sonia, selon la jeune femme de 29 ans.

Elle a dit: « Dès que cela sera envoyé, j’irai là-bas.

« J’ai fait tout ce que je pouvais. Je continuerai à faire de mon mieux. »

L’ex-partenaire de Sonia a été approché pour un commentaire.

Des textos entre Sonia et son ex-petit ami révélant qu’il avait dit qu’il rendrait le chien le samedi 18 mars Crédit : Sonia – fourni

Le texte dévastateur envoyé par l’ex-petit ami affirmant qu’il avait expédié le chien de Sonia au Royaume-Uni Crédit : Sonia – fourni