Mon petit ami a acheté une bague de fiançailles mais ne l’a toujours pas proposée – je lui donne toujours un coup de coude, dit Shirley Ballas de Strictly

AVEC deux mariages derrière elle, Shirley Ballas de Strictly espère avoir de la chance pour la troisième fois avec son petit ami Danny Taylor – elle n’arrive tout simplement pas à lui faire poser la question.

Le juge en chef de l’émission de danse BBC1 sort avec son toyboy depuis 2019 et est prêt à faire passer leur relation au niveau supérieur.

Appuyez sur l’appareil photo

La juge stricte Shirley Ballas attend que son petit ami Danny pose la question[/caption]

Alpha presse

Le couple se fréquente depuis 2019[/caption]

Pennsylvanie

Shirley Ballas dit que son petit ami dit qu’il proposera quand il sera prêt[/caption]

Mais Shirley, 62 ans, dit que Danny, 50 ans, semble réticent à se mettre à genoux – malgré l’achat d’un cierge de fiançailles plutôt opulent il y a près d’un an.

Elle a dit: «Nous avons une bague dans le coffre-fort. C’était une vraie palabre, et pas une mince affaire pour assembler cette bague.

“Quand nous déciderons de le faire, je vous dirai comment la bague est née et d’où proviennent les pierres.

« J’aime tout ce qui est préparé et organisé. . . il dit : ‘Je le ferai quand je serai prêt’.

EN SAVOIR PLUS SUR STRICTEMENT STRICTEMENT NON NON Strictement choqué alors que Janette Manrara de It Takes Two jure en direct sur les ondes ‘PAS HEUREUX’ La star de Strictly Ellie a montré une “colère” secrète envers Shirley, selon un expert en langage corporel

« Je lui donne toujours un coup de coude. Mais plus vous le poussez, plus il recule de dix pas.

« Alors voyons quand il sera prêt.

“Il n’a jamais été marié et j’ai été marié deux fois.”

Shirley admet volontiers : « Je ne suis pas facile à vivre », mais c’est exactement ce qu’elle et Danny ont fait pendant la plus grande partie de leur relation.





GENTIL ET COURTOIS

La romance a commencé après leur apparition dans la pantomime Jack And The Beanstalk dans leur Liverpool natal fin 2018.

Shirley était Mère Nature et Danny jouait le méchant Fleshcreep.

C’est arrivé juste au moment où Shirley terminait sa deuxième série de Strictly, qui se poursuit ce soir avec le spécial Halloween de l’émission.

La décision de vivre ensemble était en grande partie due aux aspects pratiques d’être dans une bulle pendant la pandémie après qu’ils aient tous deux attrapé Covid et subi des séquelles.

Shirley a expliqué au Good Housekeeping Live Festival dans le centre de Londres: «Nous avons décidé de faire le verrouillage ensemble et c’était comme 150 ans en deux ans. Nous avons appris à nous connaître sur le bout des doigts.

«Nous avons tous les deux réalisé que nous étions tout à fait compatibles. Nous avons alors parlé de nous marier. Je ne sais pas comment j’aimerais qu’il propose. . . Je préfère ne pas savoir.

Mais ce qu’elle savait quand elle a ouvert son esprit pour retrouver l’amour, c’est qu’elle voulait un changement majeur dans sa vie.

Shirley a eu de la malchance avec ses deux mariages – le premier de 18 à 23 ans avec son partenaire de danse Sammy Stopford, le second de 25 à 47 ans avec son dernier partenaire de danse, Corky Ballas.

Shirley dit que ses deux maris ne l’ont jamais traitée aussi bien que Danny.

Elle insiste sur le fait qu’il est un homme “toujours gentil, courtois et respectueux”.

L’acteur, qui est apparu dans The Bill et Brookside, a quelque chose d’autre qu’elle a toujours trouvé manquant avec d’autres hommes dans sa vie.

Shirley a déclaré: «Mon premier petit ami mesurait 5 pieds 7 pouces, le deuxième 5 pieds 6 pouces, mon troisième 5 pieds 6 pouces. Ils étaient tous de petits hommes dans ma vie.

“Si vous voulez trouver l’amour, allongez-vous dans votre lit, nuit et jour, en disant:” Soyez 6 pieds 1 pouce s’il vous plaît “. Passez votre commande.

« C’est exactement ce que j’ai fait. J’ai demandé à l’univers.

«Puis Danny est arrivé et il mesure 6 pieds 1 pouce, avec une taille de 12 pieds! Il est aussi beau, une personne gentille et gentille – et je ne l’ai pas vu depuis deux mois.

Getty

La juge de télévision Shirley Ballas a déjà été mariée deux fois et espère avoir de la chance pour la troisième fois[/caption]

Bbc

Shirley dit qu’elle ne peut pas révéler qui est son préféré pour Strictly cette année[/caption]

À cette période de l’année, Shirley est la plus occupée, jonglant entre son travail dans le monde de la danse et son travail de haut niveau sur Strictly.

Elle a récemment critiqué les téléspectateurs via les médias sociaux qui ont affirmé qu’elle favorisait les hommes de l’émission par rapport aux candidates.

L’accusation a été déclenchée après une danse le mois dernier entre le présentateur de radio Richie Anderson et la pop star Fleur East, qui a vu trois des quatre juges voter pour garder cette dernière sans que Shirley n’ait à voter.

Cela a vu Richie montrer la porte, mais lorsqu’on lui a demandé qui elle aurait soutenu, elle a dit qu’elle l’aurait sauvé.

Cela allait à l’encontre du consensus parmi les téléspectateurs et le reste du panel, et a laissé beaucoup se demander quelle était sa pensée.

Mais Shirley souligne que le sort de concurrents tels que Kym Marsh et son partenaire professionnel Graziano di Prima est beaucoup plus décidé par les téléspectateurs à la maison, et elle explique qu’elle a soutenu la star sortante de Loose Woman Kaye Adams tout autant qu’elle l’a fait Richie.

Elle a déclaré: «Tout le monde a un favori, mais tout le monde ne vote pas car nous avons vu Richie partir. Tout dépend des votes.

« Ce n’est pas moi qui les mets là. Les gens doivent comprendre que chaque semaine, quelqu’un doit rentrer chez lui. Kaye Adams m’a surpris.

«Elle est sortie la première semaine, car elle était terrifiée lorsque je l’ai rencontrée dans le couloir avant qu’elle ne sorte.

“Mais je pense qu’elle a fait un excellent travail. Elle a montré beaucoup de promesses et cela aurait été bien de voir plus de son parcours.

Lorsqu’on lui a demandé qui elle considérait comme l’outsider de cette année pour le trophée Glitterball, elle a répondu avec diplomatie: «Je ne vais pas dire qui c’est, je les aime tous.

“Ils font tous de leur mieux et ils apportent tous quelque chose de spécial.”

« Je lui donne toujours un coup de coude. Mais plus vous le poussez, plus il recule de dix pas !

Shirley sur son petit ami Danny

Shirley, qui a un fils Mark, 36 ans, issu de son mariage avec Corky, admet qu’elle était loin de l’article fini lorsqu’elle est apparue pour la première fois dans l’émission en 2017.

Elle aurait bien dansé, mais c’était le nouveau défi de parler et de marquer en direct sur l’un des plus grands spectacles britanniques qu’elle ne connaissait pas.

Elle a déclaré: «Quand j’ai commencé, je ne savais pas comment faire les scores et j’ai oublié d’appuyer sur mon bouton.

« Ils étaient tous dans la galerie en train de dire : ‘Dis-lui d’appuyer sur son bouton !’ Et vous devez tenir votre pagaie juste sous votre menton. C’est énervant.

“Ce qui m’a choqué, c’est que mon fils s’est mis à l’écoute depuis l’Amérique en disant : ‘Bon sang, maman, reprends-toi. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur votre buzzer et d’arriver à votre siège à l’heure.

Interrogée sur son avenir à long terme dans l’émission, elle a déclaré: “Je le prends d’année en année. Je ne fais pas de planification à long terme quand il s’agit d’un travail comme la télévision.

“Chaque fois qu’ils me demandent de revenir, je suis heureux de prendre une décision sur la façon dont tout le monde se sent.”

Elle a ajouté: «Je deviens nerveuse, car je suis une personne anxieuse tout le temps, car vous avez un travail à faire. Vous voulez toujours transmettre les meilleurs messages possibles et je suis dur avec moi-même.

Elle aime aussi s’assurer qu’elle est à son meilleur dans la série et cette année a eu un peu d’aide de son collègue juge Motsi Mabuse.

Shirley a déclaré: “Vous savez que c’était une perruque sur Strictly la semaine dernière, n’est-ce pas? J’ai un nouveau monsieur qui s’appelle Sven et il est très créatif et il a toutes ces perruques en ligne.

“Je pensais que c’était plutôt bon et qu’il protégeait mes propres cheveux. Donc je pense que nous avons fait une bonne chose avec les perruques.

«Bien sûr inspirée par mon amie Motsi, car ses perruques sont juste sensationnelles. Elle a dit : ‘Tu dois l’essayer, tu dois l’essayer !’ et je suis content d’avoir suivi son conseil.

En savoir plus sur le soleil I-RARES Apple lance un iPhone spécial que seules certaines personnes sont autorisées à posséder DI-WOW Je suis une maman de 4 enfants et j’ai donné un coup de pouce à ma maison du conseil sur un budget

Peut-être pourrait-elle convaincre Motsi d’utiliser son pouvoir de persuasion sur Danny.

Strictly Come Dancing continue ce soir sur BBC1 à 18h50.

Bbc

Shirley est un pilier du populaire concours de danse annuel BBC One[/caption]

Pennsylvanie

Shirley dit qu’en fin de compte, les téléspectateurs à la maison décideront du sort des candidats, y compris Kym Marsh[/caption]