Mon perroquet a le cœur brisé depuis que son compagnon a disparu, je l’emmène en mission de sauvetage dans un sac à dos spécial

Un perroquet au CŒUR BRISÉ qui se languit de son compagnon disparu est parti en mission de recherche et de sauvetage – dans un sac à dos spécial.

Snowy le cockatiel est privé après que son partenaire Pippi se soit envolé par la fenêtre il y a un mois.

Un perroquet au cœur brisé qui se languit de son compagnon disparu est en mission de recherche et de sauvetage Crédit : Glen Minikin

Snowy le cockatiel est privé après que son partenaire Pippi se soit envolé par la fenêtre il y a un mois Crédit : Glen Minikin

Il l’appelle constamment et ne chante plus ses meilleurs morceaux, notamment Another One Bites the Dust, If You’re Happy and You Know It et I’m A Little Teapot.

La propriétaire Emma Jenkinson, 30 ans, l’emmène maintenant dans un porte-oiseaux à dos pour rechercher son amour perdu.

Elle a déclaré: “Je suis vraiment inquiète pour Snowy.

« Une calopsitte qui a perdu son partenaire risque de mourir de tristesse, alors je crains que nous manquions de temps pour lui.

“C’est déchirant de le voir si triste. ”

Emma, ​​de Doncaster, South Yorks, a eu la paire l’année dernière alors qu’elle n’avait que six semaines.

Ils se rassemblent la nuit, partagent des baisers et même se douchent avec Emma.

Mais Pippi a fait une pause après qu’Emma, ​​au chômage, ait accidentellement laissé la fenêtre de sa chambre ouverte.

Elle a déclaré: «Je suis généralement très vigilante, mais j’avais mal aux dents, alors j’ai dû être un peu laxiste.

“Ma mère pouvait entendre Snowy crier le nom de Pippi.”

Emma a voyagé à travers le South Yorkshire à la recherche de Pippi et a même offert une récompense de 250 £, mais il n’y a eu aucun signe.