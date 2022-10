Mon père tueur en série qui a assassiné 8 femmes m’envoie des lettres horribles de prison – la pire a été envoyée le jour de mon mariage

LA FILLE d’un tristement célèbre tueur en série a révélé qu’il lui avait envoyé des lettres affreuses depuis sa prison – et qu’il s’était même moqué d’elle le jour de son mariage.

Melissa Moore est l’un des trois enfants de The Happy Face Killer vivant avec l’héritage des crimes horribles de son père.

Keith Hunter Jesperson a assassiné huit femmes au cours de sa frénésie écœurante entre 1990 et 1995 – et aurait tué jusqu’à 185 personnes.

Le chauffeur de camion né au Canada et père divorcé de trois enfants a tué ses victimes dans cinq États : Washington, Californie, Floride, Wyoming et Oregon.

Il a gagné le surnom de The Happy Face Killer après avoir dessiné des smileys sur des lettres de railleries qu’il a envoyées aux médias et aux autorités.

Pour surmonter le traumatisme de la double vie de son père, Melissa a rejoint TikTok pour partager un aperçu de l’héritage d’une réputation effrayante.

Sur son compte @lifeafterhappyface, elle a expliqué que l’homme de 67 ans lui envoie souvent des lettres alors qu’il purge sa vie sans libération conditionnelle au pénitencier de l’État de l’Oregon.

Mais parmi la richesse de la correspondance qu’elle reçoit, une lettre particulière a touché une corde sensible avec la “survivante du crime” autoproclamée.

Melissa a dit à ses 150 000 abonnés TikTok que son père lui avait envoyé une lettre manuscrite après son mariage en juillet.

Elle a expliqué que son père avait inclus une photo imprimée d’elle et de son mari de leur mariage, qu’elle avait partagée en ligne, dans sa lettre.

Le TikToker a déclaré: “Il est en quelque sorte capable de voir mon Instagram depuis la prison.

“Dans la lettre, il dit que je suis grosse et que mon mari est gros, et nous ne courons pas.”

La fille du tueur en série a poursuivi en disant: “il me dit alors que peut-être que ce mariage fonctionnera.”

Son père emprisonné a alors demandé avec audace “pourquoi n’ai-je pas été invité” à la fin de sa lettre, a-t-elle déclaré.

Jesperson a terminé sa lettre bizarre avec les mots: “Souviens-toi surtout ma fille, je n’ai jamais cessé de t’aimer.”

Melissa a également révélé qu’elle avait reçu un colis de son père à Noël l’année dernière mais qu’elle était “terrifiée à l’idée de l’ouvrir”.

Elle a ensuite montré aux utilisateurs des médias sociaux un sac à main marron qu’elle a dit “son ami détenu de prison m’a fait”.

La vidéo virale a recueilli plus de 8 millions de vues, 1 million de likes et un flot de commentaires désireux d’en savoir plus sur sa relation avec son père tueur.

L’un d’eux a écrit : “Pourquoi n’ai-je pas été invité ? Est-ce qu’il oublie où il est en ce moment ou quoi ?”

Un autre a dit: “Ne vous sentez jamais obligé de vous excuser pour lui. C’était de sa faute, vous êtes une personne formidable.”

Un troisième a ajouté: “Cela l’a mis en colère de vous voir libre et heureux alors qu’il ne l’est ni l’un ni l’autre.”

Melissa a répondu: “Vous devriez voir à quel point l’encre était PROFONDE dans le papier – elle était en relief avec de la colère.”

Elle a assuré à ses followers que les commentaires grossiers de son père ne l’avaient pas affectée et que le jour de son mariage était “magique”.

“C’était un bonheur de mariage post-lettre surprenant. Heureusement, cela ne me blesse pas”, a-t-elle déclaré.

“SEULEMENT DÉSOLÉ QU’IL A ÉTÉ PRIS”

Dans une interview 20/20 l’année dernière, Melissa a déclaré au monde: “Je me demande parfois maintenant, s’il était libéré maintenant, s’il était libéré, tuerait-il à nouveau? Et je crois qu’il le ferait.

“Je ne crois pas que mon père soit désolé du tout… Ce dont il est désolé, cependant, c’est qu’il s’est fait prendre.”

Jesperson s’est finalement rendu pour ses crimes malades après avoir avoué à son frère, a déclaré Melissa.

Elle n’avait que 15 ans lorsqu’il a été arrêté et a fini par changer de lycée pour essayer de réinventer sa réputation.

Dans une autre vidéo sur son TikTok, Melissa a déclaré qu’elle n’avait probablement même pas assez de conseils pour gérer le fait d’être la fille d’un tueur en série.

“J’y vais chaque semaine le vendredi et j’ai commencé à suivre une thérapie lorsque je remarque des déclencheurs”, a-t-elle expliqué.

Moore a également déclaré qu’elle travaillait dans “le vrai crime avec d’autres survivants du crime” où elle a commencé à remarquer “certains schémas dans leur vie qui ont été causés par le traumatisme de ce qu’ils ont vécu”.

Elle a dit que cela lui avait permis de voir qu’elle faisait également face à “certaines de ces réactions traumatisantes”.

Melissa a dit qu’elle était “vraiment reconnaissante envers les autres survivants de l’avoir signalé”.

“Sinon, c’est très terrifiant pour beaucoup de survivants.”

