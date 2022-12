Mon père s’est suicidé avant Noël après l’arrêt des prestations – il m’a laissé un cadeau déchirant pour “garder le contact”

UNE FILLE dont le père s’est suicidé tragiquement avant Noël après l’arrêt de ses prestations a révélé qu’il lui avait laissé un cadeau déchirant comme moyen de “rester en contact”.

Kevin Dooley avait acheté des talkies-walkies pour ses petites-filles et sa fille Leanne pense que c’était sa façon de rester en contact depuis le ciel.

Kevin Dooley s’est suicidé en décembre 2018 après l’arrêt de ses prestations par le DWP Crédit : fonctionnalités de mise au point

La fille de Kevin, Leanne, à droite, pense que son père a acheté les talkies-walkies pour “rester en contact” Crédit : fonctionnalités de mise au point

Chaque Noël, Leanne rend hommage à son père avec une boule spéciale sur son sapin Crédit : fonctionnalités de mise au point

Papa de trois enfants, Kevin, 48 ans, s’est pendu après l’arrêt cruel de ses allocations en décembre 2018.

Leanne l’avait vu des heures plus tôt et avait découvert plus tard son corps.

La maman de trois enfants a courageusement célébré Noël pour le bien de ses jeunes filles – et se souvient maintenant de son père chaque Noël avec une boule d’hommage sur son arbre.

Leanne a rencontré la secrétaire d’État à l’Intérieur fantôme Yvette Cooper au Parlement le mois dernier pour plaider en faveur de changements dans la manière dont les demandeurs handicapés sont traités par le DWP.

Leanne, maman de Cara, 12 ans, Scarlet, 10 ans et Willow, deux ans, a déclaré: “Le jour où mon père s’est pendu, je lui ai rendu visite, mais j’étais très pressée car Noël approchait et j’avais été au travail et se précipitait pour récupérer mes enfants à l’école.

“Je ne l’ai pas serré dans mes bras et je ne lui ai pas dit que je l’aimais. Cela me hantera toujours.

“Des heures plus tard, je suis revenu pour découvrir qu’il s’était pendu. J’espère que tous ceux qui liront mon histoire embrasseront les gens qu’ils aiment ce Noël. Vous ne savez jamais quand vous manquerez de temps.

“Après la mort de papa, j’ai découvert qu’il avait commandé des cadeaux pour mes filles, des talkies-walkies, à livrer chez moi. J’aime à penser que c’était sa façon de rester en contact depuis le paradis.”

En tant que jeune homme, Kevin était un père dévoué et un homme en forme et en bonne santé. Il était peintre décorateur et bricoleur.

Leanne, de Leeds, a déclaré: “Quand j’étais petite, mon père s’amusait beaucoup. Il avait toujours lutté contre la dépression mais faisait de son mieux pour la cacher.

“Quand j’ai eu ma propre maison, il a posé de nouveaux sols et a fait tout mon bricolage. Quand mes enfants sont arrivés, il les a idolâtrés. Il s’est occupé d’eux pendant que je travaillais, et il les a gâtés avec des friandises et des cadeaux.”

ATTEINT DE BPCO

En 2001, Kevin a commencé à souffrir de MPOC et a reçu un diagnostic de trouble sanguin. Il est devenu trop malade pour travailler et a compté sur les prestations et a souffert d’une grave dépression.

Leanne a déclaré: “Papa a vraiment lutté avec sa santé. Il a eu plusieurs évanouissements et admissions à l’hôpital. J’ai travaillé dans une pharmacie, alors j’ai aidé avec ses médicaments. Je lui ai rendu visite tous les jours.

“Il adorait voir mes enfants, il vivait vraiment pour ses petites-filles.”

Mais en juillet 2018, Kevin a reçu une lettre du DWP lui demandant d’assister à une évaluation d’aptitude au travail.

La famille pensait que le rendez-vous était de routine, mais en novembre, il a été informé que ses prestations seraient arrêtées.

Leanne a ajouté: “Papa m’a téléphoné au travail et il pleurait et paniquait. Je ne l’avais jamais entendu dans un tel état. Je lui ai dit que nous ferions appel, je ne voyais pas comment quelqu’un pourrait le déclarer apte à travailler. Je était sûr que c’était une erreur.”

Mais l’appel de Kevin a été refusé et Leanne a commencé à se préparer à aller devant un tribunal.

Elle a dit : « Je comptais lui donner de l’argent pour qu’il continue à vivre. Mais il ne voulait pas de charité, il avait honte. Il voulait pouvoir acheter des friandises pour ses petits-enfants et se nourrir et s’occuper de lui-même, avec ses propre argent.

“À ce moment-là, c’était juste une semaine avant Noël et j’étais donc très occupée avec les pièces de théâtre de la Nativité et les achats de Noël. Je travaillais et je m’occupais aussi de mon père et de mes filles.

“Le 17 décembre, je suis allé voir papa pour récupérer tous les papiers du DWP pour se préparer à son tribunal. Il était vraiment déprimé mais j’étais très pressé de récupérer les filles de l’école, je ne l’ai pas pris dans mes bras ni ne lui ai dit comment Je l’aimais beaucoup. Je le regretterai toujours.

Le soir même, Leanne a reçu un texto disant “Je t’aime” de son père. Elle s’est précipitée chez lui et l’a trouvé pendu.

Kevin a été transporté d’urgence à l’hôpital mais est décédé le 20 décembre, à l’âge de 48 ans.

” ABSOLUMENT LE CŒUR BRISÉ “

Leanne a déclaré: “J’avais le cœur brisé. Malgré sa dépression, je ne l’avais pas vu venir. Il avait commandé des talkies-walkies pour mes filles qui sont arrivés quelques jours avant Noël. J’aime penser que c’est sa façon de rester en contact.

“Je devais aller de l’avant avec Noël, pour mes filles. Nous avons eu une boule avec la photo de papa et avons gardé ses cendres à la maison.

“La tragédie était que j’avais prévu de lui donner une somme forfaitaire en espèces pour Noël, mais bien sûr, il ne l’a jamais su.”

La mort de Kevin a été enregistrée comme un suicide et, alors que la famille avait du mal à faire face, Leanne a découvert qu’elle était enceinte de son troisième enfant, Willow, qui avait maintenant deux ans.

Elle dit: “Je crois que Willow a été envoyée par mon père pour nous faire tous sourire à nouveau. Elle a été une surprise totale mais elle nous a vraiment donné une nouvelle orientation.”

Leanne fait maintenant campagne pour que le DWP traite les demandeurs de prestations avec plus de compassion et de respect.

Elle se rendra le mois prochain au parlement pour faire pression sur les députés et rencontrer le secrétaire d’État fantôme à l’intérieur.

Elle a déclaré: “Mon père a eu une réunion avec un parfait inconnu au DWP qui lui a dit de toucher ses orteils et a ensuite décidé de lui retirer sa seule source de revenus.

«Il n’y a aucun moyen qu’il soit apte à travailler et c’est la perte de ses avantages sociaux qui l’a poussé au suicide.

“Je veux m’assurer qu’aucune autre famille ne souffre comme nous. Il nous manque tellement, surtout à Noël.”

Contactez les Samaritains Si vous avez été concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, contactez Les Samaritains au 116 123. Ils sont disponibles gratuitement à tout moment. Ou envoyez un e-mail à https://www.samaritans.org/

Kevin a été décrit comme un père dévoué Crédit : fonctionnalités de mise au point