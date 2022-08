Mon père nous a réservé une maison de vacances incroyable pour la famille mais quand nous sommes arrivés c’était une MAISON DE POUPÉE

Un papa a réservé une incroyable maison de vacances pour sa famille de quatre personnes et a été choqué lorsqu’ils sont arrivés dans une “maison de poupée”.

JJ Keefe, sa femme Erika et ses deux enfants adultes, Aidan et Kylie, se rendaient à Canton à New York, aux États-Unis, pour déposer Aidan à l’université.

JJ Keefe a réservé une incroyable maison de vacances pour sa famille pour arriver dans une “maison de poupée”

Son Aidan a été choqué après avoir vu la minuscule propriété

La famille se rendait à New York pour déposer Aidan à l'université

Comme le font souvent les familles, ils avaient décidé de passer du temps dans une location de vacances pendant qu’ils étaient dans la région.

Et JJ pensait avoir fait un vol en trouvant une maison bon marché dans le nord de New York pouvant accueillir quatre personnes.

En le réservant sans trop réfléchir, le papa ne s’est rendu compte de son erreur que lorsque la famille est arrivée avec leurs deux chiens.

Ils faisaient face à une petite maison bleue mesurant seulement 114 pieds carrés en bas, avec un loft plus petit de 96 pieds carrés.

Papa JJ a immédiatement placé Kylie et son frère Aiden dans un hôtel voisin, afin qu’ils n’aient pas tous à rester dans la minuscule propriété locative.

Kylie, 25 ans, avait filmé la réaction hilarante de la famille alors qu’ils éclataient tous de rire.

“Mon père a vu qu’il dormait quatre et le prix bon marché et l’a réservé sans arrière-pensée.

“Nous avons tous ri quand nous sommes arrivés et avons vu la taille de la maison.”

Kylie a posté une vidéo de l’événement sur son compte TikTok, où elle est devenue virale, recueillant près de 32 millions de vues.

La vidéo a également attiré l’attention de plusieurs marques, obtenant des commentaires de Hilton Hotels, Arby’s et Airbnb.

Kylie a expliqué: “Quand j’ai vu les réponses d’Arby’s, Hilton et Airbnb, j’ai été choquée, mais j’ai pensé que c’était hilarant.”

La gaffe de son père a fini par être une bénédiction déguisée, car le contact avec les marques s’accompagnait d’avantages.

La famille a reçu un bon gratuit de 500 $ (420 £) d’Airbnb – et un séjour gratuit dans un hôtel Hilton.

“Toutes les entreprises ont été incroyablement généreuses avec moi et ont fait de cette expérience l’une des plus folles de ma vie jusqu’à présent”, a ajouté Kylie.

Et bien que les enfants aient dormi ailleurs, les parents sont restés dans la petite maison, et selon Kylie, ce n’était pas une mauvaise expérience.

Elle a déclaré: “Mon père et ma belle-mère, Erika Keefe, sont restés dans la petite maison avec les deux chiens.

“Ils ont dit que la maison était très exiguë, mais nous avons tous ri pendant à peu près tout notre voyage, donc cela ne les a pas dérangés de rester là-bas.”