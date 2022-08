Mon père nie ce que la colonisation nous a volé

Cette chronique à la première personne est rédigée par Jillian Sunderland, étudiante au doctorat à l’Université de Toronto. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Je suis retourné plusieurs fois dans les rues animées de Bridgetown, à la Barbade, mais je me sens toujours en décalage avec le rythme de la vie. Bien qu’il s’agisse de la patrie de mon père et du fait que j’ai la double nationalité canadienne et barbadienne, Bridgetown ne s’est jamais senti comme chez moi.

Ayant grandi au Canada, mon père n’a jamais encouragé l’intérêt pour nos racines bajanes. Nous avons évité de manger des plats traditionnels de queue de bœuf et de pieds de cochon et n’avons pas écouté le rythme syncopé de la musique calypso.

Au lieu de cela, dans la plupart de mes souvenirs d’enfance, mon père est vêtu d’un costume trois pièces, réservé et calme. Son accent sonne plus britannique que les douces tonalités rythmiques du dialecte créole, plus colonisateur que colonisé. Plutôt que de nous régaler d’histoires de sa jeunesse ou de partager avec nous le riche patrimoine culturel de la Barbade, il semblait déterminé à nous inculquer les valeurs de compétitivité, de conformité et de louange de l’autorité. Son influence continue de hanter mon travail universitaire où je tombe souvent dans une défense rigide des règles et du statu quo bien que je ne sois pas un “vrai” médecin comme il l’avait espéré.

Je pensais que mon père avait tourné le dos à sa vie à la Barbade et adopté les coutumes canadiennes pour réussir en tant qu’immigrant noir au Canada, mais ce n’est qu’en partie vrai.

Jillian Sunderland est assise sur les genoux de son père lorsqu’elle était bébé lors d’une célébration de Noël à Winnipeg au début des années 1990. Son frère se penche à côté de la paire. (Soumis par Jillian Sunderland)

Je comprends maintenant que son ambition assimilationniste découlait de son éducation lorsque la Barbade était encore une colonie loyale de l’Empire britannique.

Une fois surnommé “ Petite Angleterre “, La Barbade a été la première colonie d’esclaves de Grande-Bretagne et était sous la domination britannique de 1625 à 1966. L’esclavage dans les Caraïbes était unique dans sa brutalité car les propriétaires de plantations ont choisi de faire travailler les esclaves à mort et ont décidé qu’il était plus rentable d’acheter des esclaves nouvellement importés que de subvenir à leur survie. Les bénéfices de ces plantations de canne à sucre ont contribué à remplir les poches des colons anglais et de la monarchie.

Bien que l’esclavage a été aboli dans l’Empire britannique en 1834 , la Grande-Bretagne a toujours régné à la Barbade jusqu’en 1966 et s’est efforcée de “corriger” la culture des esclaves affranchis d’Afrique de l’Ouest. Autorisés à fréquenter les écoles pour la première fois, les jeunes Noirs comme mon père vêtus d’uniformes scolaires impeccables, ont appris la conduite “correcte”, les coutumes anglaises et l’allégeance à la famille royale. Grâce à son éducation formelle, mon père a inculqué les valeurs et les coutumes britanniques et s’est profondément engagé envers la Couronne. Ce sont les valeurs qu’il a transmises à mon frère et à moi.

À l’âge adulte, Jillian Sunderland porte ses cheveux bouclés avec fierté. Elle a été victime d’intimidation pour ses bobines serrées lorsqu’elle était enfant. (Jillian Sunderland) Pourtant, ces valeurs typiquement anglaises ne m’ont pas isolé du racisme que j’ai connu en grandissant dans les Prairies canadiennes. Dans ma classe blanche comme le lys, les camarades de classe m’appelaient encore “singe”. Les professeurs ont fait des commentaires insensibles sur mes cheveux enroulés, provoquant des rires audibles.

Des “amis” ont rejeté mes invitations à des fêtes, affirmant que leurs parents m’avaient qualifié de “mauvaise graine”. Malgré le partage d’une éducation canadienne typique, la race constituait toujours un obstacle insurmontable à l’inclusion.

C’était le résultat de l’impérialisme britannique – et il a suivi ma famille de la Barbade au Canada.

Poussé par un désir d’appartenance, je visite souvent la Barbade et cherche des traces de la lignée de ma famille. Mais j’ai été gêné par le secret de mon père sur sa vie passée et cela m’a obligé à essayer de reconstituer par moi-même l’histoire de ma famille.

J’ai réussi à retracer ma lignée jusqu’à l’un de mes ancêtres esclaves avant de heurter un autre mur de l’héritage colonial. Avant l’abolition de l’esclavage, les esclaves étaient dépouillés de leurs noms de famille et forcés de prendre ceux de leurs propriétaires anglais – comme s’ils étaient une propriété à posséder.

En 2021, La Barbade a rompu ses liens avec la Grande-Bretagne . Il a enlevé la reine comme chef d’État et est devenu une république. Mon père, étant un homme de tradition, a décrié ce geste. Il n’a apparemment aucun ressentiment envers la Couronne. Après tout, il croit que son éducation en anglais lui a permis d’avancer et de bâtir une vie réussie en tant qu’immigrant afro-caribéen au Canada.

Pourtant, dans mon esprit, la brutalité infligée à mes ancêtres réduits en esclavage était un coût trop élevé à payer. Même après la fin de l’esclavage, l’imposition des coutumes et de l’éducation britanniques à mon père a conduit à son aliénation de ses racines, de ses coutumes et de ses pratiques.

Et même s’il ne ressent pas cette perte, je le sens certainement.

Alors qu’il dénonce le renversement des statues de la Reine et appelle à la destituer à la tête de l’Etat, je le soutiens. Il ne comprend pas pourquoi je ressens le besoin de retracer mon héritage ou de parler de l’héritage de la colonisation du Canada et des mauvais traitements infligés aux Premières Nations.

REGARDER | La Barbade devient une république :

La Barbade rompt ses liens avec la reine pour devenir une république Après plus de 400 ans de liens coloniaux britanniques, la Barbade célèbre pour la première fois le fait d’avoir un chef d’État noir élu. Beaucoup espèrent que le changement encouragera les Barbadiens à prendre le contrôle de l’avenir du pays et sera une étape vers l’obtention de réparations de la part des Britanniques pour les atrocités de l’esclavage.

Même maintenant, dans les conversations avec mon père, il y a des obstacles insurmontables qui nous empêchent de comprendre les points de vue de l’autre.

Bien que cela se soit produit dans le passé, je me retrouve avec les effets résiduels de l’héritage d’impérialisme sans entraves de la monarchie britannique. Pour moi, l’héritage de la Couronne est un héritage de perte, de déplacement, de brutalité et de traumatisme générationnel qui a fait des étrangers des parents.

C’est un héritage dont la famille royale ne veut apparemment pas s’occuper, n’offrant que des regrets mais pas d’excuses ni de réparation.

Peut-être qu’un jour, mon père et moi arriverons à nous comprendre. Mais jusque-là, je suis coincé à faire le travail de reconnexion avec mes racines par moi-même.

