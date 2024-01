Mon père, mon grand-père et mes deux oncles sont morts d’une crise cardiaque avant 40 ans.

Par Emily Joshu Health Reporter pour Dailymail.Com





Brandon Wilson, 38 ans, souffre d’hypercholestérolémie familiale.

Il tente de briser le cycle des maladies cardiaques qui ont tué plusieurs membres de sa famille.

Les maladies cardiaques ont ravagé la vie de Brandon Wilson.

Il n’avait que sept ans lorsque son père, âgé de 39 ans, a été tué d’une crise cardiaque mortelle, qui s’est révélée plus tard être causée par une maladie génétique non diagnostiquée.

Son grand-père et ses deux oncles sont décédés avant l’âge de 40 ans des suites de complications cardiaques causées par la maladie qui a emporté son demi-frère à 48 ans.

Cette maladie provoque l’obstruction des artères par le type dangereux de cholestérol.

Aujourd’hui âgé de 38 ans et ayant déjà survécu à quatre crises cardiaques majeures, M. Wilson a juré de briser le cercle vicieux et de voir grandir sa fille de quatre ans et son fils de cinq ans.

Brandon Wilson, 38 ans, a perdu quatre membres de sa famille à cause d’une maladie cardiaque, dont beaucoup avaient moins de 35 ans. Il a longtemps craint de ne pas atteindre 40 ans.

M. Wilson souffre d’hypercholestérolémie familiale, une maladie génétique qui entraîne un taux élevé de cholestérol LDL (mauvais). Cela augmente considérablement le risque de maladie cardiaque

Pendant la majeure partie de sa vie, M. Wilson a craint que cela puisse le tuer à tout moment, surtout à l’approche de son 39e anniversaire.

«Voici comment je l’ai vu. Je n’allais pas dépasser 40 ans. Je vais juste vivre avec cette malédiction de la famille Wilson et mourir très jeune. Et ça allait être tout”, a-t-il déclaré à DailyMail.com.

«Il y a beaucoup d’anxiété à ce sujet. J’ai en quelque sorte envie de vivre dans une bulle pendant un an. Atteindre 40 ans est un véritable accomplissement pour moi, pour un homme de Wilson.

Après la mort de son père, la mère de M. Wilson lui a fait subir, ainsi qu’à ses frères et sœurs, une série d’analyses sanguines.

Mais ce n’est que des années plus tard qu’on a diagnostiqué une hypercholestérolémie familiale, une maladie génétique affectant environ un Américain sur 250 qui conduit à un taux de cholestérol LDL (mauvais) dangereusement élevé.

Il s’agit d’un facteur de risque majeur des maladies cardiaques, qui tuent près de 18 millions d’adultes dans le monde chaque année.

Le cholestérol est une substance grasse qui peut s’accumuler dans les artères qui alimentent nos organes en sang oxygéné.

Cela entraîne des problèmes de circulation sanguine dans le corps, ce qui oblige le cœur à travailler plus fort et augmente les risques d’affaiblissement, conduisant à une crise cardiaque et à une maladie cardiaque.

Le cerveau, quant à lui, peut être privé d’oxygène, augmentant ainsi le risque d’accident vasculaire cérébral.

“On m’a diagnostiqué que c’était essentiellement une maladie de famille”, a-t-il déclaré. “Mais cela a duré environ 20 ans avant que je reçoive un véritable diagnostic.”

« Au début de la vingtaine, j’avais des douleurs à la poitrine et j’allais aux urgences. Personne ne me prendrait au sérieux. “Vous êtes un jeune homme. Tout va bien chez vous.”

Cependant, à 29 ans, il subit une crise cardiaque qui rendit veuf. Cela se produit lorsque vous avez un blocage dans l’artère descendante antérieure gauche (LAD), la plus grande du cœur.

Le LAD fournit environ la moitié de l’approvisionnement en sang du cœur.

C’était la première des quatre crises cardiaques de M. Wilson. Pendant des années, les médecins l’ont renvoyé et lui ont recommandé une cure de statines, censées réduire le cholestérol.

M. Wilson a eu quatre crises cardiaques, sept stents coronariens et un accident vasculaire cérébral en raison de son état. “L’année où j’ai rencontré l’équipe Mayo pour la première fois, ma femme envisageait de devenir veuve”, a-t-il déclaré. “Nous ne savions pas si j’allais me rendre à la nouvelle année”

Deux des jeunes enfants de M. Wilson ont hérité de marqueurs génétiques d’hypercholestérolémie. Il a déclaré qu’il avait pour mission de s’assurer que les maladies cardiaques « se terminent » avec lui.

À 35 ans, l’une de ses graves crises cardiaques l’a amené à nécessiter un quadruple pontage. Également connue sous le nom de pontage aorto-coronarien, le but de cette procédure est de créer une nouvelle voie permettant au sang de circuler autour d’une artère bloquée.

Cela implique de prélever un vaisseau sanguin sain de la poitrine ou de la jambe et de le connecter sous l’artère bloquée pour améliorer le flux sanguin vers le muscle cardiaque.

Malgré l’opération, il a subi une autre crise cardiaque un an plus tard.

Le niveau qui constitue un taux de cholestérol élevé dépend de la présence ou non de facteurs de risque supplémentaires de maladie cardiaque, tels qu’une tension artérielle élevée, le tabagisme, le diabète ou l’obésité.

Pour ceux qui ne présentent aucun autre facteur de risque, un LDL d’au moins 190 mg/dl est considéré comme élevé. Avec un facteur de risque, elle descend à 160 mg/dl. Si vous présentez deux facteurs de risque ou plus, 130 mg/dl est élevé.

Chez les enfants, un LDL de 130 mg/dl est considéré comme élevé.

M. Wilson a finalement été dirigé vers la Family Heart Foundation, une organisation à but non lucratif qui travaille avec des patients souffrant d’hypercholestérolémie familiale.

“Il y a certaines nuits où j’ai peur de m’endormir parce que je ne sais pas si je vais me réveiller”, a déclaré M. Wilson. “L’anxiété est horrible”

“Je leur ai peut-être donné un taux de cholestérol élevé, mais je ne leur ai pas donné de maladies cardiaques”, a déclaré M. Wilson à propos de ses enfants. « Les maladies cardiaques ont pris tellement de choses à ma famille. Je refuse de laisser cela prendre mes enfants’

Cela oblige le cœur à travailler plus fort, ce qui augmente le risque d’affaiblissement, entraînant une crise cardiaque et une maladie cardiaque. Le cerveau, quant à lui, est privé d’oxygène, ce qui augmente le risque d’accident vasculaire cérébral.

Les aliments gras, le tabagisme, la consommation d’alcool et le manque d’exercice peuvent tous augmenter le taux de cholestérol LDL, même si certaines personnes ayant des antécédents familiaux peuvent y être génétiquement prédisposées.

Le niveau qui constitue un taux de cholestérol élevé dépend de la présence ou non de facteurs de risque supplémentaires de maladie cardiaque, tels qu’une tension artérielle élevée, le tabagisme, le diabète ou l’obésité.

Pour ceux qui ne présentent aucun autre facteur de risque, un LDL d’au moins 190 mg/dl est considéré comme élevé. Avec un facteur de risque, elle descend à 160 mg/dl. Si vous présentez deux facteurs de risque ou plus, 130 mg/dl est élevé.

Chez les enfants, un LDL de 130 mg/dl est considéré comme élevé.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’hypercholestérolémie familiale touche environ un Américain sur 250.

M. Wilson présente également une mutation dans son gène LPA, qui régule le cholestérol LDL.

Peu de temps après, il a commencé un traitement à la clinique Mayo en Floride.

«Je ne serais probablement pas là si je n’avais pas trouvé la Family Heart Foundation», a-t-il déclaré. «Et l’année où j’ai rencontré l’équipe Mayo pour la première fois, ma femme envisageait de devenir veuve.

“Nous ne savions pas si j’allais me rendre à la nouvelle année.”

En plus des crises cardiaques, M. Wilson a subi la pose de sept stents coronariens et a subi un accident ischémique transitoire, également connu sous le nom de mini-accident vasculaire cérébral, qui survient lorsque l’apport sanguin au cerveau est brièvement interrompu.

Il souffre également de maladie artérielle périphérique (MAP), qui rétrécit les artères et réduit le flux sanguin vers les bras et les jambes. Cela peut entraîner une douleur intense, ainsi qu’un engourdissement et une faiblesse.

« Il y a des moments où je ne peux marcher que 50 mètres jusqu’à ce que ma jambe commence à brûler et je suis à bout de souffle. J’étais très actif. Avant, je jouais au softball avec mon enfant, mais maintenant c’est un peu plus difficile.

«Je suis un jeune homme dans un corps de vieil homme.»

«Ça a été dur. Je lutte contre le SSPT et l’anxiété. Je souffre d’angine chronique, de douleurs thoraciques. Il y a des nuits où j’ai peur de m’endormir parce que je ne sais pas si je vais me réveiller.

“L’anxiété est horrible.”

M. Wilson travaille désormais avec une équipe de cardiologues, de neurologues et de chirurgiens vasculaires pour gérer son état.

Cela comprend des visites fréquentes au laboratoire de cathétérisme, également connu sous le nom de laboratoire de cathétérisme, où les médecins s’efforcent d’ouvrir ses artères bloquées et d’améliorer la circulation sanguine.

«J’appelle mon cardiologue mon héros», a-t-il déclaré. «Ils m’ont donné les bons médicaments, ainsi que les bons traitements.

“Quand je vais chez eux, je suis sûr qu’ils font tout pour m’aider.”

“Je dois prendre environ 14 comprimés par jour, mais cela ne me dérange pas de les prendre parce qu’ils font l’affaire.”

Cependant, la fille de quatre ans de M. Wilson a hérité d’une hypercholestérolémie familiale, tandis que son fils de cinq ans a reçu un diagnostic de même marqueur génétique de la lipoprotéine (a).

M. Wilson se concentre désormais sur le travail de plaidoyer et inculque à ses enfants des habitudes saines afin qu’ils ne développent pas de problèmes cardiaques plus tard.

En fin de compte, son objectif est de briser la malédiction générationnelle de sa famille.

« Je leur ai peut-être donné un taux de cholestérol élevé, mais je ne leur ai pas donné de maladies cardiaques. Ils n’auront jamais à connaître une vie de crises cardiaques et toutes les différentes choses que j’ai dû traverser et avec lesquelles je dois lutter”, a-t-il déclaré.

« Les maladies cardiaques ont pris tellement de choses à ma famille. Je refuse de le laisser prendre mes enfants.