‘Mon père Mike O’Leary a été brutalement assassiné dans une ferme isolée par le mari de son amant

QUAND le père dévoué Mike O’Leary a envoyé un texte mystérieux à sa famille, lisant « Je suis tellement désolé », ils ont immédiatement su que quelque chose n’allait vraiment pas.

L’homme de 55 ans, originaire du Carmarthenshire, n’était pas rentré du travail le 27 janvier 2020 et le texte – en anglais plutôt que dans son gallois habituel – faisait craindre qu’il n’ait été blessé.

Mike O’Leary était un père de trois enfants qui aimait s’amuser Crédit : WNS

Andrew Jones avec sa femme Rhiannon, qui avait une liaison avec Mike Crédit : WNS

En fait, Mike avait été attiré dans une ferme abandonnée et abattu par le mari de son amant – mais son corps a disparu à ce jour.

Andrew Jones a tué son ami de 20 ans après avoir découvert l’aventure de sa femme Rhiannon et suivi ses mouvements.

Un fragment de chair trouvé dans la cour de son constructeur suggère qu’il a ensuite démembré son corps et l’a brûlé sur un feu de joie.

Le nouveau documentaire No Body Recovered, diffusé sur ITV ce soir, suit l’opération minutieuse de la police pour attraper le tueur de Mike et rassembler suffisamment de preuves pour le condamner en l’absence de cadavre.

Il détaille les erreurs commises par Jones, qui a été reconnu coupable de meurtre à Swansea Crown Court en octobre 2020, et la course contre la montre pour prouver que Mike était mort, avant le procès.

Malgré la condamnation, le fils en deuil Wayne O’Leary raconte au documentaire que la famille cherche toujours des réponses.

« Nous ne savons toujours pas ce qui s’est passé cette nuit-là parce que Jones racontait des mensonges depuis le début », dit-il.

« C’est un acte tellement lâche, c’est quelque chose dont seul un monstre serait capable. »

Un rapport manquant se transforme en enquête pour meurtre

Mike O’Leary était l’heureux père de trois fils avec sa femme Sian, et Wayne dit qu’il était un farceur.

« L’idiot du village, vous l’appelleriez », dit-il. « C’était un grand père. Il ferait n’importe quoi pour nous. En grandissant, il travaillait toutes les heures pour obtenir ce que nous voulions pour les anniversaires et Noël ».

Dans la nuit du 27 janvier de l’année dernière, la famille a signalé sa disparition après qu’il ne soit pas rentré à l’heure normale et ils ont tous reçu le mystérieux texte.

« Ce texte n’était pas de papa, dit-il. «Il était un fier Gallois et ne nous enverrait jamais de textos en anglais. Même si ce n’était que trois mots, ça ne me convenait pas.

« Aussi le fait que ce n’était pas un Whatsapp, c’était un SMS. Ces deux choses allaient de pair. Je savais que quelque chose n’allait pas au niveau du décalage.

La police a pris l’affaire au sérieux et en quelques heures, le camion de Mike a été retrouvé abandonné près de la rivière Towy, à moins de quatre milles de son domicile, avec son téléphone professionnel toujours à l’intérieur.

Une recherche a été lancée, à l’aide d’hélicoptères, d’imagerie thermique et de maîtres-chiens, et une empreinte trouvée au bord de la rivière semblait initialement liée à un possible suicide.

Mais d’autres enquêtes ont rapidement révélé une liaison secrète entre Mike et Rhiannon Jones, l’épouse de son ami Andrew, 53 ans.

« Une fois que vous avez épuisé la fouille physique, vous commencez à examiner la personne, son état d’esprit, etc., et à recueillir des renseignements », explique le principal enquêteur DCI Paul Jones.

«Nous avons parlé à des membres de la famille et ils pensaient qu’il pourrait avoir une relation avec quelqu’un d’autre. Il a fallu un certain temps pour découvrir qui était cette personne et cette personne était Rhiannon Jones.

Ferme abandonnée « comme un film d’horreur »

Interrogé par la police, la nuit où Mike a disparu, Andrew Jones a affirmé qu’il avait vu son copain pour la dernière fois au club de rugby local, deux jours plus tôt.

Mais les données GPS récupérées sur le téléphone de travail de Mike ont montré qu’il s’était rendu dans une ferme abandonnée près de son domicile – qui appartenait à Jones.

La propriété effrayante, se composait d’acres de terre, d’une ferme en ruine et de nombreux bâtiments délabrés,

« C’est dangereux, il n’y a pas d’éclairage et cela m’a été décrit comme la scène d’un film d’horreur », explique DCI Paul Jones.

Après avoir été confronté aux nouvelles preuves, Jones a changé son histoire et a admis qu’il avait découvert l’affaire et utilisé le téléphone de Rhiannon pour attirer Mike à la ferme pour le confronter.

Il a affirmé que le couple s’était disputé et que Mike est parti.

Cachette d’armes à feu dans le grenier

Après avoir décidé que son histoire ne collait pas, l’équipe a décidé d’arrêter Jones, un homme d’affaires prospère qui possédait une entreprise de construction.

Même s’il n’avait jamais eu d’ennuis avec la police auparavant, celle-ci a tenu à agir rapidement car, comme l’explique la DCI Paul Jones : « Il a accès aux machines, aux chantiers en cours, aux fondations. Sa capacité à se débarrasser d’un corps est la plus difficile à étudier. »

Il avait également un intérêt « concernant » pour les armes à feu, et la police a trouvé huit armes à feu sous licence et 21 autres fausses armes dans son grenier.

Malgré son absence de condamnations antérieures, les policiers l’ont trouvé « étonnamment calme » lorsqu’il a été arrêté pour suspicion de meurtre, comme si « ce n’était pas un choc énorme ».

Bien qu’il ait refusé de répondre aux questions, lorsqu’on lui a demandé s’il voulait quelque chose à lire dans la cellule, il a plaisanté : « Tant que ce n’est pas un roman sur le meurtre de Midsomer. »

Avec leur suspect en cage, les détectives étaient contre la montre – avec seulement quatre jours pour trouver suffisamment de preuves pour l’inculper avant d’être obligés de le libérer.

Chariot élévateur maculé de sang

Des centaines d’officiers ont fouillé les hectares de terrain et les bâtiments en ruine de la ferme et ont finalement découvert un chariot élévateur, caché dans l’un des hangars avec du sang sur les dents de la fourche.

Les équipes médico-légales ont également trouvé deux boutons de chemise à l’extérieur de la ferme. Le coton était toujours étroitement enroulé autour d’eux, suggérant qu’ils avaient été arrachés lors d’une bagarre.

Les chiens renifleurs ont également montré de l’intérêt pour une zone de gravier meuble à l’extérieur de la maison – et un examen plus approfondi a révélé la douille d’une balle d’un fusil .22.

« Sachant qu’il est un détenteur d’armes à feu, sachant que c’est là que se trouvait le bouton et en regardant la disposition de l’endroit, je le relayais dans ma propre tête en pensant qu’il l’avait attiré ici et lui avait tiré dessus », explique DCI Jones.

Les tests ont révélé qu’une minuscule trace de sang sur les boutons et le sang sur le chariot élévateur correspondaient à l’ADN de Mike, montrant qu’il avait utilisé la machine pour déplacer le corps.

Des jeans saisis dans la chambre d’Andrew Jones portaient également des traces du sang de Mike.

Mais l’équipe avait encore un gros problème – sans corps, elle ne pouvait pas prouver que Mike était mort et serait incapable d’accuser Andrew Jones de meurtre.

Avec le temps qui s’écoulait, ils avaient besoin de preuves rapidement.

La ferme abandonnée où Mike O’Leary a trouvé sa mort Crédit : WNS

Le chariot élévateur couvert de sang a été retrouvé à la ferme Crédit : WNS

Chargé juste à temps

Une nouvelle percée est survenue lorsque des images de vidéosurveillance ont montré que le camion de Mike était conduit jusqu’à la rivière et que les données du téléphone portable ont montré que Jones était à l’intérieur.

Des images ont également montré un cycliste se dirigeant du même endroit vers la ferme – révélant comment le tueur est revenu dans sa propre voiture.

« Nous avons littéralement eu des heures sur l’horloge lorsque nous avons reçu l’appel pour dire« l’accuser de meurtre »», explique DCI Jones. « Mais ce n’est que le début de l’enquête.

« Nous avions énormément de travail à faire. Nous n’avions pas trouvé Mike, nous n’avions pas réglé tous les détails, il y avait tellement plus à faire.

Attrapé par ses propres caméras

La cour du constructeur d’Andrew Jones était à côté de sa maison et protégée par sept caméras de vidéosurveillance.

Après avoir parcouru des heures d’images, les détectives ont repéré Jones faisant plusieurs voyages dans une carrière au bout de sa cour, transportant des seaux, la nuit de la disparition de Mike.

Il a ensuite allumé un feu au petit matin, qu’il a maintenu allumé pendant cinq heures.

Croyant avoir déplacé le corps de sa victime et l’avoir brûlé, l’équipe a retiré 70 tonnes de terre du site de l’incendie et l’a tamisé à la recherche d’os, de dents et de peau.

Trois fragments, confirmés plus tard comme étant des os, ont été si gravement endommagés qu’il était impossible d’en extraire l’ADN, mais à l’intérieur d’un baril rouillé à proximité, ils ont trouvé un fragment de chair humaine qui s’est avéré être un petit morceau de l’intestin de Mike.

« À ce stade, je suis convaincu qu’il a démembré et détruit le corps de Mike O’Leary, ce qui l’accélère encore plus », explique DI Jones.

« Quoi qu’il se soit passé, tuer quelqu’un est une chose, mais ramener le corps chez vous pour le démembrer et le brûler est un niveau absolument différent.

L’histoire change à mesure que le procès commence

Alors qu’il n’avait rien fait pour aider l’enquête, Andrew Jones a inventé une nouvelle histoire lors de son procès pour meurtre.

Plaidant non coupable, il a déclaré à Swansea Crown Court qu’il avait attiré son ami dans la ferme abandonnée et avait tenté de lui faire peur avec une arme à feu, après avoir découvert la liaison de sa femme.

Il a affirmé que le couple s’était battu et que le pistolet avait explosé accidentellement. Il a également brûlé le corps de panique.

Mais la police a trouvé un dernier élément de preuve pour prouver que la mort n’était pas un accident.

DCI Jones explique que vous vous attendriez à trouver du sang sur une arme à feu si elle avait été tirée lors d’une bagarre, mais il n’y avait aucune trace – suggérant que la paire n’était pas en corps à corps quand elle s’est déclenchée.

Au grand soulagement de la police et de la famille, Andrew Jones a été reconnu coupable de meurtre et purgera au moins 30 ans de prison.

«Ça ne ramènera jamais papa et la peine ne suffit pas», dit Wayne. « Mais c’est mieux que lui de marcher dans les rues et la chance qu’il fasse peut-être quelque chose comme ça à nouveau. »

Pour la famille, la douleur de la mort de Mike est plus difficile à supporter sans un corps à enterrer.

« Je m’assois sur ma chaise la nuit et je pense qu’il devrait être assis là-bas, mais il ne l’est pas », explique sa femme Sian dans le documentaire. C’est juste un vide terrible.

No Body Recovered est diffusé sur ITV à 21 heures ce soir

L’épouse Sian a été dévastée par la mort de Mike Crédit : WNS

Jones avait une réserve d’armes et de répliques Crédit : WNS

Le corps a été brûlé au bout de la cour de Jones Crédit : WNS