« Mon père m’a dit que j’étais d’une beauté inhabituelle », déclare Urvashi Rautela avant la fête des pères 2021

Urvashi Rautela dit que son père Manvar Singh lui a appris l’importance de se valoriser. Avant la fête des pères le 20 juin, Urvashi partage également le type de lien qu’elle partage avec son père.

« Quand je suis à mon meilleur, je suis la fille de mon père. C’est mon père qui m’a appris à me valoriser. Il m’a dit que j’étais d’une beauté inhabituelle et que j’étais la chose la plus précieuse de sa vie », a déclaré Urvashi à IANS. .

A l’occasion de la fête des pères, elle déclare : « Je ne célébrerai la fête des pères qu’avec mes proches. Ce sera une journée mémorable pour lui. Je suis la fille d’un père fier, mon père m’a appris à me valoriser. »

Côté travail, Urvashi Rautela fera ses débuts en tamoul avec un film tamoul de science-fiction à gros budget dans lequel elle jouera le rôle d’une microbiologiste et d’une IITian, ​​et plus tard elle apparaîtra dans un thriller bilingue ‘ Black Rose’ avec le remake hindi de ‘Thirutu Payale 2’.

L’acteur a récemment obtenu une bonne réponse pour sa chanson ‘Doob Gaye’ face à Guru Randhawa.

Urvashi joue un rôle principal dans la série Web du studio Jio « Inspecteur Avinash » face à Randeep Hooda, qui est un biopic basé sur l’histoire vraie du super flic Avinash Mishra et Poonam Mishra.

Rautela a récemment fait la une des journaux pour s’être livré à un luxueux spa de bain de boue 20k. Elle a partagé une photo de se couvrir de boue et a écrit: « Cléopâtre était une des premières amantes d’un bain de boue, alors que les fans modernes m’incluent. Profitant de la boue rouge d’une plage des Baléares. Elle aurait été utilisée comme miroir par Vénus, la déesse romaine de l’amour. Sa boue riche en minéraux est considérée comme thérapeutique et bonne pour la peau. La boue peut vraiment être une merveille boueuse. Couverts de boue curative, les bains de boue thérapeutiques sont encore annoncés aujourd’hui pour leur capacité à détoxifier et éliminer les impuretés, adoucir peau, améliore la circulation et soulage les douleurs. »