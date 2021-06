Mon père gay a demandé un cadeau pour la fête des pères et à 22 ans je l’ai refusé

Cela ne ressemble jamais à une coïncidence pour moi que la fête des pères se déroule pendant le mois de la fierté. Même si je suppose que oui.

Les premières commémorations de la fête des pères ont eu lieu au tournant du siècle dernier. Un en 1908 a honoré plus de 300 hommes qui étaient morts dans une mine de charbon en Virginie-Occidentale. Deux ans plus tard, une femme dont le père veuf l’a élevée avec ses cinq frères et sœurs a tenté de faire de la fête des pères une célébration nationale, mais il a fallu attendre 1972 pour que cela se produise réellement.

Le mois de la fierté a été inspiré par les émeutes de Stonewall de 1969 et n’a été reconnu que par les présidents démocrates, à commencer par Bill Clinton (bien qu’en 2019, le président Donald Trump ait tweeté à ce sujet).

Pour moi, cependant, les deux célébrations sont inexorablement liées depuis des décennies. Fin 1980, dans un groupe de soutien pour pères homosexuels, mon père a rencontré Lionel –– l’homme avec qui il allait passer les 23 prochaines années.

La demande de cadeau fête des pères que j’ai refusée

Quelques mois plus tard, je les ai aidés à emménager dans un appartement à West Hollywood. J’étais content pour mon père. Il avait semblé un peu perdu dans sa nouvelle vie – poussant 60 ans, récemment divorcé de ma mère, récemment sorti du placard en tant qu’homme gay. Les indignités qu’il avait endurées comprenaient le besoin de mon aide pour se débarrasser d’un arnaqueur en colère, qui n’avait que quelques années de plus que moi, et sa défense contre les parents juifs orthodoxes en colère d’un jeune homme avec qui il avait eu une brève et maladroite histoire d’amour.

L’année suivant sa rencontre avec Lionel, en 1981, c’est la seule fois où mon père m’a demandé un cadeau pour la fête des pères. Il m’a demandé de marcher avec lui, aux côtés des autres pères homosexuels et de leurs enfants, à la Los Angeles Pride Parade.

Je ne me souviens pas beaucoup du défilé. Ce dont je me souviens, c’est que quelqu’un avait fait des T-shirts qui disaient « J’AIME MON GAY DAD » et que j’ai refusé d’en porter un.

J’avais 22 ans et en pleine possession de cette conscience de soi juvénile mélangée à un pseudo-idéalisme égoïste. J’ai dit à mon père : « Je t’aime, mais pas parce que tu es gay. Je ne t’aime pas non plus malgré ça. Je suis content que vous ayez mis les choses au clair avec vous-même et le monde, mais je ne porte pas une chemise qui définit notre relation de manière si simpliste.

La vérité, cependant, c’est que je n’ai pas eu le courage de défendre mon père et ses camarades contre un monde homophobe et indifférent. Mon père ne m’a pas poussé. Il était content que je sois là avec lui.

J’ai probablement laissé mon t-shirt « I LOVE MY GAY DAD » à côté de la boîte dont il était sorti, même si je l’aurais peut-être emporté chez moi et l’ai enterré dans un tiroir. Ce que je sais, c’est que je ne l’ai plus. Et je souhaite que je l’ai fait.

Ensemble mais jamais autorisés à se marier

Mon père est décédé il y a un peu plus de 10 ans, après une décennie de chagrin et de maladie, une disparition lente et silencieuse du monde. J’ai déniché beaucoup de vieilles photographies pour lui montrer les dernières années de sa vie pour essayer de le sortir de son état catatonique.

La plupart du temps, il se contentait de regarder sans expression. De temps en temps, il tendait la main ou son visage laissait entrevoir un sourire, comme lorsque je tenais une photo d’un jeune soldat avec qui il avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

La plupart du temps, les photographies m’ont réveillé. Comme la photo de lui tenant fièrement mon frère et moi dans ses bras. Celui qui nous montre en train de sculpter des citrouilles. Et il a fait la queue devant le Madison Square Garden de New York pendant des heures pour obtenir des billets pour les éliminatoires des Knicks dans la section des saignements de nez pour lui et moi. En fait, cette dernière photo n’est qu’une de mes pensées, avec des milliers d’autres souvenirs et images de lui.

J’avais pensé que je pourrais obtenir une élévation de lui avec les photographies de lui et Lionel arrêtés lors d’une manifestation devant le bureau de l’ancien gouverneur de Californie Pete Wilson, ou lors de la marche nationale sur Washington pour les droits des lesbiennes et des homosexuels.

Mon père et son mari ont perdu beaucoup d’amis à cause du sida. Beaucoup avaient été abandonnés par leurs familles et n’avaient que leurs amis pour s’occuper d’eux – puis les enterrer.

J’ai dit mari ?

Bien sûr, John Strauss et Lionel Friedman n’ont jamais été mariés. Lionel est décédé en 2003, cinq ans avant que le mariage homosexuel ne devienne légal en Californie en 2008.

J’ai dit à mon père quand c’est arrivé. Je pensais qu’il voudrait savoir – même si je ne pouvais pas dire à ce moment-là si quelque chose que j’avais dit était enregistré.

Je ne lui ai pas dit quand, plus tard cette année-là, les électeurs de cet État ont interdit le mariage homosexuel par le biais d’une proposition. Mais je lui ai dit, quelques mois seulement avant sa mort, que la Cour suprême de Californie avait déclaré cette proposition inconstitutionnelle. Et quand il est décédé et que je demandais son acte de décès, je l’ai déclaré veuf.

Chaque fois que je rencontre un couple marié du même sexe, je pense à mon père et à la façon dont lui et Lionel, aux côtés de leurs amis et pairs, ont aidé à briser la route. Je suis fier de son engagement en faveur de la justice – pour tous.

Et je suis reconnaissant pour son amour et son engagement envers mon frère et moi. L’homme n’avait aucun intérêt pour le basket-ball et ne comprenait même pas le jeu, mais il m’a emmené à l’un des jeux les plus légendaires de l’histoire du basket-ball. En fait, lorsque Willis Reed est entré en boitillant sur le terrain et que nous nous sommes tous levés avec un rugissement collectif, et lorsque Willis a frappé les deux premiers coups, je ne pense pas que mon père ait eu du mal à comprendre la transcendance à laquelle nous assistions.

Surtout, je suis reconnaissant pour la patience de mon père avec moi.

Pour sa capacité à ne voir que le bon en moi.

Même quand j’avais 22 ans odieux et que je ne mettais pas de t-shirt pour déclarer, sans honte, sans gêne et sans excuse, que j’aime mon père gay.

Larry Strauss est professeur d’anglais au lycée et entraîneur de basket-ball à la retraite dans le sud de Los Angeles. Membre du Conseil des contributeurs d’USA TODAY, il est l’auteur de plus d’une douzaine de livres, dont le plus récent « Students First and Other Lies: Straight Talk From a Veteran Teacher » et, en audio, « Now’s the Time » (raconté par Kim Des champs). Suivez-le sur Twitter : @LarryStrauss