Le fils d’un gardien de prison, âgé de dix ans, a été violé à plusieurs reprises par un détenu pédo après avoir été autorisé à «jouer» avec des condamnés après l’école.

Butch, aujourd’hui âgé de 58 ans, s’est exprimé après avoir souffert en silence pendant des décennies des conséquences dévastatrices des abus qu’il a subis à l’intérieur du HMP Beechworth, dans le nord de Victoria, en Australie.

Butch avait neuf ou dix ans lorsqu’il a été violé à plusieurs reprises par un détenu dans la prison où travaillait son père[/caption]

Son père Douglas était gardien principal de la prison du 19e siècle et sa famille vivait juste à l’extérieur des murs depuis l’âge de cinq ans.

En vieillissant, il a été autorisé à franchir une porte dans la cour de travail et le potager de la prison la plupart des jours après l’école.

Il a également passé les vacances scolaires et les week-ends là-bas – et a passé jusqu’à deux heures par jour seul avec un détenu appelé Bob Curtis qui est devenu son «meilleur ami».

Mais il n’aurait jamais dû être autorisé à s’approcher de Curtis, qui avait été emprisonné trois fois auparavant pour sodomie, attentats à la pudeur sur des garçons et clignotant, rapporte The Australian.

Curtis semblait «gentil et gentil» et a appris à Butch à conduire les camions qu’il entretenait dans la cour.

Mais il soignait le jeune sous le nez de son père et d’autres gardiens de la prison.

«J’étais un enfant joyeux, âgé d’environ neuf ou dix ans, sans souci dans le monde», a écrit Butch dans l’une des nombreuses déclarations sous serment qu’il a faites l’année dernière.

«J’ai eu beaucoup de chance parce que ma meilleure amie était actuellement détenue en prison à la prison de Beechworth.

«Le prisonnier était un homme que je pensais être mon ami, quelqu’un en qui je pouvais avoir confiance, sans aucun doute. J’aurais fait n’importe quoi pour lui.

Butch vivait à côté de la prison de Beechworth avec son père Douglas, un gardien principal, sa mère et ses frères et sœurs[/caption]

Bientôt Curtis a révélé ses véritables intentions lorsqu’il a piégé Butch à l’arrière d’un camion et l’a violé.

Les abus écœurants se sont poursuivis pendant des mois jusqu’à la fin de 1972 jusqu’en 1973.

Butch a déclaré: «Jusqu’à ce que ces événements aient eu lieu, ce prisonnier était gentil et doux, parlait calmement et affichait un comportement paternel attentionné.

«Puis, sans prévenir, mon amusant petit terrain de jeu de conduite de camions et mon monde innocent ont changé à jamais.

«Rien n’aurait pu me préparer à ce qui s’est passé en quelques mois.

« Mon merveilleux ami prisonnier a transformé mes moments normalement amusants et heureux en événements sales, dégoûtants et dégradants pour son plaisir dépravé personnel. »

À au moins deux reprises, Butch a emmené un ami avec lui et Curtis a également agressé ce garçon.

Un jour, alors que Curtis était à l’arrière du camion et Butch dans la cabine, son père est apparu de nulle part.

«Je ne suis pas sûr de ce que Bob faisait ce jour-là mais rien ne s’est passé», a déclaré Butch.

«Bob ne s’est pas fait prendre en train de faire quelque chose de mal. Tout a continué sans que papa ne réapparaisse.

«Avec le recul maintenant, mon père a dû soupçonner quelque chose, mais il n’a jamais rien fait ni rien dit à ce sujet.

Butch, aujourd’hui âgé de 58 ans, a décidé de s’exprimer après près de 50 ans de souffrance[/caption]

Butch a également rappelé comment d’autres prisonniers lui ont appris à fumer, lui ont montré de la pornographie extrême et lui ont joué des tours cruels, comme le forcer à boire leur urine.

Finalement, il a révélé les viols à un autre détenu, qui a ensuite utilisé ces informations comme monnaie d’échange avec les autorités après s’être échappé et avoir été recapturé.

Butch l’a d’abord nié à la police, mais a ensuite fait une déclaration et, en 1974, Curtis a été condamné à deux ans et demi supplémentaires pour avoir agressé lui et son jeune ami.

Le juge dans l’affaire, Trevor Rapke, était stupéfait que de tels abus puissent se produire à l’intérieur d’une prison.

Il a déclaré: «Ce que je ne peux pas comprendre, c’est comment un homme avec ce dossier peut avoir des contacts avec des jeunes pendant qu’il purge cette peine de prison.»

Il a également critiqué le père de Butch – affirmant qu’il avait fait preuve d’une « décence extrême » en montrant à Curtis « une sorte de latitude », mais ajoutant: « Je ne peux pas le comprendre en laissant son propre fils être avec lui. »

Douglas a été limogé et la famille a passé les années suivantes dans une quasi-pauvreté.

Butch a fait confiance au détenu paedo Bob Curtis comme son « meilleur ami »[/caption]

Butch dit que toute sa vie a souffert à cause des mauvais traitements dans son enfance[/caption]

Mais Butch dit que c’est le système carcéral qui l’a laissé tomber et qu’il a maintenant décidé de s’exprimer sur le traumatisme qui l’a suivi pendant près d’un demi-siècle.

Il a été expulsé de l’école et a rejoint les forces armées pour échapper à sa vie familiale, puis est tombé dans une forte consommation d’alcool qui a gâché sa vie pendant des décennies.

Il dit avoir souffert de colère et de dépression sévères, ce qui lui a coûté son mariage et sa carrière prometteuse en tant que contrôleur aérien.

Il s’est également blâmé pendant des années pour la fin de la carrière pénitentiaire de son père et les difficultés financières de sa famille.

L’ami qui a également été abusé par Curtis s’est suicidé à l’âge de 20 ans.

Butch, qui a maintenant son propre fils adolescent, envisage une action en justice contre l’État de Victoria pour obtenir 2,2 millions de livres sterling d’indemnisation.

Il a déclaré: «J’ai été condamné à perpétuité pour être innocent, heureux et insouciant.





«Souffrir du traumatisme d’être souillé par un monstre, que je pensais jusque-là gentil, attentionné et digne de confiance, n’était qu’une partie des plus gros problèmes qui me suivaient pour toujours.

«Jusqu’à présent, je n’ai jamais eu le courage et l’estime de soi de me lever et de raconter mon histoire.

«Je veux et j’ai besoin de mettre tous les événements et souvenirs tragiques derrière moi et de passer à autre chose dans ma vie.»