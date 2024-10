Mon père Frank Habicht, le photographe qui a capturé « le cœur et l’agitation » du Londres des années 1960 | Nouvelle-Zélande

jeDans les années 1960 à Londres, le travail du photographe Frank Habicht a capturé l’esprit et l’énergie de l’époque, mettant son talent au service des célébrités ainsi que du grand public pour produire des images qui ont contribué à définir une génération.

Sa capacité à immortaliser des instants et à capturer l’âme de ses sujets a fait de lui une figure reconnue dans le monde de la photographie. L’une de ses œuvres les plus emblématiques, Lost in a Dream – un tendre portrait de Jane Birkin et Serge Gainsbourg en 1969 – a été saluée comme l’une des plus belles photographies du couple jamais prises.

De même, Girl at Rolling Stones Concert, filmé dans les années 1960, résume l’énergie et la liberté de l’époque – et des décennies plus tard, il a été largement partagé en ligne avec de nombreuses personnes essayant de découvrir l’identité de la mystérieuse femme.

Le concert Girl At Rolling Stones de Habicht a eu lieu à Hyde Park à Londres en juillet 1969. Photographie : Frank Habicht

Une autre image remarquable, représentant Vanessa Redgrave et Madame Lin Qui lors d’une manifestation pour la paix à Londres en 1968, résonne tout aussi fortement aujourd’hui qu’au moment où elle a été prise, reflétant l’engagement durable de Frank en faveur de la paix, documentant le changement social et politique.

Frank est décédé le 8 octobre 2024 dans la Baie des Îles, en Nouvelle-Zélande, à l’âge de 85 ans, « Papa » bien-aimé pour moi et mon frère musicien Sebastian, et âme sœur de notre mère Christine depuis 55 ans.

Peace Protest, avec Vanessa Redgrave et Madame Lin Qui, Londres 1968. Photographie : Frank Habicht

Perdu dans un rêve avec Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Photographie : Frank Habicht

Né à Hambourg, en Allemagne, en décembre 1938, Frank Habicht débute sa carrière de photographe au début des années 1960 après avoir étudié à l’école de photographie de Hambourg. Son travail a rapidement attiré l’attention dans toute l’Europe, avec des publications dans des magazines tels que Esquire, le Sunday Times, Metropolis et Twen. Les photographies de Frank retracent les visages et les moments de l’époque, de Mick Jagger et les Rolling Stones à Vanessa Redgrave, Roman Polanski, Charles Aznavour, Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Son livre de 1969 Young London: Permissive Paradise est aujourd’hui considéré comme une pièce de collection et est conservé dans des institutions prestigieuses telles que le Museum of Modern Art (MoMA) de New York.

L’auteure anglaise Valerie Mendes a écrit à propos de Frank dans le magazine Metropolis en 1969 : « Londres sans son peuple serait bel et bien morte. Habicht ne trouve pas les vêtements mais les hommes et les femmes qui les portent ; non pas les lieux, mais ceux qui vivent et travaillent dans la ville. Dans les textures contrastées de la peau et de l’eau, des arbres et des cheveux, des courbes douces du corps contre le métal et la pierre, il trace un motif complexe du cœur de Londres et de son agitation.

Habitch a capturé des personnages célèbres et le grand public dans le Londres des années 1960. Photographie : Frank Habicht

Mon père traitait les enfants des rues de la même manière qu’il traitait les Rolling Stones, et vice versa, lorsqu’il prenait des photos. Et les célébrités ont vraiment répondu à cela et l’ont souvent invité à rester avec elles pour le week-end.

Des décennies plus tard, son travail a été inclus dans l’exposition Strange and Familiar organisée par Martin Parr, présentée au Barbican Centre et à la Manchester Art Gallery en 2016.

En 1981, Frank s’installe dans la Baie des Îles en Nouvelle-Zélande, attiré par sa beauté et sa tranquillité. Ici, il consacre une grande partie de son temps à photographier les paysages et les communautés de la région. Ses œuvres, notamment Bay of Islands: Where the Sunday Grass is Greener et Bay of Islands: A Paradise Found, reflètent son lien profond avec sa patrie d’adoption où ses sujets comprenaient Dame Whina Cooper, Friedensreich Hundertwasser, la reine Elizabeth II lors des célébrations du Waitangi Day et les manifestations et la vie unique dans le Grand Nord.

La reine Elizabeth II en Nouvelle-Zélande. Photographie : Frank Habicht

Au cours de ses dernières années, le dernier ouvrage publié de Frank, As It Was, est devenu une réflexion poignante et approfondie sur sa vie à Londres dans les années 1960.

Cette année, j’ai commencé à interviewer mon père pour un livre destiné à inspirer les jeunes photographes.

« Mon appareil photo est devenu une extension de moi-même, un partenaire dans mon voyage pour capturer l’essence de mon environnement », m’a dit Habicht, résumant sa relation avec son métier.

« Vous n’avez pas besoin d’équipement coûteux pour prendre des photos mémorables. Pour être honnête, je savais à peine utiliser l’éclairage d’un studio et j’ai toujours préféré photographier à la lumière naturelle, notamment sur mon toit à Londres », a-t-il déclaré.

Les Rolling Stones à Marble Arch dans les années 1960. Photographie : Frank Habicht

Mon père était profondément guidé par la citation amérindienne Sioux : « Avec tous les êtres et toutes choses, nous serons comme des parents », une philosophie qui a façonné sa perspective dans la vie et dans l’art.

Il a souvent parlé de son amour pour la photographie argentique, un médium auquel il est resté fidèle tout au long de sa carrière.

« Je préfère toujours tourner en pellicule. Cela rend chaque instant capturé précieux », a déclaré Frank.

En réfléchissant à sa vie personnelle, il a partagé : « La fille excentrique sur la photo [Till Death Do Us Part] il se trouve que c’est ma chère épouse Christine. Nous nous sommes rencontrés lors d’une fête du Nouvel An à Londres le 31 décembre 1969, le tout dernier jour des années 60. Depuis, c’est une histoire d’amour éternelle.

Till Death Do Us Part montre Christine Habicht et son ami Dietmar, pris à Earls Court en 1969. Photographie : Frank Habicht

Même dans ses dernières années, le cœur de Frank est resté tourné vers les années 1960.

« C’est surréaliste de penser que mes images me survivront, mais je suis heureux de savoir qu’elles ont touché autant de personnes. »