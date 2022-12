Mon père était Wolf, le méchant des gladiateurs de la télévision – maintenant je suis prêt à affronter le chaos qu’il a laissé derrière lui

AVEC sa posture griffue et son regard mortel, Wolf était le plus grand méchant de la télé dans les années 90.

Michael Van Wijk a bousculé l’animatrice Ulrika Jonsson, le commentateur de rugby Jeremy Guscott et a battu les prétendants sur Gladiators.

Et maintenant, son fils Dean veut prendre la relève en tant qu’homme le plus redouté de la boîte lorsque le test de vitesse et de force contre les habitués musclés reviendra l’année prochaine.

Il a postulé pour être un gladiateur dans l’émission remaniée de la BBC et a déjà trouvé un nom – Wolf Cub.

Dean, 34 ans, qui vit près de son père, 70 ans, en Nouvelle-Zélande, a déclaré au Sun : “J’ai toujours voulu porter du Lycra et chasser les gens.”

Si on lui demande d’enfiler le gilet bleu moulant de son père, ce sera comme remonter dans le temps, car il est le portrait craché de Wolf. Dean a les cheveux longs, une barbe de trois jours, des muscles saillants et croise les bras d’un air grincheux, tout comme Michael.

Mais a-t-il le même mordant que son père fou et hurlant ? Michel le pense.

Il dit: “Je crois qu’il peut réduire les prétendants en lambeaux comme je le faisais auparavant.”

Wolf l’a certainement fait pendant son temps dans le programme, qui a attiré jusqu’à 16 millions de spectateurs.

Personne n’était à l’abri de sa fureur, il a même crié à l’arbitre du spectacle John Anderson.

Il est sûr que son fils fanatique de fitness a ce qu’il faut pour faire face à n’importe quel membre du public prêt à entrer dans l’arène avec lui.

Michael commente : « Je sais à quel point mon fils est en forme et fort. Vous seriez surpris de voir à quel point il est en forme. En plus, il me ressemble.

J’ai demandé: ‘Puis-je être mauvais’

“Alors je lui ai dit: ‘Pourquoi n’y vas-tu pas?'”

Le loup original aimerait aussi y aller, confiant qu’il peut toujours assommer un adversaire avec un bâton pugil.

Michael se vante : « J’adorerais être un Glad. Je peux faire tous les événements parce que je suis super en forme. Mais depuis que j’ai 70 ans, je ne les vois pas me laisser faire.

Junior Wolf n’a pas tout à fait ce niveau de confiance en soi, admettant : « C’est un peu intimidant d’y penser, surtout parce qu’il était le numéro un avec son personnage.

« Mais je suis partant. Je ne peux pas être exactement comme lui, mais je vais essayer d’apporter quelque chose d’autre à la série.

C’était l’attitude de son père lorsqu’il a postulé pour être Gladiateur dans la première série sur ITV en 1992.

Âgé de 40 ans, il a battu et surpassé ses rivaux beaucoup plus jeunes.

En tant qu’homme d’affaires autodidacte avec une chaîne de gymnases à Londres, Michael n’a pas suivi le peloton.

Alors que tout le monde voulait être acclamé, il voulait être hué.

Michael raconte : « J’étais dans le bureau des producteurs et j’ai dit : ‘Puis-je être mauvais ?’

Et ils ont dit : ‘Non. Nous voulons tous que vous soyez parfaitement propres, les gentils, parce que c’est l’idée même de l’émission ».

Mais il a persuadé les patrons de la télévision de le laisser tenter le coup – et la foule a avalé sa méchante personnalité.

Ulrika était du côté de la réception, à la fois physiquement et verbalement.

Quand Wolf s’est mal comporté une fois, Ulrika lui a dit : “Ce n’était pas très impressionnant, n’est-ce pas ?”

Il dit : « Elle m’a donné le micro et j’ai crié à tout le monde : ‘Savez-vous pourquoi j’ai perdu ?’

“Ils ont tous crié ‘Ouais’. Je l’ai encore dit. Et ils ont encore crié, et j’ai dit: “Juste avant de sortir, j’ai vu Ulrika dans les coulisses sans maquillage – et je me suis senti malade”.

De même, les prétendants ont regretté de se vanter de pouvoir vaincre Wolf. Il se souvient d’un décathlète « arrogant » qui a insisté sur le fait qu’il n’avait pas besoin de porter une minerve lors du match du pont suspendu de l’émission où il devait essayer de ne pas se faire renverser par Wolf.

Je crois que Dean peut déchirer les prétendants en lambeaux comme je le faisais avant. Je sais à quel point mon fils est en forme et fort.

Michael, alias Loup

Michael dit : « Je l’ai frappé si fort qu’il a atterri sur son cou. Alors qu’ils l’emportaient, je lui ai dit : « N’oublie pas ta minerve », en riant.

« Je ne l’aurais pas frappé aussi fort à moins que je n’y sois obligé, mais il le méritait.

« Il ne voulait plus continuer à être dans la série. C’était tout pour lui.

Michael était également un dur à cuire dans la vraie vie, épinglant un voleur qui avait tenté de voler sa voiture en 1995.

Et Wolf est devenu si célèbre qu’il ne pouvait pas marcher dans la rue sans être assailli.

Même les célébrités de la liste A étaient impressionnées par les gladiateurs.

Wolf se souvient : « Une fois, alors que j’étais à une fête, Robbie Williams est venu en courant vers moi et m’a dit : ‘Je n’ai jamais manqué un spectacle. Je suis l’un de vos grands fans. Puis-je avoir une photo avec vous ?

“J’étais comme, ‘Oh, puis-je avoir une photo avec vous?'” D’autres grands noms ont été assez courageux pour tenter leur chance dans l’arène contre les puissances vêtues de Lycra lors de spéciaux de célébrités.

Smiling Wolf dit : « Ils étaient totalement dépassés. Vinnie Jones était sur Duel et il ne voulait pas se faire renverser.

“Il y avait beaucoup de célébrités différentes qui sont venues sur Gladiators, mais elles ont été surprises, je pense, et ont réalisé que tous ceux qui regardent à la télévision pensent que c’est facile.”

Né à Mumbai, en Inde, et élevé dans le sud de Londres, Michael était déjà le père de Dean lorsqu’il s’est inscrit à l’émission.

Mais il s’est séparé de la mère de Dean, Mariette Oepkes, quand Dean était bébé et a ensuite épousé Paula.

Michael a installé une nouvelle maison familiale à Orpington, dans le Kent, tandis que Dean est allé vivre en Espagne avec sa mère.

Son père lui rendait visite régulièrement et emmenait Dean voir Gladiators filmé devant 10 000 fans à la National Indoor Arena de Birmingham.

Dean se souvient : « Je me souviens que mon père m’a emmené dans l’émission. Il m’a fait une petite tenue de gladiateur.

J’ai les longs cheveux de loup et j’ai le look. L’autre jour, papa était bouleversé… il a découvert que mes bras étaient plus gros que les siens.

Dean, alias Wolf Cub

«Il m’a pris sur ses épaules et a couru autour de l’arène avec moi. Je me souviens de la foule qui criait.

Plusieurs prétendants et gladiateurs ont subi de graves blessures lors du spectacle, dont certains impliquaient des combats en hauteur.

“Chaque jour n’est qu’un cadeau”

À ce jour, Michael a toujours des maux de dos causés par une chute de 30 pieds.

Il révèle: «J’ai eu une très mauvaise blessure du jeu de la pyramide. Ça me fait encore mal maintenant.

«J’étais au sommet de la pyramide et j’ai jeté ce gars et je suis tombé avec lui sur le tapis de protection 30 pieds plus bas et j’ai tournoyé dans les airs.

“Maintenant, mon dos peut sortir sans raison plusieurs fois par an. Ensuite, je dois rester immobile toute la journée jusqu’à ce que cela revienne à la normale.

Alors que d’autres gladiateurs ont sombré dans l’alcool, la drogue et même le crime après la fin du spectacle en 1999, Wolf n’a pas déraillé.

Le père de quatre enfants a pu garder en perspective le passage de la célébrité de la télévision au travail quotidien de propriétaire de salle de sport.

Michael dit : « Je pense que chaque jour n’est qu’un cadeau.

« Je suis sorti de la pauvreté. J’avais l’habitude d’acheter tous mes vêtements dans des brocantes et les enfants se moquaient de moi en disant : ‘Qu’est-ce que tu portes ?’

«Lorsque Gladiators est arrivé, c’était la cerise sur le gâteau. J’avais déjà une maison avec une piscine et j’avais ma chaîne de salles de sport parce que j’avais travaillé dur.

“Certains disent qu’ils ne peuvent pas obtenir un seul emploi, je dis, non, vous êtes paresseux. Si je peux en avoir trois, tu peux en avoir un.

Dean a attrapé le virus de la forme physique de son père à l’âge de 15 ans et est entraîneur personnel.

Il dit : « Même si je n’ai pas grandi avec mon père, je suis à peu près comme lui.

“Il n’est pas aussi méchant qu’à l’écran.”

Mais il est tout aussi compétitif.

Dean ajoute: “L’autre jour, il était bouleversé parce qu’il a découvert que mes bras étaient plus gros que les siens.”

On ne sait pas si le jeune Van Wijk fera partie de la nouvelle formation de Gladiator.

Des dizaines de milliers d’aspirants ont postulé pour essayer la série, qui sera diffusée l’année prochaine.

Ceux qui ne réussissent pas à se qualifier pourraient devenir des prétendants défiant les champions – et si Wolf Cub apparaissait, il attirerait sûrement des fans anciens et nouveaux.

Certes, lorsque Dean a publié une image sur les réseaux sociaux de lui-même vêtu du lycra bleu de son père, les followers ont été enthousiasmés par l’idée.

Dean dit: «J’ai les longs cheveux de loup comme lui et j’ai le look.

“Papa pense que c’est incroyable 30 ans plus tard, les gens veulent toujours voir le spectacle et son propre fils continue l’héritage.”