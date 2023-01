Mon père était un trafiquant de drogue et j’étais un gangster, mais je suis resté en dehors de la prison grâce à la comédie, déclare la star de DOI, Darren Harriott

AVEC un père trafiquant de drogue et un passé de gangster armé d’un couteau, Darren Harriott aurait pu finir en prison – mais c’est plutôt lui qui rira le dernier.

Il attribue à la comédie l’avoir sauvé d’une vie de crime et maintenant il sera l’une des célébrités en compétition dans l’émission télévisée Dancing On Ice.

Pour réaliser ses rêves, il a déjà travaillé comme videur pour payer les factures, y compris au Hammersmith Apollo de l’ouest de Londres, où il reviendra plus tard en tant que tête d’affiche.

Depuis lors, il est apparu dans de nombreuses émissions de télévision, notamment Guessable, Outsiders et Don’t Hate The Playerz – mais maintenant il s’entraîne avec son partenaire de patineur professionnel américain Tippy Packard, 27 ans, et rit à l’idée que ses anciens membres de gang le regardent tournoyer. « dans une tenue scintillante ».

Darren a déclaré: “Le stand-up m’a sauvé parce que j’étais complètement perdu.”

Dans une interview franche avec The Sun, l’homme de 34 ans a raconté son éducation difficile à Oldbury, près de Birmingham, la perte de son père prisonnier par suicide à l’âge de 11 ans et la dérapage en tant qu’adolescent pauvre.

Et l’humoriste de Brummie, qui se rendra sur la glace avec des patins de taille 14 faits sur mesure, dit qu’il se sent chanceux d’avoir pu arrêter de suivre un chemin très sombre.

Appel étrange

Il a déclaré: “A cette époque, quand j’avais 14 ou 15 ans, j’avais l’impression de n’avoir rien à perdre. J’aurais facilement pu poignarder quelqu’un pour absolument rien.

«Chaque jour, surtout maintenant que je vis à Londres, je lis les journaux et vois de jeunes adolescents qui meurent à coups de couteau.

« C’est horrible, parce que je me souviens de ce que c’était à cet âge.

« Lorsque vous prenez une éducation difficile ou des vies familiales et la pauvreté et que vous ajoutez l’ego des adolescents, les bœufs et les bagarres recommencent à zéro.

“En tenant compte des enfants avec des couteaux, les conséquences peuvent être dévastatrices.”

Tout au long de la petite enfance de Darren, son père, Patrick, était en prison et n’a fait que de rares visites pour voir sa mère Paulette et les enfants.

Darren raconte : « C’était un trafiquant de drogue, un toxicomane et un fier rastafarien avec des dreadlocks dans le dos, des chemises en soie immaculées et des voitures décapotables flashy.

“Les quelques fois où je l’ai vu, il avait des tonnes d’argent dans ses poches.

“Si mon père était un trafiquant de drogue intelligent, il n’aurait probablement pas été autant en prison, mais il était très évident.

« Si vous aviez demandé à mon père ce qu’il faisait, il vous aurait dit qu’il était charpentier.

“Vous n’êtes pas un charpentier au volant d’une Saab décapotable en 1995.”

À Noël 1999, alors que Darren avait 11 ans, il était chez sa grand-mère lorsqu’il a reçu un étrange appel de son père.

Il se souvient : « Il a commencé à dire des choses comme : « Prends soin de ta mère, prends soin de ton frère. Travaillez dur, assurez-vous d’étudier ».

“Je n’y ai pas pensé à l’époque, mais à la réflexion, il y avait beaucoup de finalité dans ce qu’il disait.”

Trois mois plus tard, en mars 2000, un autre appel a révélé que Patrick s’était suicidé dans sa cellule de prison.

Darren a ajouté: «J’étais tellement triste pour ma mère parce qu’elle avait deux garçons de 11 et 13 ans à élever seule et qu’elle n’avait que 33 ans, plus jeune que moi maintenant.

“Elle est tout le contraire de mon père, elle travaille dur, elle n’a jamais consommé de drogue de sa vie, elle respecte les règles et elle travaillait comme femme de ménage.”

Darren dit qu’il se sentait “complètement perdu”, puis au lycée, il s’est lié avec un groupe de camarades de classe qui avaient tous aussi des “problèmes de papa”.

S’inspirant du collectif de garage et de hip-hop britannique So Solid Crew, ils ont formé un groupe de musique grime appelé Terror Klan Killerz.

Alors qu’Oldbury, où vivait Darren, était relativement épargné par la criminalité des gangs, ses amis vivaient dans la banlieue de Birmingham où des factions belligérantes, dont les tristement célèbres rivaux les Burger Bar Boys et le Johnson Crew, se livraient de violentes batailles territoriales.

Pour Darren et ses potes, les meilleurs gangsters étaient des héros.

Darren a déclaré: «La mère de mon ami sortait avec un membre de gang si connu à Birmingham, il était comme une star de cinéma.

“J’étais un enfant pauvre avec le talon qui sortait de ses chaussures et je regarde les vêtements accrocheurs de ce type, sa chaîne en or, ses baskets de créateurs et il a tout ce que je veux. Je voulais être lui.

J’étais si triste pour maman quand papa est mort. Elle avait deux garçons de 11 et 13 ans à élever. Elle est tout le contraire de lui – travailleuse, n’a jamais consommé de drogue et respecte les règles

“Mais en 2003, le soir du Nouvel An, Charlene Ellis et Letisha Shakespeare ont été tuées dans une fusillade en voiture et c’était horrible.

“Il était l’un des quatre hommes impliqués et c’était choquant.”

Au fil du temps, de plus en plus de personnes d’autres écoles ont rejoint le gang de Darren et, soudain, ses copains se sont lancés plus sérieusement dans la culture des gangs.

Il se souvient : « Ils portaient des couteaux, ce qui signifiait que je devais me procurer un couteau.

«Je n’ai eu aucun problème avec quelqu’un comme ça, mais ce sont mes garçons, alors nous prenons soin les uns des autres. C’était la mentalité.

“Je savais que porter un couteau était mauvais, mais j’étais tellement perdu, et je ne me suis jamais senti à l’aise nulle part jusqu’à ce que je trouve ces gars.”

Être légèrement éloigné des zones ravagées par la criminalité où vivaient ses amis signifiait que Darren évitait les ennuis.

Il a déclaré: «Parfois, des amis disaient:” J’ai tiré un couteau sur tel ou tel “et certains membres du gang sortaient la nuit et volaient des gens, volant des vélos sous la menace d’un couteau.

“J’ai toujours eu de la chance de ne jamais avoir utilisé de couteau, parce que si quelqu’un avait dit quelque chose à propos de ma mère, m’avait traité de gros – parce que j’étais gros – ou avait commencé une bagarre avec moi, j’aurais sorti un couteau qui est une pensée horrible.

Avec la violence qui sévit à Birmingham, il y a eu des quasi-accidents.

Darren a déclaré: «Une fois, un ami et moi sommes allés acheter des glaces et alors que nous sortions, des gars sont descendus de vélo et ont sorti des couteaux. L’un d’eux avait un couteau zombie.

« Nous ne les connaissions pas, mais apparemment l’un de nous ressemblait à quelqu’un qui a blessé le cousin de quelqu’un.

«L’un d’eux attrape soudainement une brique et frappe mon ami au visage, puis ils montent sur les vélos et s’en vont.

« J’ai dû traîner mon ami chez lui, avec son T-shirt blanc couvert de sang. Le lendemain, à l’école, nous avons tous recommencé à porter des armes.

Alors que Darren était déjà inquiet face à l’escalade de la violence, c’est son propre gang qui s’est retourné contre lui, le soir du Nouvel An 2004, qui l’a finalement fait s’éloigner.

Il a déclaré: «Nous avons eu une dispute. Je ne me souviens pas de quoi il s’agissait, mais c’était quelque chose d’insignifiant et ils m’ont battu, m’ont assommé et m’ont envoyé à l’hôpital.

L’attaque du gang m’a rendu service parce qu’on traîne peut-être encore ensemble. Certains ont été en prison, d’autres se sont drogués, ce que je n’ai jamais fait. J’espère qu’ils vont bien. Nous étions de bons enfants fondamentalement

« J’ai de la chance de ne pas avoir été poignardé car ils avaient tous des armes. Au lieu de cela, ils ont décidé de me frapper au sol.

« J’étais gêné et honteux, parce que quand tu es dans le gang, tu as un ego, mais aussi vraiment triste d’avoir perdu ces gens qui étaient comme mes frères.

“C’était horrible de passer le réveillon du Nouvel An dans un lit d’hôpital, mais cela vous change vraiment pour l’année suivante.

« Ma résolution du Nouvel An ? Ne reviens plus l’année prochaine.

Bien que sa famille voulait qu’il signale le gang à la police, il a refusé, de peur d’être qualifié de mouchard.

Mais le passage à tabac s’est avéré un tournant et, après avoir quitté l’école et être allé à l’université pour un “nouveau départ”, Darren s’est tourné vers la comédie pour l’aider avec ses problèmes de santé mentale en spirale.

Il a expliqué : « J’étais vraiment déprimé.

«J’avais besoin de quelque chose pour devenir obsédé et me changer les idées, puis j’ai trouvé la comédie après être allé à une soirée à micro ouvert.

“J’ai fait mon premier concert à 18 ans et j’avais toujours cet élément du gamin du ghetto, avec beaucoup de colère.

“C’est comme courir après ça, essayer constamment d’avoir ce rire et ça m’a beaucoup aidé.”

Darren s’est rendu à des concerts de comédie à travers le pays dans des covoiturages avec des bandes dessinées amateurs plus âgées, qui lui ont « tellement appris ».

Puis, en 2017, Darren a été nominé pour le prix du meilleur nouveau venu au Edinburgh Fringe Festival.

Il a ensuite été le premier homme britannique noir à être nominé pour le prix du meilleur spectacle au Edinburgh Fringe Festival en 2019.

Depuis lors, en plus d’avoir joué dans un certain nombre d’émissions de télévision, il a sa propre série Radio 4, Black Label.

Mais il n’a aucune méchanceté contre son ancien gang, expliquant: “En fin de compte, ce qu’ils ont fait m’a sauvé, car j’aurais pu encore traîner avec eux et certains d’entre eux ont fait des allers et retours en prison, certains d’entre eux se droguaient, ce que je jamais fait.

« Il n’y a de haine pour aucun d’entre eux.

“J’espère sincèrement qu’ils vont bien parce que je sais qu’au fond, à l’époque, nous étions tous de bons enfants.”