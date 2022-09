Mon père est décédé il y a 5 ans dans un hôpital — et nous cherchons toujours des réponses

Cette chronique à la première personne est de Sonali Karnick, une journaliste de la CBC à Montréal qui cherche des réponses à la mort de son père. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Lorsque l’hôpital a appelé ma mère et a dit à la famille de s’y rendre le plus tôt possible, nous savions ce que cela signifiait même si nous ne voulions pas le croire. Le cœur de mon père s’était arrêté. C’était un résultat probable – il était en soins intensifs et dans le service de neurologie depuis environ sept semaines – mais sa mort était toujours un coup dévastateur.

Ma mère, ma sœur et moi étions debout dans le couloir à l’extérieur de sa chambre après avoir fait nos derniers adieux. Alors que nous nous tenions dans le couloir de l’hôpital, essuyant nos larmes, le neurologue de mon père nous a exhortés à demander une autopsie.

Mon père était diabétique et avait des tremblements essentiels, mais cela n’expliquait pas pourquoi il était soudainement tombé dans le coma ou pourquoi son cœur s’était arrêté.

Je savais que l’autopsie ne ramènerait pas mon père, mais je pensais que savoir ce qui s’était passé pourrait aider ma famille à donner un sens à ses dernières semaines de vie et nous donner plus de fermeture.

Quand les papiers pour l’autopsie sont revenus, ils disaient “pas concluant” en français. Il y avait une note dans le bref rapport qui indiquait qu’un échantillon de son tissu cérébral avait été envoyé à un neuropathologiste d’un autre hôpital pour consultation.

Après ce rapport d’autopsie, nous n’avons eu aucune autre communication avec qui que ce soit d’aucun hôpital concernant les résultats de la consultation mentionnée. Nous ne savions même pas s’il était terminé. Pendant des années, la mort de mon père était un mystère, et il ne semblait pas que nous allions obtenir de réponses.

Parfois je me demande : comment est-ce possible ?

Il était la première personne dans la pièce à faire une blague. Il adorait faire des voyages en voiture avec ma mère et ils ont voyagé partout en Amérique du Nord ensemble.

Ramesh Karnick, à droite, avec sa femme, Sandhya, en 2015. (Soumis par Sonali Karnick)

En janvier 2017, mon père Ramesh Karnick a été transporté à l’hôpital en ambulance après avoir perdu connaissance. Ma mère, Sandhya, était sa soignante à temps plein et avait l’habitude de s’occuper de lui lorsque son taux de sucre était trop bas ou lorsqu’il avait d’autres problèmes de santé, mais c’était différent. C’était leur 45e anniversaire, mais il n’a pas répondu quand elle l’a appelé à table pour le déjeuner.

On aurait dit qu’il avait eu un accident vasculaire cérébral, mais son équipe médicale nous a dit que ce n’était pas le cas. Il est tombé dans le coma pendant environ trois semaines. Pendant ce temps, l’équipe médicale a effectué toutes sortes de tests pour découvrir ce qui n’allait pas, y compris une biopsie cérébrale.

C’était frustrant et même exaspérant parce que nous entrions aux soins intensifs pleins d’espoir qu’aujourd’hui serait le jour où nous découvririons ce qui ne va pas chez lui. Ce jour n’est jamais venu. Il y avait une pièce à l’hôpital où le personnel médical rencontrait les familles des patients – parfois c’était pour leur expliquer les résultats d’un test, parfois c’était pour leur dire que leur proche allait mourir. J’ai perdu le compte du nombre de fois où ma famille est entrée dans cette salle de réunion et on m’a dit que son état pouvait être le résultat de quelque chose, mais ils n’en étaient pas certains.

Après sa mort, nous avons attendu six mois que ma mère reçoive une lettre disant que l’autopsie ne pouvait pas être effectuée parce que le corps de mon père contenait des bactéries résistantes aux antibiotiques qui pourraient mettre en danger le pathologiste. L’hôpital a envoyé des échantillons de son cerveau à un autre hôpital où un neuropathologiste a pu examiner ces échantillons.

J’ai fait des demandes aux archives de l’hôpital pour obtenir le rapport de ce neuropathologiste. Il y avait tellement de formulaires à remplir pour prouver que j’étais un parent de sang essayant de trouver des réponses. Il m’a fallu des mois pour arriver au rapport de consultation final, puis on m’a dit que je n’avais pas le droit de le voir. Les archives de l’hôpital ne publieraient pas le rapport sans une demande écrite de mon médecin pour prouver que j’avais besoin de l’information pour des raisons médicales.

Sonali Karnick, à gauche, essaie toujours de savoir pourquoi son père est mort il y a cinq ans. Sur cette photo, il embrasse Sonali, trois ans. (Soumis par Sonali Karnick)

Donc, plus d’attente. Cette fois, pour que mon médecin de famille écrive une lettre disant que j’avais besoin du rapport pour son propre dossier médical à mon sujet. Super. Maintenant, je peux voir le rapport, n’est-ce pas ? Non. J’ai dû obtenir le consentement de ma mère pour que je voie le dossier. Enfin, je pourrais voir le rapport de consultation. Mais pas tout de suite.

Les archives de l’hôpital n’ont pas pu envoyer le fichier numériquement car il y avait un problème avec leur télécopieur. Oui, les gens les utilisent encore. J’aurais pu aller à l’hôpital pour obtenir le dossier, mais les taux d’infection montaient en flèche à l’époque et je ne me sentais pas à l’aise d’aller à l’hôpital pour obtenir des papiers.

J’ai finalement reçu l’enveloppe par la poste à la mi-juin. Le rapport indique que la cause du décès est difficile à déterminer. Donc, encore une fois, pas concluant ? Pas entièrement.

Bien que le rapport du neurologue n’indique pas de cause précise de décès, il expliquait qu’il y avait quelque chose dans son cerveau qui pourrait en être responsable : FXTAS ou syndrome de l’X fragile . Il s’agit d’une maladie génétique qui peut causer certains des problèmes de santé auxquels il a été confronté au cours des dernières années de sa vie, notamment la perte de mobilité. Après avoir reçu ce rapport, j’attends d’être vu par un conseiller en génétique pour en savoir plus.

Sonali Karnick, deuxième à partir de la gauche, le jour de son mariage avec ses parents et son mari. (Soumis par Sonali Karnick)

Ce n’est pas exactement la réponse que je cherchais, mais j’espérais savoir s’il y avait un moyen que je puisse être sur le même chemin que lui et comment je pourrais l’éviter. Depuis sa mort, j’avais donné naissance à deux garçons, et je voulais des réponses pour eux. Ma mère a dit qu’elle ressentait la même chose. “Ça ne change rien, mais au moins on a quelque chose”, a-t-elle dit.

Après cinq ans de galère, de formulaires et de bureaucratie tout en pleurant mon père, je suis fatigué et confus. J’ai apprécié le travail acharné du personnel de l’unité de soins intensifs et du service de neurologie qui a travaillé sur le cas de mon père, ainsi que le soin et le temps qu’ils ont pris pour nous expliquer les résultats des tests même lorsqu’ils n’avaient pas de résultat clair. Mais cela n’a pas changé ce que je ressentais à propos du manque de réponses.

ÉCOUTEZ | Sonali Karnick a passé des années à essayer de répondre à la question : comment son père est-il mort ?

Manteau Blanc Art Noir26:29L’histoire de Sonali À l’occasion de son 45e anniversaire de mariage, Ramesh Karnick était chez lui avec sa femme, Sandhya, lorsqu’il a semblé perdre connaissance. Ramesh était dans le coma pendant cinq semaines avant de décéder. Sa fille, Sonali, a passé des années à essayer de répondre à la question : comment son père est-il mort ?

Après la diffusion de mon histoire Manteau Blanc Art Noir, j’ai reçu des dizaines de messages de personnes qui cherchaient également des réponses sur la perte d’êtres chers à cause de problèmes de santé mystérieux ou compliqués. J’ai offert mon soutien à ceux qui continuent de remplir des papiers dans l’espoir d’obtenir une quelconque réponse. J’ai aussi entendu des gens qui n’avaient tout simplement pas l’énergie émotionnelle pour continuer à chercher, ce qui est tout à fait compréhensible pour moi maintenant après ce que j’ai vécu.

Quant à moi, je poursuivrai les tests génétiques, mais cela ne peut pas être mon objectif après tant d’années de recherche épuisante. La joie de vivre absolue de mon père était sa famille — c’est un héritage que j’ai l’intention de conserver et de transmettre à mes enfants.

Sonali Karnick avec ses deux enfants. (Soumis par Sonali Karnick)

Sonali Karnick est l’animatrice de Tous d’un week-end et de Notre Montréal.