Mon père est décédé d’un arrêt cardiaque lors de notre mariage – maintenant, notre famille de quatre personnes est expulsée par notre association de logement

Un couple en deuil risque d’être expulsé de son domicile à Newcastle après la mort de son père, à la suite d’une crise cardiaque subie le jour de son mariage.

Les nouveaux mariés Shaun, 54 ans, et Rachelle, 44 ans, Milward ont tragiquement perdu le père de Shaun, Alan, deux jours après avoir noué le nœud.

Shaun et Rachelle sont obligés de déménager après la mort du père de Shaun Crédit : BPM

Alan Milward, 84 ans, est décédé d’un arrêt cardiaque subi le jour du mariage du couple Crédit : BPM

Alan a subi un arrêt cardiaque lors de la réception de mariage du couple en juin et est décédé à l’hôpital peu de temps après, à l’âge de 84 ans.

Les choses sont allées de mal en pis pour le couple alors qu’Aspire Housing dit qu’ils ont quitté leur maison.

L’association du logement insiste sur le fait qu’il y a un problème de “surpeuplement” dans leur maison.

Ils disent également qu’Alan est le locataire nommé de la maison à deux lits, qui a déjà été héritée une fois et ne peut donc pas être transmise à nouveau.

Les locataires des associations de logement doivent être avisés de toute expulsion et peuvent négocier un accord sur le déménagement.

Si aucun accord n’est conclu, l’association peut demander une ordonnance de possession du tribunal pour expulser les résidents.

Si les locataires ne s’y conforment pas, ils peuvent être expulsés par les huissiers.

Shaun et Rachelle ont emménagé dans la propriété avec Alan pour s’occuper de lui, car il souffrait d’une maladie pulmonaire de longue durée.

La nouvelle mariée a vendu sa maison en 2018 pour déménager.

Elle a qualifié la situation de « grossièrement injuste », racontant à StokeonTrentLive : « Depuis la mort de mon beau-père, mes enfants occupent maintenant une chambre chacun et nous avons choisi de dormir en bas.

“Nous sommes heureux de vivre le reste de nos vies avec une chambre en bas plutôt que de faire intervenir Aspire car nous sommes classés comme surpeuplés. Plutôt que de contrarier les familles qui ne veulent pas déménager, pourquoi ne peuvent-ils pas simplement les laisser tranquilles ?

“Alan a vécu dans la maison pendant 60 ans avec sa femme, vous pouvez donc imaginer les souvenirs et le confort que nous retirons tous d’être ici. Si nous sommes obligés de déménager, ces souvenirs nous seront arrachés.

Rachelle a parlé de la relation du couple avec Alan, détaillant comment il s’occupait bien de leurs enfants et ils faisaient tous de fréquentes excursions d’une journée en famille.

Elle a poursuivi en discutant de l’impact que l’épreuve avait sur sa santé mentale, en disant: “Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve et vivons au jour le jour. Nous ne sommes pas en mesure de recommencer parce que nous avons dépensé tellement d’argent sur cette maison et la rendre plus moderne.

“Je suis déçu et frustré. Je les ai suppliés et suppliés de ne pas nous déplacer et je ne descendrai pas sans me battre. Mes enfants se sont adaptés ici et sont installés. Si nous voulions déménager, nous remplirions des formulaires mais nous non.”

Jon Dickin, responsable des quartiers pour Aspire, a déclaré: “Nous aidons Mme Millward et sa famille à revoir leur situation de logement après le triste décès de son beau-père, qui était le locataire nommé de la propriété.

“Alors que la famille a exprimé son souhait de rester dans la propriété, il ne peut légalement y avoir qu’une seule succession de bail, ce qui s’est déjà produit dans cette situation, la famille n’est donc malheureusement pas en mesure de rester.

Il a également expliqué que la société de logement avait jugé que la maison était surpeuplée, les deux parents dormant au rez-de-chaussée.

M. Dickin a poursuivi en disant qu’Aspire appréciait la situation difficile dans laquelle se trouvait la famille et continuerait à fournir des conseils et un soutien.

Le Sun a récemment rapporté le cas similaire de Brogan Webb, 23 ans, qui a été expulsée trois semaines après le décès de sa mère d’un cancer.

En conséquence, Brogan et sa sœur Taylor se sont retrouvées sans abri à Glasgow.

Cela a été suivi en avril, lorsque Jennifer Rodden, 20 ans, a perdu sa mère à cause de Covid-19 et a été expulsée de sa maison dans le Lancashire peu de temps après.