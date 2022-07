Mon père a tué ma mère… il m’a pris le monde et mon âme a été traînée

Un fils en deuil dont le père a tué et découpé sa mère a raconté comment son monde lui a été enlevé.

Callum Lawson a déclaré à propos du meurtre d’Yvonne McCann : “C’était ma meilleure amie. Elle était toujours là quand j’avais besoin d’elle.

Callum Lawson a déclaré que maman Yvonne McCann était sa meilleure amie Crédit : MEN Media

Papa Thomas a assassiné Yvonne 1 crédit

“Maintenant qu’elle est partie, j’ai l’impression que mon âme a été arrachée de mon estomac.”

Le père Thomas McCann a étranglé à mort son ex-épouse Yvonne, 46 ans, après une dispute au sujet d’un sac de frites congelées laissé hors du congélateur en mai 2020.

Il a ensuite découpé son corps, jeté les parties dans des sacs mortuaires et les a laissées dans un parc de campagne comme des ordures à Stockport, dans le Grand Manchester. Seule la moitié de ses restes ont été localisés.

McCann a été emprisonné pendant au moins 12 ans et demi au tribunal de la couronne de Manchester et ses enfants ont depuis été tourmentés par ce qui s’est passé entre leurs parents.

Le fils aîné d’Yvonne, Callum, a déclaré au Manchester Evening News: “Pendant des semaines, je n’ai pas mangé, je n’ai pas bu, je pensais que j’allais mourir un jour de toute façon, donc cela n’avait pas d’importance.

« Parfois, je ne peux pas dormir la nuit. Je ferme les yeux et elle est là, avec son sourire. J’ai des enfants et elle les sortirait et ferait tout ce qu’elle pourrait pour eux.

“Elle n’a jamais rencontré ma plus jeune fille. Il me manque toujours ce morceau de puzzle dans ma vie. Il m’a pris le monde.”

Et il a parlé à Thomas trois fois depuis qu’il a été emprisonné, ajoutant: “C’est la seule personne à qui je peux en parler, mais je ne peux pas lui parler parce qu’il l’a fait.

“Vous ne décidez pas un jour que vous allez tuer quelqu’un, là sur le moment. Il a dit qu’il avait laissé son corps sur le sol pendant une heure alors qu’il paniquait sur ce qu’il fallait faire.

“Et puis il a fini par faire ce qu’il lui a fait. Je me sens malade d’y penser.”

Callum a entendu pour la première fois que sa mère avait « disparu » avant un barbecue.

Son père a dit qu’ils s’étaient disputés et qu’elle était sortie, et sa mère a répondu à son invitation en disant: “OK .. ton père est un mong, alors il pourrait être seul.”

La sœur de Callum, Rachel, lui a ensuite envoyé un texto pour dire que leur mère avait disparu.

Thomas est arrivé au barbecue quelques jours plus tard en buvant du whisky, ce qui était inhabituel car il ne buvait pas, et a continué à aller aux toilettes et regardait son téléphone.

Il a été révélé plus tard qu’il avait le téléphone d’Yvonne avec lui.

Callum lui a alors enlevé ses clés alors qu’il se dirigeait vers la voiture parce qu’il était ivre et Thomas a dit: “J’ai quelque chose à vous dire.”

Quelques personnes sont alors passées devant mais Callum pense qu’il voulait révéler ce qu’il avait fait.

Comment obtenir de l’aide Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Entrez en contact avec des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, en composant plutôt le « 55 ».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet d’autobus.

Si vous soupçonnez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à moindre risque de la maison, par exemple, là où il y a une issue et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – [email protected] Women’s Aid fournit un service de chat en direct – disponible en semaine de 8h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance téléphonique nationale gratuite 24 heures sur 24 pour les violences domestiques au 0808 2000 247.

Rachel et son frère Josh ont trouvé le téléphone et les bagues d’Yvonne dans les poches de Thomas lorsqu’il s’est évanoui sur le canapé et ont réalisé que quelque chose n’allait pas.

Et ils ont alors remarqué sur les réseaux sociaux que des promeneurs de chiens avaient retrouvé un corps. Callum a déclaré: “Tout à coup, nous étions tous à la recherche. J’appelais son partenaire.

“J’appelais mon père mais il ne voulait tout simplement pas répondre au téléphone.

“Puis j’ai reçu un message de mon frère disant que mon père avait été arrêté parce qu’il était soupçonné de meurtre – mon cœur vient de couler.

“J’ai senti que mon âme était arrachée à moi.”

Il a dit que ses parents se disputaient souvent mais qu’il n’y avait jamais eu de problèmes de violence domestique.

Son père avait des problèmes de santé mentale et avait déjà tenté de se suicider, a-t-il ajouté.

Callum a ajouté: “Ma mère n’est pas là, je n’ai personne. Quand les gens me demandent comment va la famille ou ce que j’ai fait, je dois leur dire ce qui s’est passé, même certaines personnes à mon travail ne le savent pas.

“Ils disent” je suis tellement désolé pour toi “, et je dis juste” ne t’inquiète pas pour ça, c’est la vie, je m’en remettrai, je dois essayer d’être fort.

“Tout ce à quoi je peux penser, c’est qu’un jour maman frappera à ma porte, à ce jour, mon cœur est toujours coincé dans ma bouche.

“Je souhaite toujours que nous puissions remonter le temps vers une vie heureuse comme si j’étais à nouveau un enfant. Maman est toujours là dans ma tête et je sais qu’elle sera toujours à mes côtés.”

Les parties du corps d’Yvonne ont été retrouvées dans un parc de campagne 1 crédit

Callum a dit qu’il pouvait à peine dormir après la mort de maman Yvonne Crédit : MEN Media