Mon père a tué ma mère dans notre abri de jardin mais il ne veut toujours pas dire où se trouve son corps – je ne peux pas croire qu’il serait si cruel

Lors d’une fête de famille, un garçon de SEPT ans sourit devant l’appareil photo tenu par sa mère adorée.

Le lendemain, la mère de Rasheed Vaughan, Laura, était morte – assassinée par son propre père dans un hangar qu’il avait acheté spécialement pour procéder à son exécution de sang-froid.

La mère de Rasheed Vaughan, Laura May Al Shatanawi, a été assassinée en 1993. Crédit : Gazette du soir

Rasheed supplie son père de révéler le terrible secret de l’endroit où il a enterré les restes massacrés de sa mère il y a 30 ans. Crédit : Glen Minikin

Et aujourd’hui, 30 ans après l’effondrement de sa vie insouciante, Rasheed supplie son père, le Dr Hassan Al Shatanawi, de lui dire où est enterré le corps de Laura.

Le petit garçon, qui posait joyeusement lors de la soirée du 14 juin 1993, ignorait que son père avait une maîtresse et une autre famille.

Un jour plus tard, le médecin a commis ce qu’il croyait être le meurtre parfait, tuant Laura pour qu’il puisse être avec son amant.

Al Shatanawi, aujourd’hui âgé de 77 ans, a payé 250 £ pour un nouveau hangar de 4 pieds sur 8 pieds et l’a fait installer sur son lot à Seaton Carew, près de Hartlepool, dans le comté de Durham.

Ensuite, il a attiré Laura, 36 ans, sans méfiance, dans le lotissement et l’a tuée dans le hangar avant de prendre son corps massacré, morceau par morceau, et de le cacher.

Son plan était de démolir le hangar en bois puis d’y mettre le feu, détruisant ainsi toutes les preuves de son crime.

Mais plutôt que de faire le travail lui-même, Al Shatanawi n’a payé que 10 £ au bricoleur Andrew Rae pour s’en débarrasser.

Au lieu de cela, l’ouvrier a ignoré les instructions du médecin et a vendu le hangar à un ami. Ainsi, lorsqu’Al Shatanawi a signalé la disparition de sa femme, une équipe médico-légale de la police a finalement pu trouver le sang de Laura et des mèches de ses cheveux châtain clair sur le sol du hangar. nouvel emplacement.

Mais son corps n’a jamais été retrouvé.

« Princesse anglaise »

Al Shatanawi a plaidé non coupable de meurtre lors d’un procès d’une semaine devant la Crown Court de Newcastle en 1994.

Il a été reconnu coupable et emprisonné à perpétuité, avec une peine minimale de 16 ans, bien qu’il en ait purgé 18 en raison de l’opposition de la famille de Laura à sa libération conditionnelle.

Aujourd’hui, trois décennies après le meurtre, Rasheed – aujourd’hui jardinier municipal de 37 ans – souhaite que son père dévoile le macabre secret de l’endroit où il s’est débarrassé de la dépouille de Laura.

Il a déclaré au Sun : « Tant que je ne saurai pas où se trouve le corps de ma mère, je ne pourrai jamais me reposer. Nous avons une pierre tombale mais nous n’avons pas maman.

« Mon père est la seule personne qui peut mettre fin aux tourments que nous subissons depuis si longtemps. »

Al Shatanawi est né en Jordanie et en 1985, il étudiait la biochimie en Égypte lorsqu’il a publié une annonce dans la rubrique des cœurs solitaires d’un journal britannique : « Le docteur aimerait rencontrer la princesse anglaise ».

L’agent de voyages stagiaire Laura, qui avait visité l’Égypte en vacances deux ans plus tôt, a répondu avec enthousiasme.

Après une romance éclair à distance, le couple s’est marié au Caire.

Rasheed y est né en 1986 avant que la famille ne déménage dans le nord-est de l’Angleterre, où Al Shatanawi poursuit ses études, puis se lance dans une activité de promoteur immobilier.

Ils vécurent heureux ensemble jusqu’à ce que Laura découvre la liaison de son mari et qu’il avait engendré un autre garçon qui avait alors cinq ans.

Al Shata-nawi prévoyait de quitter Laura et Rasheed pour s’installer chez son amant et leur fils.

Un jeune Rasheed est photographié avec sa maman Laura Crédit : Glen Minikin

Des traces de cheveux et de sang de Laura ont été découvertes au domicile de Hassan Crédit : Glen Minikin

Rasheed, qui a maintenant un fils de sept ans, a déclaré : « Découvrir cela a dû être dévastateur pour maman.

« Je me souviens que les choses pouvaient parfois être turbulentes à la maison. Un souvenir que j’ai est celui de papa frappant maman.

« L’image de lui en train de la frapper m’est restée.

« Quand maman a disparu, cela a été considéré comme n’ayant aucune raison de s’inquiéter. Papa a dit qu’elle avait dû partir un moment et qu’elle reviendrait.

« Mais le temps a passé et elle n’est pas revenue. Je me sentais inquiète et confuse, puis un jour, la meilleure amie de maman est venue me chercher à l’école.

« Je me souviens encore d’avoir vu son visage à la fenêtre et d’avoir instinctivement su : ‘Il s’agit de ma mère’. »

Pendant trois semaines, Al Shatanawi avait monté une mascarade autour de la disparition de Laura.

Il a dit à des amis qu’elle était partie en vacances seules imprévues en Turquie ou en Hongrie.

Il a même lancé des appels à la radio et à la télévision locales pour demander à toute personne sachant où elle se trouvait de la contacter, car lui et Rasheed étaient frénétiquement inquiets.

Lorsque l’homme à tout faire Andrew a vu l’appel télévisé d’Al Shatanawi, il a soupçonné qu’elle avait été victime d’un acte criminel dans le hangar qu’il avait été chargé de détruire.

Il a contacté la police de Cleveland, qui a examiné le hangar de sa nouvelle maison à Middlesbrough et a trouvé des traces de sang et de cheveux de Laura.

Rasheed a déclaré : « Je ne me souviens pas spécifiquement de l’arrivée de la police pour arrêter papa, mais les conséquences sont claires et le sentiment de désespoir s’est lentement enraciné dans le fait que maman ne reviendrait pas parce que mon père l’avait tuée.

«C’était quelque chose qu’un enfant ne pouvait pas gérer. Petit à petit, vous comprenez que c’est ce qui s’est passé et que vous ne pouvez rien faire pour changer cela. La police et certains membres de la famille m’ont fait asseoir pour expliquer ce qui s’était passé.

Hassan Al Shatanawi a été reconnu coupable et emprisonné à perpétuité, avec une peine minimale de 16 ans Crédit : Gazette du soir

« Je ne suis pas sûr d’avoir pleinement compris. Je me souviens que mon grand-père m’a dit un peu plus tard : « Ta mère est morte et ne reviendra pas, nous avons donc organisé une cérémonie commémorative pour elle à l’église ».

« D’une certaine manière, cela a contribué à le rendre réel. Je savais qu’elle ne reviendrait pas, mais le mémorial en faisait une certitude, même si j’étais assis là, pensant : « En quoi cela aide-t-il d’avoir tous ces gens assis dans une église ? Cela ne la ramènera pas.

«C’était un combat pour moi, mais la famille a été formidable et elle m’a aidé à faire face à cette énorme chose qui s’était produite.

« Traumatisme de mon enfance »

« Maman était morte et papa était en prison, alors qu’allait-il m’arriver ? »

Rasheed a été recueilli par sa grand-tante, Shirley Trainor, dans l’ancien village de West Cornforth, où il réside depuis.

Il vit maintenant avec sa partenaire Gemma Littley et leur fils, Ethan.

Il a déclaré : « Ethan a maintenant le même âge que moi lorsque tout cela s’est produit et mon objectif dans la vie est de lui offrir la maison familiale la plus heureuse et la plus sûre qu’il puisse avoir. Nous faisons toutes sortes de choses ensemble, nous sommes une véritable équipe. Nous descendons au jardin et faisons ensemble des choses dans le garage.

La police pense que Laura a été tuée à coups de couteau par Hassan dans son abri de jardin Crédit : NNP

« C’est un garçon heureux, et ça va le rester.

«Je repense au traumatisme de mon enfance et je suis simplement reconnaissant pour l’amour et le soutien de la famille de maman qui m’a aidé à traverser cette épreuve. Ils étaient géniaux.

« L’âge d’Ethan et le 30e anniversaire de la mort de maman m’ont fait réfléchir plus que jamais à l’endroit où elle se trouve.

« Je n’ai jamais parlé publiquement auparavant, mais il semble que le moment soit venu de demander à mon père de révéler son secret. Il exerce ce pouvoir sur nous depuis assez longtemps. Il se peut qu’il ne l’ait pas fait seul : il aurait pu avoir un complice, donc quelqu’un pourrait savoir ou soupçonner quelque chose qui pourrait nous aider.

Au cours des trois décennies qui ont suivi la disparition de Laura, la police l’a recherchée à plusieurs reprises.

Les agents ont fouillé un terrain dans le village d’Oakenshaw, dans le comté de Durham, où Al Shatanawi avait créé une entreprise de culture d’arbres de Noël, mais ils n’ont rien trouvé.

Des années plus tard, la police a découvert un emplacement sur le parcours de golf de Seaton Carew après qu’un témoin se soit rappelé avoir vu un homme portant ce qui ressemblait à un corps.

Le témoin avait raison, mais le cadavre était un chien.

Les parents de Laura, Evelyne et Donald, ainsi que son frère – également appelé Donald – sont tous morts sans savoir où repose son corps.

Au cimetière de Stranton, à Hartlepool, le nom de Laura figure sur une pierre tombale partagée par ses parents – mais seuls deux corps reposent en dessous.

L’espoir de découvrir la vérité a été porté un coup dur en 2013 lorsqu’Al Shatanawi a été libéré de prison et expulsé vers la Jordanie dans le cadre d’un nouveau programme introduit par la ministre de l’Intérieur de l’époque, Theresa May.

Rasheed a déclaré : « Nous ne pouvions pas y croire. Il a été emprisonné en 1994 pour une peine minimale de 16 ans.

« En fait, il a purgé 18 ans après que notre famille ait témoigné à la commission des libérations conditionnelles qu’il cachait le secret de l’endroit où il avait placé maman.

«Mais en 2013, notre meilleure chance de découvrir où elle a disparu avec lui.

«Je n’abandonne jamais l’espoir qu’un jour, à mesure qu’il vieillira – il aura 77 ans maintenant – sa conscience prendra le dessus sur lui et il prendra contact avec lui.

« C’est un sentiment étrange parce qu’il est toujours mon père. Nous avons passé de bons moments ensemble quand j’étais jeune et je m’en souviendrai toujours.

« Mais si j’ai à nouveau de ses nouvelles, il n’y a qu’une seule chose que je veux entendre – et c’est ainsi que nous pourrons enfin mettre maman au repos. »

Hassan vivait ici sur Thornton Street à Hartlepool Crédit : NNP

Une photo du jeune Rasheed prise la veille de la disparition de sa mère Crédit : Glen Minikin