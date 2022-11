Mon père a survécu au bombardement du HMS Ardent, mais 22 marins sont morts – et j’ai rencontré l’un de leurs enfants 40 ans plus tard

J’étais juste un quand mon père a navigué aux Malouines en tant que capitaine de la Royal Navy Type-21 frégate HMS Ardent.

Ma mère lui a fait signe de quitter la tour ronde à l’entrée du port de Portsmouth.

Alex West et Claire Kemp du Sun portant sa croix Elizabeth Crédit : Cpl Jack Welson

Le capitaine du navire Alan West, qui a survécu à l’attaque, avec bébé Alex sur le HMS Ardent en 1981

Le très regretté Gary Nelson avec sa fille Claire

Un mois plus tard, le 21 mai 1982, son navire a été coulé dans la baie de San Carlos lorsque deux bombes de 1 000 livres d’avions de chasse argentins ont détruit sa poupe, tuant 22 marins.

J’ai eu une chance incroyable que mon père, alors commandant Alan West, ait survécu et soit rentré chez lui après avoir appelé pour abandonner le navire.

Il a été le dernier à quitter le navire et a été mis en sécurité par l’équipage du HMS Yarmouth, qui est venu à quai pour aider.

Mais Claire Kemp, née juste un mois après moi, n’a jamais connu son père. Son père Gary Nelson était le “club swinger” – ou entraîneur physique – à bord du HMS Ardent et était stationné dans l’appartement de la barre (un compartiment du navire) où les bombes ont frappé.

Il a été tué par les explosions.

Claire, aujourd’hui âgée de 41 ans, n’avait alors que 13 mois et était enfant unique.

Je l’ai rencontrée alors que nous montions à bord d’un avion cette semaine pour visiter les îles Falkland pour la première fois à l’occasion du dimanche du Souvenir dans la capitale, Port Stanley.

Claire faisait partie des 100 héros de retour et des proches de ceux qui ont perdu la vie lors d’un voyage commémoratif pour marquer le 40e anniversaire de la guerre des Malouines.

Pire cauchemar

Le groupe d’anciens combattants, dont la plupart n’étaient jamais revenus, a visité les principaux champs de bataille de la lutte pour libérer les îles, connues par l’Argentine sous le nom de Las Malvinas.

Parmi eux se trouvaient des commandos coriaces qui ont marché avec un équipement lourd sur un terrain difficile sur 56 milles à travers East Falkland avant de combattre des positions ennemies retranchées dans les montagnes autour de Stanley.

D’autres comprenaient des marins à bord de navires de guerre qui ont été coulés par des avions de chasse ennemis avec des bombes ou des missiles Exocet.

Dans le contexte sombre et obsédant des tourbières, des collines escarpées et des eaux glacées de l’Atlantique Sud, le groupe a rendu hommage aux morts et s’est souvenu de leur rôle dans la campagne, qui a coûté la vie à 255 membres des Forces britanniques et en a blessé des centaines d’autres.

Travaillant maintenant comme assistante médicale à Plymouth, Claire m’a dit: «C’était en haut de ma liste de choses à faire pour venir aux Malouines.

“C’est un élément de fermeture et de paix et c’est incroyable d’être à l’endroit où papa a été perdu.

« À 13 mois, j’ai grandi sans savoir qui était mon père et en me fiant à ce que les gens me disaient.

“Tous ceux qui l’ont connu ont dit la même chose, à quel point il était un homme jovial, sa force et son physique.

« Ma mère était dévastée. Elle ne voulait pas savoir.

Le HMS Ardent a été coulé dans la baie de San Carlos lorsque deux bombes de 1 000 livres d’avions de chasse argentins ont détruit sa poupe, tuant 22 marins Crédit : droit d’auteur de la Couronne

Un service commémoratif spécial a eu lieu vendredi à Port Stanley, la capitale des Malouines

Des soldats débarquent dans la baie de San Carlos depuis l’une des péniches de débarquement du HMS Intrepid pendant la guerre des Malouines Crédit : droit d’auteur de la Couronne

James Gillanders revient sur ses pas sur la jetée sur laquelle il a débarqué en 1982 – vu sur la photo ci-dessus Crédit : Cpl Jack Welson

« C’est ton pire cauchemar. Votre monde entier s’effondre. Mais elle est si forte et elle a réussi.

À propos des derniers moments de son père, Claire a expliqué : « On lui a dit de prendre le volant en raison de ses capacités et de sa force.

“Il a survécu à la première bombe et est tombé avec la seconde.”

J’ai dit à Claire que j’étais désolé que mon père ait survécu et pas le sien. Cela aurait pu être si différent si les bombes avaient atterri à quelques mètres de là. Le mari de Claire est dans les Forces et le couple a quatre enfants à eux deux.

Elle garde la mémoire de son père vivante lors des services commémoratifs chaque année. Elle a déclaré: «C’est ce qu’il s’est engagé à faire. Il a toujours été possible qu’il doive partir en guerre.

Jeudi, nous avons voyagé en bus à travers les îles désolées de Port Stanley à San Carlos Water – au large de la côte ouest de East Falkland – où l’invasion a commencé au milieu d’une tempête de missiles et de bombes argentins.

Par une belle journée ensoleillée, avec une légère brise, les vétérans se sont réunis au cimetière de Blue Beach à San Carlos, où les noms des Britanniques tués pendant la guerre sont immortalisés.

Un Gurkha a joué un air obsédant sur la cornemuse avant que le Last Post ne soit joué sur un clairon et la foule a baissé la tête pour un silence de deux minutes.

San Carlos avait été le point de départ et un amphithéâtre de la mort où les troupes combinées avaient regardé depuis leurs positions retranchées autour de la baie alors que les navires de la Royal Navy étaient attaqués par des jets rapides argentins.

Le garde écossais James Gillanders, 58 ans, avait atterri à San Carlos sur une jetée en bois. Cette semaine, il l’a encore marché.

James a reçu l’ordre de marcher vers la capitale, Port Stanley, et a été impliqué dans l’assaut meurtrier contre des troupes bien retranchées à Mount Tumbledown, immortalisé plus tard dans le film de 1988 Tumbledown.

Il a dit: “Quand ce fut enfin fini, il y avait une pure exaltation.”

L’artisan Alex Shaw était un armurier du Royal Electrical and Mechanical Engineers (REME) attaché au 3 Para et était en sécurité au QG avec la guerre presque terminée lorsque le destin lui a porté un coup mortel.

Sa veuve Ann, de Beverley, East Yorks, a déclaré: «Son ami lui a demandé de venir aider à réparer une arme à feu qui s’était bloquée et d’apporter des clopes à des soldats sur le mont Longdon et il a dit« ouais, OK ». Il n’était pas censé être là.

Alex et trois copains étaient en haut de la montagne lorsqu’ils ont été touchés par un obus d’artillerie et mutilés. Alex avait des éclats d’obus à l’aine et saignait abondamment. Ann a déclaré: «Ils pensaient qu’il allait bien, mais il avait touché une artère fémorale et il perdait beaucoup de sang.

« Ils l’ont fait descendre de la montagne, mais ils n’ont pas pu le calmer ni arrêter l’hémorragie. Il s’est vraiment battu jusqu’à la fin.

C’était la fête des pères, le 13 juin, quelques heures seulement avant le cessez-le-feu, quand Alex est décédé, laissant Ann veuve et leur fils Craig, âgé de cinq mois, sans père.

Ann a déclaré: “Nous avions prévu d’aller le rencontrer hors du bateau à son retour.”

Ils vivaient dans des quartiers mariés à Tidworth, Wilts, à l’époque.

Elle a dit : « Je me souviens qu’ils ont frappé à la porte. Il y avait ce petit homme et il ne savait pas quoi faire de lui-même. Il a dit, ‘êtes-vous la femme d’Alan Shaw?’ Et j’ai dit, ‘non, vous avez la mauvaise femme, mon mari est Alex’. Il a dit, ‘désolé, c’était Alex Shaw qu’il voulait dire’.”

Le couple s’était rencontré à 12 ans, avait quitté l’école, s’était fiancé à 16 ans et s’était marié deux ans plus tard.

Ann a déclaré: «Nous avons eu une vie en quelques années seulement.

“C’était un très bel homme avec une grosse moustache épaisse.

« Je ne pouvais pas supporter de revenir après que c’est arrivé. J’ai détesté les militaires, le gouvernement et les Argentins, tous, pour ce qui s’est passé.

«Après 40 ans, vous pensez que tout a été mis au repos. Mais dès que vous commencez à y penser, tous les sentiments reviennent. Elle a expliqué: «J’ai perdu mon mari, ma maison, mes amis, tout, tout était parti.

« Nous avons appris récemment qu’un officier argentin avait gardé le casque taché de sang d’Alex pendant 35 ans.

«Il a eu un pincement de culpabilité et a décidé de le rendre. La sœur d’Alex s’est envolée pour Madrid pour le récupérer.

Jacqui Giffin, 60 ans, de Ferndown, Dorset, avait 19 ans lorsque son frère, le caporal suppléant Brett Giffin, du 3 CDO Brigade Air Squadron, a été tué.

Il pilotait un hélicoptère Gazelle pour positionner des systèmes d’armes Rapier sur des points stratégiques lorsqu’il a été touché par une patrouille argentine en retraite.

Jacqui a déclaré: «C’était dévastateur. J’ai de beaux souvenirs de lui. »

Ann Shaw au mémorial de Port Stanley aux morts

Alex Shaw avec son fils Craig