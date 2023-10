Mon père a été choqué que j’aie abandonné une carrière de haut vol pour la télévision, mais maintenant je suis l’animateur de Big Brother, déclare Will Best

C’EST le retour de l’une des franchises les plus célèbres du petit écran – avec des candidats prêts à entrer dans la maison Big Brother ce dimanche.

Et même si les colocataires n’ont pas encore été dévoilés, deux personnes garanties d’être au premier plan sont les nouveaux hôtes AJ Odudu et son meilleur ami Will Best, qui dit que son père n’est pas impressionné par son choix de carrière.

L’animateur de Big Brother, Will Best, dit que son père n’est pas impressionné par sa carrière à la télévision[/caption] ITV

AJ Odudu et son copain sont les nouveaux hôtes de Big Brother, qui sera lancé ce dimanche[/caption]

En me rejoignant au siège de Bizarre avant le grand lancement, Will plaisante : « Mon père a toujours travaillé dans des œuvres caritatives et il voulait que j’aille à Oxbridge et que je travaille pour un groupe de réflexion et que je contribue à la société de manière positive.

« Quand j’ai arrêté la publicité pour devenir présentateur de télévision, c’était un peu difficile à comprendre pour lui.

«Puis je me suis dit : ‘J’anime une émission intitulée Suck My Pop’ et il a commencé à court-circuiter.

«Ensuite, mon premier travail consistait à faire épiler mes mamelons par Katie Price, qui m’a ensuite donné un bronzage complet du corps en me portant un pantalon en papier.

«J’ai dû poursuivre sa voiture devant un tas de Pap, portant juste le pantalon avec un bronzage strié.

« Les images sont parues dans la presse. Ils m’ont décrit comme un fan fou.

« Papa a levé les yeux au ciel et a dit : ‘Si ça te rend heureux’. »

Will a décroché son premier rôle à l’écran à 23 ans, en plaisantant en disant qu’il avait «la bonne coupe de cheveux», mais admet que sa carrière a échoué après un bon début – mais il est maintenant de retour avec ce rôle majeur.

Il explique : « J’ai obtenu le premier emploi que j’ai obtenu chez MTV, puis j’ai décroché l’emploi de mes rêves chez T4 un an plus tard.

« On ne pense tout simplement pas à être au fond d’une file d’attente à ce moment-là.

«Mais j’ai maintenant la trentaine et j’ai regardé dans l’abîme et je sais que l’univers est un endroit cruel. Il y a eu des revers.

« J’ai eu une chance incroyable au début et tout ce que j’ai essayé a fonctionné. J’ai cette vision totalement irréaliste de ce qu’il faut pour réussir à la télé.

«Je faisais de la télé jeunesse et de la télévision musicale et j’avais plusieurs émissions à la fois. Mais j’ai commencé à recevoir des appels de mon agent, les annulant un par un.

« J’avais l’habitude de plaisanter en disant que j’avais été annulé avant même que cela ne soit une chose ! »

Il plaisante : « J’ai eu de la chance que les choses se soient déroulées et j’ai eu mon premier aperçu des heures de grande écoute avec Dance Dance Dance avec Alesha Dixon.

« C’était une super émission déçue par son animateur – Alesha était une merde ! Ha, je te promets que c’est une vraie blague, elle était adorable.

« Mais elle s’est moquée de moi parce que j’essayais de danser à la télé et ça ressemblait à une marche cockney et j’avais l’air ridicule. »

Will est donc bien préparé pour le lancement en direct de dimanche sur ITV1, où lui et AJ dévoileront les colocataires et le décor – sans chorégraphie.

Il ajoute : « C’est la beauté de Big Brother. Vous n’avez pas besoin d’être danseur ou chanteur, il vous suffit d’être intéressant.

« Nous devons attirer des gens qui ne se rencontreraient pas normalement. C’est de là que viennent les frictions.

« Ce qui est intéressant en termes d’expérience sociale, c’est que les gens d’aujourd’hui sont définis par leurs opinions.

« Nous verrons les conversations qui se déroulent dans tout le pays se dérouler devant tout le monde. C’est tendre un miroir à la société.

« Je vais juste essayer d’être là aussi en tant que spectateur enthousiaste.

« Je ne ferai pas toutes les plaisanteries entre filles qu’ils me faisaient faire sur T4. »

Les hôtes n’ont pas encore rencontré les colocataires de cette année, mais sont optimistes que même avec des sensibilités nouvellement prudentes, il ne sera pas nécessaire de trop désinfecter la série.

Will, qui possède également la gamme de boissons Bloody, spécialisée dans les boissons Bloody Mary en conserve, explique : « Je ne donnerai pas mes propres boissons au cas où ils ne les aimeraient pas, mais oui, il y aura de l’alcool, mais ce sera le cas. tout sera bien pensé par l’équipe de production.

« Il y a un devoir de vigilance pour chacun dans l’émission, qu’il soit derrière ou devant la caméra, car c’est intense.

« Vous voulez que toutes les personnes impliquées dans ce projet repartent en pensant que c’était positif et qu’elles ont passé un bon moment, y compris les téléspectateurs.

« Mais ce n’est toujours qu’une télé non filtrée et non produite, et ça va être un putain de live.

« Je ne sais toujours rien des colocataires, je le saurai dans la journée. Nous ne sommes que le canal, nous vivons tout comme les spectateurs.

« Lorsque nous leur parlerons lors des interviews de sortie, nous poserons les questions que le public veut savoir parce que nous sommes aussi des téléspectateurs.

« Ce sont de grosses chaussures à remplir après que (l’ancienne présentatrice de BB) Davina McCall se l’est approprié, mais nous sommes excités et nous voulons que ce soit le meilleur possible – et nous allons tout y mettre. »

Will Best dit que son premier travail à la télévision consistait à se faire épiler les tétons par Katie Price[/caption]