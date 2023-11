« Mon père a disparu » : Israël arrête des patients de Gaza à l’hôpital de Jérusalem | Conflit israélo-palestinien

Jérusalem – Saeb Ali al-Tanani, 14 ans, a une tumeur à la jambe. Mercredi dernier, Suhaila, sa grand-mère, était avec lui alors qu’il se déplaçait dans le couloir de l’hôpital Makassed, à Jérusalem-Est occupée.

« Il doit faire des tests génétiques et sanguins, donc il sera ici pendant un certain temps », a déclaré Suhaila, en se souvenant de sa famille à Gaza. « Nos cœurs se brisent face à ce que vit notre famille à Gaza. »

Saeb a fait écho aux inquiétudes de sa grand-mère. « Nous avons peur pour notre famille », a-t-il déclaré à Al Jazeera. «Je veux rentrer chez moi.»

Un jour plus tard, la peur viendrait hanter l’hôpital lui-même.

Jeudi, les forces israéliennes ont arrêté Suhaila. Elle est l’une des 12 Palestiniens détenus qui recevaient des soins à l’hôpital Makassed à Jérusalem-Est occupée ou servaient d’accompagnateurs médicaux aux patients.

Selon un communiqué de la police israélienne, les Palestiniens séjournaient « illégalement » à l’hôpital, après l’expiration de leurs permis médicaux délivrés par l’armée israélienne.

“Dans une opération conjointe de la police du district de Jérusalem et des soldats des gardes de sécurité de Jérusalem, 12 suspects, femmes et hommes, résidant illégalement en Israël ont été identifiés et arrêtés”, a indiqué la police dans un communiqué, ajoutant que le directeur adjoint de l’hôpital avait également été convoqué pour interrogatoire.

« Parmi eux, 11 résidents de la bande de Gaza sont soupçonnés d’être restés à l’hôpital au cours des dernières semaines en violation de la loi, et l’autre suspect est un Palestinien qui [is] résider illégalement en Israël.

Quatre hommes et sept femmes de Gaza ont été arrêtés, indique le communiqué.

تغطية صحفية:”جانب من اقتحام قوات الاحتلال مستشفى المقاصد في بلدة الطور بالقدس المحتلة”. pic.twitter.com/Ux5gV5YrpB – فلسطين بوست (@PalpostN) 2 novembre 2023

(Traduction: [Israeli] les forces d’occupation ont pris d’assaut l’hôpital Al-Makassed dans la ville d’al-Tur à Jérusalem occupée.)

Samira Aweina, une employée de l’hôpital de Makassed, a déclaré que des dizaines de policiers et de soldats israéliens avaient fait une descente dans l’hôpital jeudi.

« Ils sont tous entrés en même temps et ont immédiatement bouclé les autres entrées », a-t-elle expliqué.

“Ils ont arrêté un groupe de femmes âgées des urgences avec les jeunes enfants avec qui elles se trouvaient”, a-t-elle poursuivi. “Ils ont arrêté le père de l’un de nos patients et la grand-mère d’un autre patient.”

Qaddoura Fares, chef de la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers de l’Autorité palestinienne (AP), a déclaré à Al Jazeera que l’AP ne disposait d’aucune information sur les personnes arrêtées.

« Les autorités d’occupation ne nous ont fourni, ni à la Croix-Rouge, aucun détail sur les détenus de Gaza », a-t-il déclaré, s’exprimant depuis Ramallah, en Cisjordanie occupée. « Nous ne savons même pas où ils sont détenus ni quels sont leurs noms. »

Habituellement, Israël fournit au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) les noms des Palestiniens qu’il a arrêtés. La Croix-Rouge informe à son tour l’Autorité palestinienne. Le rôle du CICR consiste généralement à rendre visite aux détenus et à rétablir le contact entre les membres de la famille.

“Je veux maman et Baba”

D’autres patients et leurs proches ont déclaré qu’ils étaient coincés dans l’incertitude, incapables de rentrer chez eux et contraints de rester à l’hôpital.

Imm Taha al-Farra est avec sa petite-fille Hala, neuf ans, qui a subi une opération à la colonne vertébrale le 7 octobre.

« Nous étions censés rentrer après quelques jours », a déclaré Imm Taha. « Nous ne pouvons pas rentrer maintenant. Nous ne savons rien. Comment sommes-nous censés rentrer ?

Hala, qui a déclaré vouloir devenir médecin pour pouvoir soigner les enfants, demande à rentrer chez elle depuis des semaines.

«Je veux maman et Baba», dit-elle. «Mes frères Omar et Ali me manquent.»

Leur famille vit à Khan Younis, dans le sud de Gaza. Imm Taha a déclaré que les familles de ses neveux et nièces, tous les 16 membres, ont été tués dans un raid aérien israélien sur leur maison.

Un autre patient, Mahdiya al Shanti, est également hospitalisé depuis plus d’un mois.

« Je devais rentrer chez moi vers la fin octobre, mais maintenant je ne peux pas à cause de la guerre », a déclaré ce jeune homme de 20 ans originaire du nord de Gaza.

« Il est difficile de savoir en permanence comment va ma famille, car Internet est coupé et parfois ils ne peuvent pas recharger leur téléphone », a-t-elle poursuivi. « Ils ont fui vers le nord, vers Khan Younis, mais comme il n’y a pas d’endroit sûr à Gaza, c’est comme s’ils allaient d’une zone dangereuse à une autre. »

Le père de Mahdiya l’avait accompagnée comme accompagnateur médical. Lui aussi faisait partie des personnes arrêtées par les forces israéliennes jeudi dernier.

Mahdiya a déclaré que les forces ont pris d’assaut l’hôpital et ont fait irruption dans les chambres des patients et dans les chambres où séjournent les accompagnateurs médicaux.

« Ils ont dit qu’ils recherchaient quelqu’un de Gaza », a-t-elle déclaré.

Elle a rapidement envoyé un message à son père, qui se trouvait dans l’une de ces pièces, l’avertissant de la présence des forces israéliennes. Mais c’était trop tard.

« Je ne sais pas où ils l’ont emmené », a déclaré Mahdiya. « Comment peuvent-ils faire ça dans un hôpital ? Maintenant, je suis tout seul et malade d’inquiétude. Ma famille est à Gaza, mon père a disparu et je suis un patient ici tout seul.

Séjour à l’hôpital dans la balance

Il existe six hôpitaux palestiniens à Jérusalem-Est occupée proposant des spécialités médicales que le ministère palestinien de la Santé n’est pas en mesure de fournir en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza.

Selon Aide médicale aux Palestiniens (MAP)plus de 50 pour cent des patients de ces hôpitaux proviennent des territoires occupés.

L’hôpital de la Société caritative islamique Makassed a été créé en 1968 et comprenait 60 lits. L’hôpital a continué de s’agrandir et compte désormais 250 lits, ce qui en fait le principal hôpital de référence pour la communauté palestinienne de Jérusalem, de Cisjordanie et de la bande de Gaza.

Selon l’administration de l’hôpital Makassed, il y avait 53 patients de la bande de Gaza, chacun accompagné d’un accompagnateur de leur famille, lorsque les forces de sécurité israéliennes ont effectué une descente dans l’établissement. L’hôpital, qui a déclaré qu’il n’était pas autorisé à faire des déclarations aux médias sur le raid de jeudi, a refusé de dire combien de patients et d’accompagnateurs de Gaza étaient restés.

Les médecins ont évoqué la crainte de représailles s’ils parlent – ​​notamment la possibilité d’être arrêtés ou de perdre leur emploi.

Quant aux patients de Gaza, leur anxiété face à ce qui arrive à leurs familles dans l’enclave côtière est aggravée par leur propre situation inconnue.

Nafez al Qahwaji, qui a été transféré à l’hôpital Makassed par le complexe médical Nasser de Khan Younis, a passé trois jours à l’hôpital avant le début de la guerre.

« Les renseignements israéliens ont appelé mon numéro et m’ont dit d’évacuer ma maison à Khan Younis », a déclaré al-Qahwaji. « J’ai immédiatement appelé mes enfants et leur ai dit de quitter la maison de peur qu’elle ne soit prise pour cible. Maintenant, ils se réfugient dans une école des Nations Unies.

Al-Qahwaji a refusé de révéler la raison pour laquelle il était soigné et pensait au départ qu’il ne resterait qu’une semaine ou deux.

« Je n’ai pas de vêtements appropriés maintenant que l’hiver approche », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas comment je rentrerai chez moi si Erez est détruit », a-t-il ajouté, faisant référence au point de contrôle israélien au nord de Gaza, également connu sous le nom de passage de Beit Hanoon.

(Linah Alsaafin a rapporté de Londres, Royaume-Uni)