Mon père a disparu en faisant de la plongée avec tuba à Bali – je sais qu’il survit dans la jungle à la Bear Grylls après s’être échoué à terre

LE FILS d’un Britannique disparu qui a été emporté en mer alors qu’il faisait de la plongée avec tuba à Bali pense que son père est vivant et pourrait utiliser des techniques de survie pour survivre.

Le père d’Adam Smith, Graham, 68 ans, a disparu il y a huit jours alors qu’il nageait dans le Blue Lagoon lors de vacances inoubliables avec sa partenaire Dianne.

Graham Smith, 68 ans, a disparu après avoir été emporté en mer alors qu’il faisait de la plongée avec tuba dans le lagon Blu, à Bali 1 crédit

Adam Smith photographié avec son père et sa famille avant de disparaître il y a plus d’une semaine 1 crédit

Grâce à son amour des émissions de survie telles que Bear Grylls, la famille pense que Graham pourrait survivre dans la nature après avoir été échoué sur une côte voisine.

Ayant auparavant travaillé comme bricoleur, ingénieur et bûcheron, Adam, 30 ans, a déclaré au Sun que son père “aventureux” avait toutes les compétences dont il avait besoin pour faire face à la jungle environnante.

Adam craint que son père n’ait été emporté sur le rivage avec une jungle dense et soit blessé ou perdu et ait du mal à trouver de l’aide.

Il a déclaré: “C’est un homme très aventureux. Il est également assez têtu. Il saurait donc qu’il peut le faire.

“Il regarde toujours des trucs comme Naked and Afraid et des trucs de type Bear Grylls. Complètement impliqué dedans.

“Il y a énormément de terres ici, certaines très peuplées et très touristiques, puis il y a beaucoup de jungle et de côtes. Donc, s’il a été balayé pendant quelques heures, je suis sûr qu’il aurait pu aller très loin.

“C’est donc évidemment notre espoir. C’est une situation potentielle.

“Mais s’il est quelque part, il y a des figues de barbarie partout, il pleut tous les jours pendant environ une heure sans faute, les eaux sont vraiment chaudes et les températures ne brûlent pas du tout.

“Donc, s’il est juste assis sur une plage ou un rocher quelque part, c’est définitivement pour lui, ou potentiellement il est juste coincé quelque part.

“Certains l’ont décrit comme âgé, mais c’est quelque chose que nous ne le décrirons certainement pas. Il avait l’air assez jeune et est définitivement très en forme.”

Une opération de recherche et de sauvetage a été lancée après que la mère d’Adam, Dianne, n’ait pas réussi à repérer Graham dans le lagon cristallin pendant 20 minutes vers 17h30 le 28 septembre.

Le couple est ensemble depuis 36 ans et fêtait sa retraite lors du voyage de sa vie lorsque la tragédie a frappé.

Un habitant de la station balnéaire de la régence de Karangasem a nagé pour localiser grand-père mais n’a pas pu le trouver.

Une équipe de recherche a été envoyée à 22h25, selon le coordinateur de l’équipe de recherche et de sauvetage de Karangasem, Gusti Ngurah Eka Widnyana.

Depuis lors, sa famille anxieuse, du sud-est de Londres, a rejoint la recherche avec trois de ses six fils maintenant sur l’île indonésienne, aux côtés de Dianne.

Adam a déclaré: «Ma mère n’aime pas aller à la mer, elle décide normalement de se détendre pour simplement regarder mon père dans la mer.

«Il est sorti faire de la plongée avec tuba, ce qu’il fait normalement chaque année quand ils partent. Il devenait un peu plus sombre. Il était sorti depuis un petit moment et est entré une fois.

«Ils devaient sortir dans les montagnes samedi, et il adore faire de la plongée avec tuba, alors il voulait sortir une fois de plus.

«Maman a dit qu’il avait l’air de s’éloigner et qu’elle ne pouvait plus le voir. Alors elle a sauté et a essayé d’obtenir de l’aide.

“Un local est allé chercher un gilet de sauvetage et a nagé pour voir où il se trouvait, je pense qu’il était là-bas un peu et regardait autour de lui en train de sombrer.”

La famille de Graham s’est engagée à faire tout son possible pour aider à retrouver le Britannique disparu 1 crédit

Adam a partagé la zone que la famille espère maintenant rechercher avec un hélicoptère s’ils peuvent collecter suffisamment de fonds 1 crédit

Une équipe de recherche et de sauvetage de six hommes a été envoyée dans la région mais n’a pas réussi à trouver le Britannique à la retraite.

Les autorités de Bali aident maintenant la famille à rechercher depuis la semaine dernière, mais ont déclaré que malgré tous leurs efforts, elles ne seraient plus en mesure de s’engager dans la recherche après une période de sept jours.

Cependant, ils ont maintenant accepté de prolonger les recherches de trois jours supplémentaires, donnant à la famille une lueur d’espoir.

Adam et ses frères et sœurs tentent de collecter des fonds pour une recherche privée qui comprendra un hélicoptère et un mandat d’experts pour rechercher toutes les zones forestières.

Les frères et sœurs ont également cartographié une zone de mer, sept par deux milles marins, qu’ils prévoyaient de rechercher via un hélicoptère.

Adam a déclaré: «Ils ont dit depuis le début qu’ils ne cherchaient légalement que pendant sept jours. C’est juste le protocole.

“Et puis ils ont dit qu’ils allaient le prolonger de trois jours, ce qui nous a donné plus d’espoir.

« La perquisition officielle, la perquisition gouvernementale, se termine demain à 18 heures. Ils ont été vraiment ouverts et solidaires, et nous avons pu utiliser certains de leurs systèmes.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait toujours que son père était en vie, Adam a ajouté: “Dans mon cœur, j’ai l’impression que c’est toujours une très bonne possibilité.

“Vous devez regarder l’autre côté et commencer à regarder toutes les options dans votre esprit. Donc, vous ne vivez pas complètement dans de faux espoirs.

«Mais en regardant l’environnement, en regardant le type de soutien continu du gouvernement et les possibilités qui pourraient se produire. Je crois qu’il pourrait encore être là-bas.

“C’est pourquoi nous poussons vraiment parce que nous ne voulons pas regarder en arrière et avoir des regrets s’il est retrouvé dans un endroit que nous n’avons pas cherché parce que nous n’avions pas cet hélicoptère.

« Parce que nous n’avions pas cette main-d’œuvre supplémentaire ou nous avions besoin de cette demi-journée supplémentaire. Poussez un peu plus loin et faites passer le mot un peu plus.

Les responsables locaux ont depuis encouragé les plongeurs en apnée à être conscients des conditions météorologiques en constante évolution à Bali.

La disparition tragique de Graham survient après qu’une Italienne de 44 ans a miraculeusement survécu à une puissante vague sur la plage de Klungkung en Indonésie en juin.

Vous pouvez contribuer à la page Juste donner de la famille ici.

