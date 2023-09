Mon père a accidentellement tué maman de la manière la plus horrible – je pensais que la douleur ne pouvait pas être pire jusqu’à la découverte d’un cauchemar

En courant vers la maison de ses parents, Theo Boyd sentit son cœur battre à tout rompre.

Elle avait reçu un appel lui annonçant qu’il y avait eu un accident tragique et, à son arrivée, elle a appris la terrible nouvelle que sa mère était morte – et que son père en était responsable.

Joe et Sue Boyd étaient à six mois de leur 50e anniversaire de mariage lorsque la tragédie a frappé Crédit : Fourni

Theo Boyd savait que quelque chose n’allait pas lorsque sa mère n’a pas répondu à son SMS Crédit : Fourni

Son père, Joe, était au volant de leur tracteur dans leur ferme au Texas et avait accidentellement écrasé sa femme Sue, 74 ans, l’écrasant instantanément à mort.

Se souvenant de l’horrible incident de juin 2019, Theo, 51 ans, déclare : « Maman et moi avions envoyé des SMS toute la journée et je n’avais pas reçu de SMS depuis quelques heures, ce que j’ai trouvé étrange.

« J’ai ensuite reçu un appel me disant que je devais me rendre à la ferme car il y avait eu un accident.

« Quand je suis arrivé sur place, j’ai appris que ma mère avait été tuée sur le coup par un tracteur qui l’avait renversée. On m’a dit que c’était mon père qui le conduisait. »

Joe se penchait sur le côté du tracteur Harvester 1468 de 5 tonnes – surnommé « Big Red » – pour récupérer un boîtier de batterie auprès de Sue lorsque son pied a glissé de l’embrayage.

« Le tracteur est passé sur le haut de son corps, ses mains et son bras droit », explique Théo.

« Papa pensait que le tracteur était au point mort, mais il était passé en High-1, la vitesse la plus rapide. Ma mère a été écrasée instantanément, des épaules jusqu’au-dessus de la tête.

« Tous les os de sa tête, de son cou, de son crâne et de son visage ont été complètement écrasés. Elle est morte sur le coup… le directeur des pompes funèbres m’a dit plus tard : ‘Je ne pense pas qu’elle l’ait jamais su.’ C’était tellement instantané. »

Le tracteur qui a tué la mère de Théo quittait la ferme après l’accident Crédit : Fourni

Theo dit que tous les os de la tête, du cou, du crâne et du visage de sa mère ont été complètement écrasés Crédit : Fourni

Theo était hors d’elle lorsque les secouristes présents sur les lieux lui ont raconté ce qui s’était passé – à peine six mois avant le 50e anniversaire de mariage de ses parents.

« Je me souviens d’avoir été sur le terrain quand ils m’ont raconté ce qui s’était passé », explique-t-elle.

« Je ne me souviens pas comment je suis arrivé là-bas, mais je me suis réveillé et j’étais dans l’herbe de la pampa de ma mère. Je me suis rappelé comment nous lui avions acheté ça et c’était son truc préféré. Mon esprit faisait des choses pour me soulager du traumatisme.

« Je me souvenais de tout ce que je pouvais pour m’éloigner de la situation. J’ai pleuré et il y avait un énorme brouillard qui m’envahissait. »

Théo, ancien professeur de lycée, a manqué de quelques minutes de voir le corps de sa mère.

« Mon père n’arrêtait pas de dire qu’il était si heureux que nous ne la voyions pas de cette façon, mais je le voulais », dit-elle.

« Elle était toujours ma mère. J’aurais voulu la voir parce que j’avais tellement de questions restées sans réponse. »

Inconsolable

Consumé par la culpabilité, son père hystérique a regardé l’équipe d’urgence préparer le corps de Sue pour l’emmener à la morgue.

Théo se souvient : « Ils ont gardé papa dans l’ambulance jusqu’à notre arrivée sur les lieux. Il était inconsolable et incapable de penser rationnellement.

« Il était complètement sous le choc, incrédule, en colère, jurant, pleurant, criant, complètement tourmenté par ce qui s’était passé.

« Il venait juste de commencer les premiers moments d’un deuil compliqué. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même.

Ils ont gardé papa dans l’ambulance jusqu’à notre arrivée sur les lieux. Il était inconsolable et incapable de penser rationnellement Théo Boyd

« Il m’a tenu dans ses bras et m’a serré fort dans ses bras en disant : ‘Je suis désolé d’avoir tué ta mère’. Il se sentait responsable à 100 %, mais c’était un accident tragique. Le pire.

« Des jours et des semaines plus tard, papa a raconté que lorsque cela s’était produit pour la première fois, il avait sauté du tracteur en sachant qu’elle devait être morte, mais il ne voulait pas le croire.

« Il a dit qu’il avait appelé le 911, sans même se rendre compte qu’elle pourrait aller bien. Il avait dit au shérif et au personnel d’urgence qu’il voulait mettre fin à ses jours sur les lieux du tracteur et aller avec elle.

« Il ne l’a pas fait parce qu’il ne voulait pas que ma sœur et moi ayons toujours des questions sur ce qui s’est passé là-bas. »

Consumé par la culpabilité

Les pompes funèbres ont passé 13 heures à reconstruire Sue pour que Théo et sa famille puissent se dire au revoir. Crédit : Fourni

Alors que la date des funérailles de Sue approchait, la famille – habituée aux funérailles ouvertes – a été confrontée à la difficile décision de laisser ou non ses amis et sa famille voir son visage défiguré.

Théo raconte : « Ils ont dû la reconstruire, c’était choquant. L’homme des funérailles nous a dit que ça allait être difficile. Il a passé 13 heures à préparer le corps de maman pour que nous puissions la voir, et elle était magnifique.

« Il ne voulait pas que nous voyions ce que mon père avait vu. C’était incroyable ce qu’ils étaient capables de faire, juste pour que nous puissions la voir une dernière fois.

« Je suis une vieille fille du Sud et quand vous allez aux funérailles, les cercueils sont ouverts, mais maman était timide de toute façon et elle ne voulait pas d’un cercueil ouvert – et encore moins si elle avait su que ce serait ainsi qu’elle serait décédée.

« Nous avons donc décidé de le fermer et ce fut un beau service. »

Dans les mois qui ont suivi les funérailles, Joe était en proie à la culpabilité et se reprochait l’accident, malgré les assurances de Théo et de sa sœur.

Papa avait perdu son meilleur ami au monde. Nous ne lui en avons pas reproché, mais nous avons ressenti une immense tristesse à cause de la souffrance qu’il ressentait. Il s’est blâmé et cela n’a jamais disparu Théo Boyd

« La culpabilité l’a consumé », dit-elle. « Nous avons dû lui dire continuellement que ce n’était pas de sa faute.

« Nous lui avons dit que c’était comme s’il avait eu un accident de voiture et que quelqu’un l’avait frappé du côté de sa mère.

« Il l’a continuellement rejoué dans son esprit, encore et encore, et je ne pense pas qu’il pourrait se débarrasser de cette image.

« Avec sa mobilité en déclin, il restait au lit toute la journée avec ces pensées… c’était plus qu’il ne pouvait supporter.

« Il avait perdu son meilleur ami au monde. Nous ne lui en avons pas voulu, mais nous avons ressenti une immense tristesse à cause de la souffrance qu’il ressentait à cause de cela.

« Il s’en voulait et cela n’a jamais disparu. Il était triste et seul.

« Je lui ai rendu visite et je l’ai appelé tous les jours mais je pense qu’il en avait assez de mes visites. Un jour, il m’a dit qu’il était allé chercher une carte pour l’anniversaire de ma sœur et qu’il était rentré à la maison et avait pleuré pendant des heures.

« C’était quelque chose qu’il faisait avec maman. »

Tragédie de la fête des pères

Joe s’est reproché l’accident Crédit : Fourni

Joe a perdu sa meilleure amie en Sue Crédit : Fourni

L’année dernière, le jour de la fête des pères, la famille a enduré une autre tragédie lorsque Joe, 78 ans, s’est suicidé.

« La veille, nous avions tous déjeuné et il était agité », se souvient Théo.

« Il a ouvert ses cadeaux et a voulu aller se coucher. Je lui ai dit que je le verrais lundi ou mardi. Mais pour une raison quelconque, j’ai pensé aller lui faire une surprise avec un petit-déjeuner.

« Je suis allé là-bas et c’est là que je l’ai découvert. »

Elle poursuit : « Au début, je ne savais pas ce qui s’était passé. Je pensais qu’il était tombé et avait atterri sur le lit et j’ai appelé le 911 pour leur demander d’arriver.

« J’ai appelé ma sœur en criant et j’ai continué à entrer et sortir de la pièce.

« Ma sœur m’a dit que je devais y retourner et chercher des signes indiquant s’il s’était suicidé. Cela ne m’est jamais venu à l’esprit parce que trois ans s’étaient écoulés après l’accident de maman. »

Theo admet qu’elle avait refoulé son chagrin pour sa mère parce qu’elle ne voulait pas le montrer devant son père, mais quand il est décédé, elle s’est retrouvée en deuil pour eux deux.

« Je savais que je n’avais jamais pu faire le deuil de ma mère et je me demandais quand cela allait sortir. Sa mort a ouvert les vannes », dit-elle.

« C’était la première fois que je pleurais pour elle, à ses côtés. J’ai ressenti toutes les émotions. »

Trahison dévastatrice

Pour aggraver les choses, Theo a découvert que son mari l’avait trompée pour la troisième fois – la première juste après la mort de sa mère – et elle a demandé le divorce.

« C’était un autre coup dur », dit-elle. « C’était comme le seul système de soutien que vous pensez avoir, mais ce n’est vraiment pas le cas. C’était dévastateur. J’étais en désordre. »

Theo – qui partage son histoire pour marquer le Mois de la prévention du suicide – a écrit un livre intitulé My Grief is Not Like Yours, partageant son histoire dans l’espoir d’aider les personnes confrontées à la perte d’êtres chers.

« Si vous ne gérez pas votre chagrin, il peut se transformer plus tard en dépression », dit-elle.

« Vous devez le laisser sortir. Laissez-vous pleurer et soyez triste. Ce n’est pas grave.

« Essayez également de parler à quelqu’un qui est formé au deuil compliqué. Si vous vivez une perte traumatisante, je ne peux pas souligner à quel point il est important de parler à quelqu’un formé à cela.

« Et ne laissez pas les conseils non sollicités de votre famille et de vos amis vous pousser à creuser davantage. Votre chagrin n’est pas comme celui des autres. »

Theo a canalisé sa douleur pour aider les autres à faire face à leur deuil Crédit : Fourni

Théo a maintenant écrit un livre pour aider les autres à faire leur deuil