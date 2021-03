La chanteuse Akriti Kakar dit que lorsqu’elle a déménagé de Delhi à Mumbai, sa famille était son plus grand soutien. De son père quittant son entreprise pour soutenir ses rêves à ses luttes pour atteindre les compositeurs de musique, son voyage, se souvient-elle, a été long et mouvementé.

Akriti a prêté sa voix à des chansons telles que «Aanan faanan», «Khuda-ya khair», «Iski uski» et «Saturday Saturday» entre autres. Le chanteur, qui a déménagé à Mumbai dans les années 2000, raconte à IANS: «J’ai eu la chance d’être au bon endroit, au bon moment et parmi les bons. Quand j’ai commencé, c’était très difficile car il n’y avait pas de médias sociaux, il n’y avait pas de plate-forme pour mettre en place une vidéo et taguer les compositeurs de musique en espérant qu’ils me remarqueraient. J’étais juste une fille non scolarisée qui ne savait même pas si la démo que je portais était assez bonne. J’avais l’habitude de m’asseoir toute la nuit avec mon père, de chercher des répertoires de musique et de marquer tous les noms que je voulais appeler avec un surligneur.

Se rappelant comment sa famille croyait en elle, Akriti dit que même si elle avait parfois des doutes sur elle-même, son père ne l’a pas fait.

«Mon père avait complètement abandonné son entreprise pour soutenir mes rêves. Je sentais que mon père savait que j’avais le potentiel pour le faire, mais que se passerait-il si je ne le faisais pas? Il y avait tellement de responsabilité sur ma tête mais il n’y avait pas non plus de regard en arrière. Je devais m’en tenir à la raison pour laquelle nous sommes venus à Mumbai et pourquoi il a fermé son entreprise pour venir me soutenir. Nous espérions juste que tous ces appels téléphoniques que nous passons, quelqu’un de l’autre côté répondrait et nous appellerait au studio », explique Akriti qui est actuellement vu dans les émissions de téléréalité musicale en tant que juge« Sa Re Ga Ma Pa »Bangla et« Indian Pro Music League ».

La chanteuse a ensuite rappelé à quel point ses dépenses étaient plus élevées et ses revenus inférieurs au départ. Cependant, elle n’a pas abandonné.

«C’était difficile mais Dieu était gentil et il nous a donné le courage. Ma mère était professeur de musique à Delhi et a élevé mes sœurs. En même temps, nous envoyer de l’argent. Ce fut une période difficile, mais je pense que cela m’a donné le courage de ne pas abandonner », dit Akriti.