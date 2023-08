Mon PC peut-il exécuter Windows 11 ?

Windows 11 est disponible depuis 2021, mais vous n’avez peut-être pas encore migré de Windows 10.

C’est parfaitement compréhensible : Windows 10 sera pris en charge par Microsoft jusqu’en octobre 2025, et il n’y a aucune fonctionnalité hors concours vers laquelle tout le monde doit se mettre à niveau.

Mais même si vous avez décidé que c’était le moment de mettre à jour, votre ordinateur pourrait ne pas le prendre en charge. Microsoft a introduit des exigences matérielles strictes pour Windows 11 au lancement, puis a cessé de prendre en charge plus de processeurs quelques années plus tard.

Voici comment savoir si votre appareil Windows 10 est réellement compatible avec Windows 11 ou non. Mais même si c’est une mauvaise nouvelle, il existe un autre moyen, comme nous allons l’expliquer.

Quelle est la configuration matérielle requise pour Windows 11 ?

Windows 11 a des exigences matérielles beaucoup plus strictes que Windows 10, la sécurité étant considérée comme la principale raison du changement.

Un processeur de 1 GHz ou plus rapide avec au moins 2 cœurs sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur puce (SoC) – cela a été mis à jour en 2023 pour supprimer 44 processeurs Intel Ceon de 8e génération

Au moins 4 Go de RAM

Au moins 64 Go de stockage sur l’appareil – plus peut être nécessaire pour les mises à jour ultérieures

Carte graphique compatible avec DirectX 12 ou version ultérieure et dotée du pilote WDDM 2.0

Micrologiciel UEFI

Prise en charge du démarrage sécurisé

TPM (Module de plate-forme sécurisée) version 2.0

Affichez au moins 9 pouces à une résolution de 720p et avec 8 bits par canal de couleur

Caméra vidéo (généralement au moins 720p)

Connectivité Internet – requise sur Windows 11 Home, nécessaire pour de nombreuses fonctionnalités sur les versions Pro et Enterprise

Le processeur est sans doute le plus crucial, en particulier si vous utilisez un appareil vieux de quelques années. Sur son site Web, Microsoft propose une liste complète de tous les Intel, DMLA et Qualcomm CPU.

Comment savoir si votre PC est compatible avec Windows 11

Si vous savez que votre appareil répond à toutes les exigences ci-dessus, il n’est pas nécessaire de lire cette section.

Mais même dans Paramètres > Système > À propos, vous ne trouverez pas tout. Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update et l’essayer par vous-même, bien que vous deviez souvent installer les mises à jour en attente pour qu’elles apparaissent.

Pour faciliter les choses, Microsoft propose une application gratuite « PC Health Check », qui vous permet de vous assurer que votre appareil est compatible. Il est disponible en téléchargement à partir du bas de la page principale Page Windows 11.

Il peut même vous dire si TPM 2.0 n’est pas activé mais que votre processeur le prend en charge. Pour changer cela, vous devrez vous diriger vers les paramètres du BIOS.

La méthode varie selon le fabricant, mais implique généralement d’appuyer sur Esc, Del ou une touche de fonction (souvent F2) pendant que votre PC s’allume. Il est généralement appelé «PTT» sur les processeurs Intel, alors qu’il peut être appelé «PSP fTPM» sur les appareils alimentés par AMD.

L’activation du démarrage sécurisé est également nécessaire pour exécuter Windows 11 et est également accessible via les paramètres du BIOS (ou UEFI). Cependant, il vaut la peine de vérifier s’il est déjà allumé en premier. Il vous suffit de rechercher et d’ouvrir la fenêtre Informations système à partir du bureau Windows 10, puis de vérifier l’« État de démarrage sécurisé » sous « Résumé du système ».

Mon ordinateur portable fonctionnera-t-il sous Windows 11 ?

Ces exigences de processeur signifient que seuls les processeurs récents sont pris en charge, bien que Microsoft ait récemment élargi la liste. C’est actuellement comme suit :

Intel 8e génération (Coffee Lake) – sauf 44 processeurs Intel Ceon

Intel 9e génération (Coffee Lake Refresh)

Intel 10e génération (Comet Lake)

Intel 10e génération (Ice Lake)

Intel 11e génération (Rocket Lake)

Intel 11e génération (Tiger Lake)

Intel 12e génération (Alder Lake)

Intel 13e génération (Raptor Lake)

Intel Xeon Skylake-SP

Intel Xeon Cascade Lake-SP

Intel Xeon Cooper Lake-SP

Intel Xeon Ice Lake-SP

Intel Core série X

Intel Xeon® série W

Intel Core 7820HQ

AMD Ryzen 2000

AMD Ryzen 3000

AMD Ryzen 4000

AMD Ryzen 5000

AMD Ryzen 6000

AMD Ryzen 7000

AMD Ryzen Threadripper 2000

AMD Ryzen Threadripper 3000

AMD Ryzen Threadripper Pro 3000

AMD Ryzen Threadripper Pro 5000

AMD EPYC 2e génération

AMD EPYC 3e génération

AMD EPYC 4e génération

Cela ne devrait pas être un problème pour la plupart des gens, car la grande majorité de Windows 10 est compatible avec Windows 11. Et presque tous les ordinateurs portables Windows que vous pouvez acheter exécutent désormais Windows 11 prêt à l’emploi.

Mon PC de bureau fonctionnera-t-il sous Windows 11 ?

Presque toutes les mêmes exigences matérielles pour les ordinateurs portables s’appliquent également aux ordinateurs de bureau. Vous aurez toujours besoin d’un processeur Intel, AMD ou ARM récent, ainsi que d’au moins 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Cependant, vous aurez également besoin d’une carte mère compatible. Tous les principaux fabricants de cartes mères ont confirmé quels modèles sont compatibles avec Windows 11, et PC Guide a répertorié tous les modèles MSI, Asus, Biostar, Gigabyte et ASRock pris en charge dans son article récapitulatif.

Que faire si mon PC n’est pas pris en charge

Si votre PC n’est pas éligible pour Windows 11, c’est probablement parce que vous utilisez un matériel plus ancien ou moins puissant. Certaines personnes pourront mettre à niveau leur ordinateur de bureau pour répondre aux nouvelles exigences, mais la plupart des autres personnes devront acheter un nouvel appareil.

Mais si c’est TPM, SecureBoot ou RAM qui vous empêche de l’installer, il existe un autre moyen. Vous pouvez toujours obtenir Windows 11 sur un appareil non éligible, bien que Microsoft ne prenne pas en charge cette méthode.

Articles Liés