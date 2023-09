Mon pays n’a pas retenu la leçon de la guerre, déclare un Russe qui découvre les corps de soldats soviétiques

Konstantin Dobrovolski était dans les bois comme il l’était la plupart du temps au début de l’automne, avant l’inévitable avancée de l’hiver arctique.

Armé d’à peine plus qu’une carte, une pelle et un vieux détecteur de métaux, Dobrovolski a parcouru les paysages hostiles de l’extrême nord de la Russie au cours des 33 dernières années à la recherche des restes oubliés depuis longtemps des soldats soviétiques de la Seconde Guerre mondiale.

« Aujourd’hui encore, nous avons trouvé les restes de cinq soldats, des ossements et de vieilles médailles », a-t-il déclaré au Guardian lors d’un voyage de recherche à l’extérieur de la ville arctique de Mourmansk. « Nous devons nous dépêcher avant que le sol ne gèle à nouveau. »

Avec une petite équipe de bénévoles dévoués, Dobrovolski, 70 ans, a consacré sa vie à retrouver, identifier et réenterrer les restes de plus de 100 000 soldats soviétiques qui seraient morts à l’extrême nord de la ligne de défense soviétique.

« Lorsque nous avons commencé nos travaux au début des années 80, il y avait plus de cadavres que de champignons. Nous avons retrouvé les restes de 20 000 soldats », a déclaré Dobrovolski.

Mais ces jours-ci, la mort est plus que jamais dans son esprit.

« Chaque jour, je suis confronté aux sombres conséquences de la guerre. Mais il semble que notre nation n’ait pas tiré les bonnes leçons de l’histoire », a-t-il déclaré alors que la conversation tournait rapidement vers la guerre en Ukraine.

Dobrovolski fouille l’extrême nord de la Russie à la recherche des corps de ceux qui sont morts en défendant le pays contre l’Allemagne nazie. Photographie : NO.Media Russie / Youtube

La victoire soviétique sur l’Allemagne nazie est progressivement devenue la pièce maîtresse de la conception de l’identité russe du président Poutine au cours de ses deux décennies de mandat. Presque toutes les familles avaient un lien avec la guerre, au cours de laquelle le sacrifice soviétique était d’une ampleur inimaginable.

Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, Poutine a exploité la mémoire, le langage et l’imagerie de la guerre passée pour justifier l’attaque, affirmant à sa nation que les hommes « se battaient pour la même chose que leurs pères et leurs grands-pères » et présentant l’Ukraine comme le successeur de l’Allemagne nazie. .

« C’est absolument absurde », a déclaré Dobrovolski lorsqu’on l’a interrogé sur le parallèle entre les deux conflits. « Ces deux guerres sont complètement différentes. Nos pères et nos grands-pères défendaient héroïquement notre pays, sans en envahir un autre.

« Nos frontières ont été tracées en 1991. Que diable faisons-nous en Ukraine ? C’est de la folie et ça doit cesser.

Peu après le début de l’invasion l’année dernière, un hashtag est apparu dans les rues de Moscou pour renforcer le soutien à la guerre en Ukraine : « Nous ne laissons pas les nôtres derrière nous ».

« Je regarde autour de moi et je vois tous ces corps, puis je vois ces pseudo-patriotes crier que personne n’est laissé pour compte. Ils devraient passer une journée avec moi ici sur le terrain et observer ces soldats oubliés », a déclaré Dobrovolski. « Comment peuvent-ils parler de patriotisme alors que nous n’avons même pas enterré correctement nos défenseurs ? »

Dobrovolski s’est dit choqué mais pas entièrement surpris par le soutien apparent dont l’invasion a bénéficié parmi ses compatriotes. « Pendant un certain temps, on nous a dit que la guerre et la mort étaient des choses nobles et belles. Il y a beaucoup de haine dans la société», a-t-il déclaré.

Pendant des années, il a observé à contrecœur comment le Kremlin transformait les célébrations du Jour de la Victoire, le 9 mai, en un spectacle grandiloquent de la puissance militaire moderne. Citant le sinistre slogan « nous pouvons recommencer », qui a gagné en popularité lors du Jour de la Victoire ces dernières années, il a déclaré que son pays « semblait avoir oublié que la guerre est une tragédie, sa douleur et sa souffrance ».

Pour Dobrovolski, la guerre en Ukraine était aussi personnelle. Après avoir récupéré les restes de milliers de soldats soviétiques, il a dû enterrer au printemps dernier son propre fils, mort au combat près de Bakhmut au sein du célèbre groupe Wagner.

Sergei s’était engagé avec Wagner depuis la prison, où on lui avait promis la liberté en échange d’un séjour de six mois en Ukraine avec le groupe. « J’ai essayé de tout faire pour l’empêcher de partir, je lui ai dit ‘qu’est-ce que tu fais mon fils, c’est un aller simple’. Mais j’ai échoué.

La plupart des corps retrouvés par Dobrovolski sont réinhumés dans des cimetières militaires. Photographie : NO.Media Russie / Youtube

Il n’a pas eu l’occasion de dire au revoir à Sergei, mais a déclaré avoir reconnu son fils dans des images de drone publiées par l’armée ukrainienne sur les réseaux sociaux quelques jours avant sa mort.

«Je ne sais pas s’il a tué des Ukrainiens ou non. En tant que père, c’était mon devoir de l’enterrer, mais je juge sa décision », a-t-il déclaré, visiblement ému. « Une fois les combats terminés, je me rendrai moi-même à Bakhmut, je me mettrai à genoux et je présenterai mes excuses au peuple ukrainien. »

Dans un pays où la moindre dissidence est criminalisée, Dobrovolski est une voix rare qui s’oppose au récit étatique liant les deux guerres ensemble.

Il n’hésite pas à exprimer son point de vue, ayant déjà raconté son histoire dans un livre obsédant. documentaire produit par le journal Novaya Gazeta.

«Je n’ai pas peur, non», dit-il d’un ton de défi. « Ma conscience est pure et c’est la chose la plus importante pour moi. »

Pour l’instant, il envisage de poursuivre son travail. En octobre, son équipe de bénévoles enterrera les dépouilles des soldats qu’elle a déterrées cette année au Valley Glory, un cimetière militaire proche de Mourmansk, également connu parmi les soldats sous le nom de « Vallée de la Mort ».

« Nous ne pourrons pas enterrer tout le monde, trop de temps a passé et certains restes sont détruits à jamais », a-t-il déclaré. « Malheureusement, il y aura encore beaucoup d’enterrements à faire pour les générations à venir. »