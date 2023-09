Mon patron de l’enfer a réduit mon salaire après que je sois resté coincé dans un ascenseur – ils ont dit que je « manquais de motivation »

Un TRAVAILLEUR a partagé son indignation après avoir été puni pour être arrivé en retard au travail après s’être retrouvé coincé dans l’ASCENSEUR.

L’employé, choqué, a expliqué qu’il était resté coincé dans l’ascenseur pendant trois heures.

2 Un homme a été choqué après avoir reçu une réduction de salaire pour être en retard au travail alors que ce n’était pas de sa faute. Crédit : Getty

Mais au lieu de la sympathie de son patron, il a reçu une réduction de salaire et une réprimande pour son retard.

L’ouvrier furieux a partagé son histoire sur Reddit.

Il a écrit : « Alors hier, j’étais dans l’ascenseur, et il a cessé de fonctionner tout d’un coup, et l’électricité a également été coupée.

«Je n’ai pas pu contacter le service maintenance ni mon bureau.

« J’ai essayé de les joindre par téléphone, et après plusieurs tentatives, j’ai pu informer les RH de ma situation, et ils ont envoyé un responsable de maintenance.

« Au bout de trois heures, ils m’ont fait sortir de l’ascenseur. »

Il a expliqué : « Lorsque j’ai pointé mon heure d’arrivée, les RH m’ont dit ‘tu étais en retard, donc tu seras marqué comme absent et ton salaire sera également déduit’. »

Et ils ont ajouté : « Alors je leur ai dit que ce n’était pas de ma faute. Si vous me permettez de pointer et de corriger l’heure, je travaillerai, ou sinon, je prends un jour de congé.

« Et ils ont commencé à me menacer à propos de mon évaluation et de mon éthique de travail, du fait que je cherchais des excuses, que je ne faisais pas d’efforts et que je manquais de motivation. »

L’homme horrifié a déclaré avoir enregistré l’incident et documenté la conversation avec les RH.

Il réfléchit désormais à l’opportunité de porter son inquiétude à un niveau supérieur.

Depuis que l’histoire a été publiée, la section des commentaires a éclaté.

Un utilisateur a déclaré : « Cela ressemble à un lieu de travail toxique. Trouvez un nouvel emploi si possible. N’oubliez pas que le monde de l’entreprise n’est pas votre ami ».

«Je ne peux pas travailler si je suis absent. En fait, votre entreprise devrait vous indemniser pour un tel inconvénient.

« Changez d’entreprise », a ajouté un autre.

Tandis qu’un troisième commentateur choqué demandait : « Comment travaillez-vous dans un environnement de travail aussi toxique ?

« S’ils voulaient que vous travailliez, ils auraient dû marquer cela comme un jour ouvrable, mais ils ne veulent pas vous payer mais veulent quand même que vous travailliez.

« Est-ce l’ère de l’esclavage ou quoi? »

