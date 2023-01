Mon patron a dit à mes collègues que j’avais Covid. N’est-ce pas illégal ?

Il est possible que votre superviseur ou le conseil d’administration de la coopérative ait informé les employés et les locataires qu’ils ont peut-être été exposés au Covid. Cela violerait-il votre confidentialité ? La réponse dépend de ce que vous avez dit exactement à votre superviseur et des informations qu’il a transmises. S’il vous a identifié directement, il peut avoir violé vos droits à la confidentialité en vertu de l’Americans with Disabilities Act. Mais si vous avez fourni volontairement les informations en disant à votre superviseur sans y être invité que vous aviez Covid, votre vie privée pourrait ne pas être protégée sur la base de certaines décisions de justice, a déclaré M. Brodie. (Et si vos collègues étaient ceux qui disaient à d’autres personnes que vous aviez Covid, ils ne violeraient pas vos droits car ils ne vous surveillent pas.)

Même si votre superviseur a gardé votre nom à l’écart de la conversation sur Covid, si vous travaillez dans un petit lieu de travail et que vous êtes la seule personne malade, il ne faut pas grand-chose pour que les employés ou les locataires découvrent qui a Covid.

Néanmoins, si vous estimez que votre confidentialité a été violée, vous pouvez contacter votre représentant syndical ou déposer une plainte auprès de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi ou de la Commission des droits de l’homme de la ville de New York. Mais même si vos droits n’ont pas été violés, vous voudrez peut-être avoir une autre conversation avec votre superviseur, exprimer vos préoccupations en matière de confidentialité et lui demander d’être aussi discret que possible à l’avenir.

Pour des mises à jour hebdomadaires par e-mail sur l’actualité de l’immobilier résidentiel, inscrivez-vous ici.