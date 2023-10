Mon passage dans Dancing on Ice était un véritable cauchemar – la façon dont les femmes se comportaient dans les coulisses était choquante, dit Kimberly Wyatt

ÉMOTIONNELLE Kimberly Wyatt a décrit sa participation à Dancing On Ice l’année dernière comme un « rêve » après avoir obtenu un autre score parfait pour sa performance finale.

Mais un an plus tard, le chanteur des Pussycat Dolls a parlé de la méchanceté dans les coulisses qui a transformé la compétition télé en un véritable cauchemar.

Mark ne peut pas

Kimberly Wyatt a parlé de la méchanceté dans les coulisses de Dancing On Ice qui a transformé la compétition télé en un véritable cauchemar.[/caption] Rex

La mère de trois enfants, qui apparaît maintenant dans l’émission Don’t Look Down de Channel 4 au profit de Stand Up To Cancer, a décrit la rivalité féminine dans les coulisses comme « horrible » et a ajouté que « les femmes se délectent de l’échec d’une femme ».

Kimberly, 41 ans, était l’une des 12 candidates à l’émission, dont la pop star du S Club Rachel Stevens, Liberty Poole de Love Island et la légende de Corrie Sally Dynevor.

Et lorsqu’on lui a posé des questions sur Dancing On Ice, elle a répondu : « Les femmes détestent les femmes. Et il y a des cas où les femmes ne veulent pas soutenir d’autres femmes qui réussissent bien.

« Il arrive souvent que les femmes se réjouissent de l’échec d’une femme, ce qui est horrible.

« Il y a une nature compétitive qui est née chez les femmes.

« Nous sommes nés pour rivaliser pour trouver un homme, donc je pense qu’il y a cette nature compétitive entre les femmes qui doit être résolue. »

Le mari de Kimberly, mannequin et animateur, Max Rogers, 41 ans, a soutenu sa femme alors qu’ils discutaient de la résolution des conflits dans une interview, en disant : « Vous avez découvert cela récemment.

« L’expérience Dancing On Ice nous a montré combien de travail reste à faire pour que les femmes soutiennent les femmes. »

Lorsque Kimberly, née aux États-Unis, s’est inscrite à l’émission ITV, elle a immédiatement reçu une réaction négative des téléspectateurs car elle danse depuis l’âge de sept ans et a obtenu une bourse d’études dans une école de ballet à 14 ans.

Elle a ensuite fait du patinage de vitesse en tant que candidate à l’émission The Jump de Channel 4, où des célébrités apprenaient un sport d’hiver différent chaque semaine.

On pense que c’est son expérience passée qui est à l’origine des problèmes avec les 11 autres espoirs du DOI.

Un mois après le début de l’émission, The Sun a révélé dimanche que Kimberly s’était sentie « gênée » lorsqu’elle a découvert qu’elle avait été exclue d’un groupe WhatsApp utilisé par d’autres candidats.

Des sources ont déclaré qu’elle n’avait aucune idée que le chat existait et qu’elle s’est sentie un peu snobée lorsqu’elle a appris que certains membres du casting – qui comprenaient également la présentatrice Ria Hebden, l’athlète paralympique Stef Reid, le joueur de rugby Ben Foden et le danseur Brendan Cole – s’étaient envoyés des messages. .

Une source avait déclaré à l’époque : « Elle se sentait un peu exclue, d’autant plus qu’elle s’entendait bien avec les autres. »

Kimberly et son partenaire patineur professionnel Mark Hanretty, 38 ans, sont devenus les favoris pour remporter le concours de patinage d’hiver et ont régulièrement obtenu la meilleure note.

Le juge Oti Mabuse a décrit la chanteuse comme une « patineuse gracieuse », tandis que Jayne Torvill a déclaré que sa performance finale était « magnifique ».

L’animatrice Holly Willoughby a ajouté : « Vous pouvez dire sur votre visage à quel point cela signifiait pour vous. Les rêves peuvent devenir réalité. »

Retenant ses larmes, Kimberly a répondu : « Ils le peuvent vraiment. Cela a été l’expérience la plus incroyable. Je suis si reconnaissant. Toute la production a été un rêve. J’ai le partenaire le plus incroyable.

Pourtant, malgré tous les pronostics et une finale haletante en mars, Regan Gascoigne, une danseuse professionnelle, et sa partenaire Karina Manta ont battu Kimberly pour le trophée.

Les fans se sont plaints qu’elle avait été « volée » en arrivant à la troisième place.

Dans le pocast du comique Russell Kane, Man Baggage, elle a déclaré : « J’ai commencé à trouver des moyens de gérer le conflit, et cela repose en partie sur le fait que vous devez parler de qui vous êtes. Vous ne pouvez pas faire autrement que vous êtes, nous sommes tous des homo sapiens, construits de différentes manières pour de nombreuses raisons différentes. Mais vous devez disposer d’un espace suffisamment sûr pour pouvoir être honnête à ce sujet.

«Donc, même dans notre mariage, nous avons passé beaucoup de temps au fil des années à arriver à un point où je vais juste parler. Cela ne facilite pas la résolution des conflits.

« Mais cela signifie que c’est au grand jour et que nous devons y faire face ensemble, plutôt que d’aller au studio et de danser puis d’exploser une semaine plus tard. »

Elle a ajouté : « J’aimerais pouvoir être plus fougueuse et savoir exactement ce que je ressens, avoir une grosse éruption et m’en remettre.

«Mais malheureusement, je ne suis pas maquillé comme ça. Je suis un être sensible et émotif qui prend le temps de parcourir les couches de quoi que ce soit.

« Je suis une personne très intérieure. J’ai commencé à danser quand j’avais sept ans parce que j’avais beaucoup de traumatismes et je ne savais pas comment profiter de la réflexion, du recul.

ITV

L’ancienne popstar apparaît maintenant dans l’émission Don’t Look Down de Channel 4 au profit de Stand Up To Cancer.[/caption]

Dans l’espace de danse, je pouvais me perdre dans la musique et créer des sauts, des virages, des sauts et toutes sortes de choses. Je pouvais en être fier et je n’avais pas besoin de parler du traumatisme que je vivais.

«Je pourrais simplement tout mettre dedans et trouver des moyens de le laisser sortir.

«Je pense que lorsque vous êtes marié, même dans nos vœux, vous devez parler et vous devez être honnête sur ce que vous ressentez et vous devez communiquer. J’ai donc dû y travailler.

Kimberly, qui vit à Surrey avec Max et leurs enfants Willow, huit ans, Maple Lyla, cinq ans, et Ford Senna, quatre ans, affirme que la série a remis l’étincelle dans son mariage.

Elle se lance désormais un défi dans Don’t Look Down for Stand Up To Cancer, où des célébrités, dont l’ancien footballeur David Ginola et l’ancienne championne cycliste Victoria Pendleton, s’attaquent à un fil terrifiant.

Kimberly a révélé qu’elle participait pour « faire une différence » après avoir vu des personnes qu’elle aimait atteintes du cancer.

« La rivalité est inévitable »

Elle dit également que le stress lié au fait de jouer au plus haut niveau ne doit jamais être pris à la légère – et a admis que cela l’avait déjà mise à l’hôpital pendant son séjour avec les Pussycat Dolls.

Elle a déclaré : « Quand je suis confrontée à un conflit, je cours. Je vais dans l’autre sens. Je déteste le drame et les conflits.

«C’est un déclencheur en moi et cela me donne des choses physiques qui peuvent arriver. Je peux tomber vraiment malade.

«Même dans les Dolls, il y avait tellement de conflits que cela m’a amené à un endroit où j’ai dû être envoyé dans un hôpital aux États-Unis et hors tournée.

« Et rien n’allait chez moi, c’était l’anxiété et le stress dans mon cerveau. Si vous ne trouvez pas de moyens de gérer cela et de le communiquer – et de vous en sortir – alors cela vous déprimera littéralement.

Kimberly, qui a grandi dans le Missouri, dans le Midwest américain, a rejoint la troupe burlesque The Dolls en 2003 aux côtés de Nicole Scherzinger, Melody Thornton, Carmit Bachar, Ashley Roberts et Jessica Sutta.

Ils connaissent un succès mondial avec les singles Don’t Cha, Stickwitu et Buttons.

Et ils étaient l’un des groupes de filles les plus titrés de tous les temps, avec 55 millions de disques vendus dans le monde avant leur dissolution en 2010.

Kimberly s’est déjà affrontée avec la chanteuse principale Nicole, 45 ans, et une réunion prévue en 2022 a été annulée.

Aujourd’hui, elle admet qu’elle a des sentiments mitigés à l’égard des femmes au pouvoir.

Elle a déclaré au podcast : « Parfois, une femme leader peut en faire trop parce qu’elle essaie d’exploiter une énergie masculine à laquelle elle n’est pas habituée. Bien sûr, une femme veut atteindre le sommet, mais il n’y a de place que pour une seule, donc c’est déjà dans notre ADN.

Kimberly estime que la rivalité féminine est malheureusement inévitable.

Elle a ajouté : « C’est comme passer la douane. Vous savez que s’il y a un gars, il sera probablement gentil avec vous. Mais la plupart du temps, si vous voyez une femme, ils iront au plus profond de tout pour essayer de trouver quelque chose qui ne va pas.

« C’est du pouvoir dans les deux sens. Les hommes veulent montrer leur pouvoir en vous aidant à passer au travers, tandis que les femmes veulent montrer leur pouvoir en disant : « Je vais très bien faire mon travail ».

AP : Presse associée