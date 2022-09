Mon partenaire Strictly, Tony Adams, a un pack de six, révèle Katya Jones, mais ce n’est pas comme ceux que j’ai vus auparavant

SON jeu de jambes a fait de lui une légende du football – mais la première danse de Tony Adams sur Strictly a laissé le juge Craig Revel Horwood se demander si ses pieds avaient été collés au sol.

Finissant en bas du tableau de bord lors de la première émission en direct de samedi, il est juste de dire que l’ancien capitaine d’Arsenal et d’Angleterre n’a pas trouvé le saut du ballon à la salle de bal le plus facile.

L’ancien capitaine anglais Tony Adams n’a pas trouvé le saut du ballon à la salle de bal le plus facile[/caption]

La première danse de la légende sur Strictly l’a laissé en bas du tableau de bord avec sa partenaire Katya Jones, 33 ans[/caption]

Tony Adams d’Arsenal, au Highbury Stadium de Londres, vers 1984[/caption]

Et toutes les années qu’il a passées sur le terrain n’auraient pas pu le préparer à la nature exténuante du concours de danse BBC1.

Tony, 55 ans, a déclaré : « J’ai l’habitude de jouer devant de grandes foules. J’ai ça dans mon passé, comme si c’était comme un jour de match.

“Mais j’étais un peu plus confiant dans mes capacités de footballeur que dans mes capacités de danseur.

« C’est un travail vraiment très dur. C’est plus difficile que je ne l’imaginais, tellement difficile. Mon corps a crié.

« Vous ne pouvez que faire de votre mieux, n’est-ce pas ? C’est donc ce que je vais faire. J’ai une alimentation assez équilibrée et je l’ai juste un peu augmentée parce que je brûle pas mal de calories.

Courbe d’apprentissage

Sa partenaire de danse, la vétéran de Strictly Katya Jones, 33 ans, raconte une histoire très différente, affirmant que toute condition physique restante de ses jours de footballeur est entravée par son amour des pauses thé pendant les répétitions.

Elle a déclaré: «Il avait toujours un pack de six – de biscuits! Certainement, au cours des deux dernières semaines.

«Il profite de toutes les possibilités qu’il peut pour faire une pause. Il y avait cette femme qui n’arrêtait pas de lui faire du thé. Il lui disait : ‘Continue à parler pour ne pas avoir à reprendre l’entraînement’.





«Mais rien n’est un défi trop difficile pour moi. J’aime enseigner, j’aime voir les gens s’améliorer.

« Il a dit : ‘Je ne ferai jamais ça !’ littéralement chaque jour. Puis soudain, il a dit : « Je pense que nous pouvons le faire. Il y a une lueur d’espoir ».

Tony a ajouté : « L’intensité et la courbe d’apprentissage, c’est phénoménal, vraiment. C’est de la folie d’apprendre une nouvelle compétence en si peu de temps.

« J’ai fait une semaine de 50 heures. Je veux dire, c’est obscène. Habituellement, vous apprenez ces nouvelles compétences sur une année. Mon admiration va à tous ces danseurs. Je n’avais pas réalisé qu’ils étaient pleinement professionnels, athlétiques et en forme et mentalement, émotionnellement, ils y étaient.

Tony, 55 ans, déclare : « C’est plus difficile que je ne l’aurais jamais imaginé, tellement difficile. Mon corps a crié ‘- photographié ici pendant le spectacle en direct[/caption]

Pro Katya affirme que toute condition physique restante de ses jours de footballeur est entravée par son amour des pauses thé – photo de Tony et Katya au terrain d’Arsenal[/caption]

Elle révèle ‘Il avait toujours un pack de six – de biscuits ! Certainement, au cours des deux dernières semaines »- photo des juges évaluant la première danse de la paire[/caption]

« Et, blague à part, Katya est brillante, soit dit en passant, absolument brillante. Elle connaît son métier sur le bout des doigts. » Mais il y avait une limite à ce que Katya pouvait faire avec Tony en si peu de temps avant sa première performance live.

Lors de l’émission de samedi, il a été brutalisé par le juge Anton du Beke après avoir interprété une valse sur Go West, de The Village People, un air adopté par les fans d’Arsenal.

Anton a déclaré: “Quand vous sortez et dansez, nous ne savons pas quelle est votre routine. . . et il s’avère que vous non plus.

Les téléspectateurs ne se sont pas retenus non plus, avec un tweet: “Peut-être la pire danse que j’ai vue dans cette émission.”

Mais les autres juges Shirley Ballas ont affirmé que Tony avait du potentiel, et Motsi Mabuse a insisté sur le fait qu’elle pouvait le voir se transformer de footballeur en danseur.

Cela ne l’a pas empêché d’obtenir un maigre 15 points, cependant – le laissant au pied du tableau et loin des co-leaders Will Mellor et Hamza Yassin sur 34.

Fais de ton mieux

Mais Katya insiste sur le fait qu’elle et Tony ne devraient pas se culpabiliser, ajoutant : « Nous ne pouvons pas nous comparer à d’autres couples. Tout le monde est différent – âge différent, niveau différent, niveau de départ différent. Tout ce que vous pouvez faire, c’est faire de votre mieux.

Tony admet que bien qu’il soit déterminé à faire de son mieux, il ne se laisse pas sentir sous pression ces jours-ci – certainement pas après avoir subi une opération cardiaque d’urgence il y a sept ans après avoir découvert qu’il avait deux artères bloquées.

Et cela est venu après avoir lutté contre la dépendance à l’alcool et la dépression, ce qui l’a inspiré à créer des œuvres caritatives pour aider les autres dans la même situation.

Il a déclaré: «Je viens de prendre du recul par rapport à moi-même. J’avais une maladie cardiaque et je ne devrais pas être ici, je devrais être mort. Chaque jour est un bonus.

“Vous arrivez au stade où, en fait, je n’ai pas d’emploi pour le moment. Je peux m’éloigner d’aider mes organismes de bienfaisance dont je m’occupe et mon entreprise de santé mentale.

Il espère également que son apparition dans la série incitera les autres à obtenir de l’aide. Surtout, il veut encourager les gens à s’aider eux-mêmes aussi.

Tony, père de cinq enfants, a ajouté: “C’est mon message, c’est pourquoi je suis dans l’émission. Tout le reste est un bonus, pour être honnête. C’est pourquoi je suis ici.

J’ai une alimentation assez équilibrée et je l’ai légèrement augmentée car je brûle pas mal de calories.

Tony Adams

« Si je vais faire du vélo ou courir, je me sens différent. C’est lié, la santé mentale et la santé physique. Je vais en faire un, désolé les gars, mais c’est tellement puissant.

Katya insiste sur le fait qu’elle ne le laissera pas se la couler douce et a déjà fait équipe avec la femme de Tony, Poppy, pour faire craquer le fouet.

Elle a dit: “J’adore Poppy. Nous avons de bonnes discussions sur la façon de le faire travailler plus fort. Elle me fait travailler plus fort. Je suis allé dîner, j’ai rencontré le chien, j’ai rencontré la fille, Iris. Ils sont absolument adorables.

“Le meilleur moment des deux dernières semaines, c’est quand ils sont venus voir Tony danser pour la première fois, leurs réactions ont été inestimables. C’est inestimable.

« Cela a presque fait pleurer Poppy. Je nous ai filmé en train de le faire. Et elles se sont simplement regardées, Iris et Poppy, incrédules.

Tony a ri de toutes les critiques mais admet qu’il aimerait arriver sur scène où sa famille peut être dans le public du studio lorsqu’il danse en direct.

Il a déclaré: «J’aimerais que toute la famille vienne me voir, c’est donc la troisième semaine. Mais c’est un jour à la fois, une danse à la fois.

Peut-être mettre les biscuits à pied pendant quelques semaines alors.

Strictly Come Dancing revient samedi à 18h30 sur BBC One.

Katya a déjà fait équipe avec la femme de Tony, Poppy, pour casser le fouet – photo de Tony avec sa femme[/caption]