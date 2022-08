Mon partenaire est mort lorsque son ami chauffeur de drogue l’a tué dans un accident… cela a détruit nos vies – ne faites pas la même erreur

UNE FEMME dont le partenaire est décédé lorsque son copain conducteur de drogue l’a tué dans un accident a supplié les autres de ne pas commettre la même erreur après qu’elle ait détruit leur vie.

Richard Jordan, 33 ans, qui se trouvait sur le siège arrière de la voiture, est décédé tragiquement après la collision sur l’A19 près de Houghton-le-Spring.

Richard Jordan a été tragiquement tué lors de l’accident

Le collègue de Richard, Mark Thompson, accélérait à plus de 120 mph en état d’ébriété 1 crédit

Mark Thompson, alimenté par la drogue, purge actuellement six ans et huit mois de prison pour avoir causé la mort de Richard Crédit : NNP

Le conducteur de la voiture, le collègue de travail de Richard, Mark Thompson, a dépassé la limite de drogue et d’alcool et purge actuellement six ans et huit mois de prison pour avoir causé sa mort.

Thompson, alimenté par la drogue, a perdu le contrôle de son moteur tout en accélérant imprudemment à plus de 120 mph.

La partenaire de Richard, Carol King, a découvert qu’elle était enceinte de leur deuxième enfant 11 jours seulement après l’avoir enterré.

Carol, 30 ans, a déclaré: «J’étais la personne qui lisait ces incidents tragiques. Puis c’est arrivé à ma famille.

« Les gens ne se rendent pas compte au moment où sous l’influence de l’alcool ou de la drogue, toutes les inhibitions et le bon sens sortent par la fenêtre.

« Les autres usagers de la route, les piétons, même la sécurité de vos propres passagers et la vôtre ne s’enregistrent pas et ne sont pas remises en cause, l’imprudence tourne complètement en spirale.

“Avant le décès de Richie, je ne défierais probablement pas quelqu’un qui avait bu, mais vous le voyez tout le temps, les gens repoussent les limites.

“‘Je vais juste en prendre quelques-uns’, ‘c’est seulement sur la route’, ‘Ça va aller, ça ne prendra que cinq minutes.’

“Maintenant, je n’hésiterais pas à défier quelqu’un que je connais qui a dépassé la limite.

“La nuit où Richie est mort, c’est précisément ce qui s’est passé. Un certain nombre de décisions ont été prises sans réfléchir ni être contestées.”

Des images déchirantes diffusées par la police montrent le moment choquant où le jeune père a été tué le 4 août 2019.

La vidéo montre la voiture en pleine vitesse entrant en collision avec un autre véhicule avant de sortir de la route et de se retourner.

La veuve Carol a demandé à la police de publier la vidéo dans l’espoir qu’elle dissuadera les autres conducteurs de prendre le volant sous l’influence.

Elle a déclaré: “Cela a détruit la vie de tant de personnes. Un instant – prendre le volant sous l’influence de l’alcool et de la drogue – et pourquoi?”

“J’ai maintenant deux jeunes filles, Quinn a quatre ans et Gray a deux ans, qui n’ont pas encore pleinement compris leur perte et l’énormité de ce qui s’est passé.

“L’effet d’entraînement de cette nuit s’est transmis à deux jeunes enfants pour porter le fardeau avant même que leur vie ne commence.”

Le 31 août de l’année dernière, Mark Thompson, 43 ans, de Seaton Crescent, Seaham, a plaidé coupable d’avoir causé la mort de Richard par conduite dangereuse et d’avoir causé des blessures graves à un autre passager dans la voiture.

Les images ont été diffusées pour coïncider avec le début d’une campagne nationale sur l’alcool au volant et la drogue qui se déroulera pendant les quinze prochains jours.

Carol a ajouté: “Des campagnes comme celle-ci sont si importantes et c’est pourquoi nous voulions publier les images maintenant et, espérons-le, empêcher les autres de commettre les mêmes erreurs que celles commises cette nuit-là.

« Dans les années qui ont suivi la mort de Richie, nous avons tous essayé de lui donner un sens – ça devait être pour quelque chose. Il doit y avoir un élément positif ou une leçon que nous pouvons en tirer.

“Alors, quand vous voyez quelqu’un qui envisage de sauter dans la voiture sous l’influence, pensez à Richie.

“Pensez à mes filles et souvenez-vous de l’histoire que vous lisez maintenant – une histoire similaire à celles que j’ai lues autrefois pourrait être votre propre réalité, comme elle l’est pour moi maintenant.”