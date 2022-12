Mon partenaire a été tué à Brixton et je veux que justice soit rendue aux victimes – je savais que quelque chose n’allait pas après le dernier texto de Gaby

LA partenaire de l’une des deux personnes tuées dans un béguin à la Brixton Academy demande justice en révélant leurs derniers mots.

Gaby Hutchinson, 23 ans, a été tué aux côtés de Rebecca Ikumelo, 33 ans, après que des milliers de personnes auraient forcé l’entrée à un concert d’Asake.

Phoebie, la partenaire de Gaby Hutchinson, demande justice Crédit : PA

Une femme reste hospitalisée dans un état critique à la suite de l’horreur du 15 décembre.

Maintenant, la partenaire de Gaby, Phoebie Turley, 25 ans, demande que quelqu’un soit tenu responsable de la tragédie.

Elle a déclaré: “Des choses comme ça n’auraient jamais dû arriver.

“Chaque action a une réaction et cette conséquence est due au fait que des personnes se présentent sans billet ou tentent de défoncer une porte. Pour quoi? À quoi cela a-t-il servi? Parce que maintenant vous avez tué des innocents.”

Gaby travaillait comme maître-chien de sécurité avec le berger allemand Coco lorsque 3 000 fans supplémentaires auraient tenté de forcer l’entrée.

La licence de la Brixton Academy a depuis été suspendue au milieu des craintes que le lieu ne rouvre jamais.

Phoebie a déclaré: “Ils ne méritaient pas cela.

“La justice doit être rendue et quelqu’un doit être jugé responsable de ce qui s’est passé. Pas seulement pour Gaby, mais aussi pour Rebecca.”

Se souvenant de la soirée tragique, Phoebie a déclaré qu’elle était consciente que quelque chose n’allait pas lorsque Gaby a cessé de répondre aux messages.

Son partenaire de trois ans avait dit “Je te réveillerai quand je rentrerai à la maison” avant de se lancer dans ce qui est devenu leurs derniers mots.

Phoebie a ajouté: “J’avais juste le sentiment intestinal tout le temps que quelque chose n’allait pas.

“Normalement, ils répondaient encore ici et là quand ils avaient cinq minutes, et je n’ai rien entendu.

“Puis j’ai reçu un appel téléphonique d’un numéro que je ne connaissais pas. C’est leur manager qui a dit ‘Vous devez vous rendre à l’hôpital St Thomas’ et j’ai dit ‘Qu’est-ce qui s’est passé?’

“Personne n’était vraiment au courant de la situation à ce moment-là. Il avait évidemment reçu très peu d’informations car il n’était pas à l’événement. Et puis nous sommes tous arrivés à St Thomas aussi vite que possible.”

Tragiquement, Gaby est décédée des suites de ses blessures quatre jours plus tard.

La famille de Phoebie et Gaby collecte actuellement des fonds pour aider à payer les frais funéraires.

Les hommages ont afflué pour Gaby et Rebecca, la mère de deux enfants, après leur décès.

La famille de Gaby a déclaré: “Gaby a apporté tant d’amour, de rires et de blagues inappropriées dans nos vies et sera à jamais notre bébé, notre fille, notre sœur, notre homme et notre joie.

“Obtenir 23 ans de la vie de Gaby a été une bénédiction que nous n’oublierons jamais. Gaby vivra à jamais dans nos cœurs.

“Personne ne devrait aller travailler et ne pas rentrer à la maison.

“Mais Gaby protégeait farouchement ceux qu’ils aimaient et c’était la même chose avec le travail de Gaby.”

Rebecca a régulièrement posté sur son Instagram et YouTube à propos de ses deux fils, tous deux atteints d’autisme.

Sa famille l’a saluée “attention, gentillesse et amour”.

Dans une déclaration publiée par la Met Police, la famille a déclaré: “Rebecca était diplômée en soins infirmiers. C’était une adorable mère de deux enfants qui adorait travailler avec les enfants.

“Elle était très respectée dans la famille pour ses soins, sa gentillesse et son amour. Ses parents l’appellent Tosin (abréviation d’Oluwatosin), ce qui signifie “Le Seigneur est digne”.

Gaby travaillait sur place lorsqu’ils ont été blessés dans un écrasement Crédit : PA

Ils sont morts à l’hôpital quatre jours plus tard

Rebecca Ikumelo a également été tuée dans l’horreur à l’O2 Academy Crédit : PA