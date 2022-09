Mon parent a affirmé qu’il avait gagné 171 millions de livres sterling à l’EuroMillions et qu’il avait même visité des manoirs, mais tout cela n’était qu’une arnaque

Un menteur de LOTTO a escroqué sa famille et ses amis en prétendant qu’il avait remporté le gigantesque jackpot EuroMillions de 171 millions de livres sterling du mois dernier.

Le fantasme menteur Rob Strain, 33 ans, les a exploités après avoir envoyé des SMS pour se vanter d’avoir décroché la fortune et dire qu’il allait se cacher.

Robert Strain a escroqué sa famille et ses amis après avoir affirmé qu’il avait remporté le jackpot EuroMillions de 171 millions de livres sterling Crédit : NCJ Media

Le couvreur sans travail a envoyé des clichés de lui en train de voir des manoirs et s’est vanté d’acheter des voitures chics

Le couvreur au chômage s’est vanté dans son magasin local d’avoir remporté le troisième plus gros gain de la Loterie nationale de tous les temps peu après le tirage du jackpot du 23 septembre.

Il a envoyé des clichés de lui en train de voir des manoirs et s’est vanté d’acheter des voitures chics et d’avoir besoin d’une sécurité privée.

La nouvelle s’est rapidement répandue sur son domaine de Newcastle, mais sa ruse a commencé à tomber à plat lorsqu’il est apparu que lui et sa petite amie empruntaient de l’argent.

Une source familiale a déclaré: “Certaines personnes sont tombées amoureuses de son histoire et lui ont donné de l’argent, mais la plupart d’entre nous savent qu’il est trompé et que ce ne sont que des mensonges et qu’il est en train de prendre.

«Il est allé voir trois manoirs, dont un pour 3,9 millions de livres sterling. Il a dit que ce n’était pas sa tasse de thé et qu’il devait y réfléchir. Tirez l’autre ! Il s’est également vanté d’avoir acheté des Bentley.

“Mais quand nous avons entendu qu’il demandait à une femme dans le magasin s’il pouvait louer sa caravane pendant deux semaines pour se cacher, nous avons su que c’était une arnaque. Quel gagnant de la loterie fait ça ? »

Un homme qui a prêté de l’argent à Strain a déclaré au Sun qu’il s’était senti vidé après avoir appris que l’histoire était imaginaire.

Il a déclaré : « J’ai ma propre entreprise et je pensais leur donner un coup de main. Je me sens physiquement malade. J’ai l’impression d’avoir été penché sur un tonneau.

Camelot a déclaré qu’un détenteur de billet britannique avait réclamé le jackpot.

Ils ont dit que l’histoire de Strain était “louche”, car les gagnants peuvent obtenir une avance de fonds rapidement une fois le billet validé.

Un porte-parole a déclaré : « C’est très inhabituel de se comporter de cette façon. La plupart des gens resteraient assis sous le choc et commenceraient à planifier leur avenir, plutôt que de le crier sur les toits.

Strain avait précédemment déclaré à un journal qu’il avait perdu son emploi de 2 000 £ par mois à cause de Covid et qu’il était sur Universal Credit qui n’avait pas abouti.

Le Sun l’a approché pour commenter sa “victoire” au loto.