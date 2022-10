Mon parcours pour traiter ma maladie psoriasique avec eux

J’ai aussi essayé quelque chose qui s’appelle la thérapie Goeckerman. Ils m’ont mis dans une machine à lumière UVB le matin. Ensuite, ils m’enduisaient de goudron de houille et me recouvraient d’une pellicule plastique et je restais assis dans une pièce toute la journée. Et c’était avant que nous ayons des smartphones pour nous divertir.

J’ai aussi essayé des crèmes stéroïdes salissantes. Mais je ne pouvais les obtenir que sur ordonnance. Mon médecin me donnait ce tout petit tube pendant un mois entier. J’ai du psoriasis sur tout le corps, donc ce tube durerait peut-être quelques jours.

J’ai essayé toutes sortes de choses pour rendre ma peau plus humaine. J’ai même commandé un produit au dos d’un magazine. C’était interdit aux États-Unis et ça me brûlait la peau. Mais il s’est également débarrassé de mes plaques. J’en ai des cicatrices sous les seins.

Mes symptômes cutanés se sont également aggravés. Mon psoriasis a commencé dans mon cuir chevelu, puis est apparu dans mes oreilles et est descendu dans mon dos juste en dessous de mes genoux. Ma peau était si tendue que le simple fait de bouger la faisait craquer et saigner.

Mais j’ai une maladie psoriasique sévère. Au fil des années, il n’a cessé de progresser. Mes doigts ont enflé comme des saucisses. Je ne pouvais pas descendre d’un trottoir sans aide ni me tenir droit. J’étais courbée comme une petite vieille parce que j’avais très mal au dos.

Lorsque ma maladie psoriasique a commencé en 1991, mon dermatologue m’a tout de suite mis sous méthotrexate. C’est un médicament utilisé pour traiter l’inflammation des articulations, mais je n’en savais rien. Je n’avais que 23 ans et ils m’ont donné cette pilule sans aucune mention d’effets secondaires. Cela m’a tellement rendu malade que j’ai décidé d’arrêter de le prendre.

Les produits biologiques m’ont rendu ma vie. Une fois que j’ai pris le médicament, ma peau est redevenue humaine. Et je suis passé d’une personne qui ne pouvait pas fonctionner du tout à quelqu’un qui a pu travailler pendant des années.

Et puis il y avait mes draps. Je les avais toujours traités comme jetables. Je saignais dessus, et tout ce que je mettais sur ma peau s’en allait. Je n’ai pu les garder que quelques mois avant de les jeter. Maintenant, je n’ai que les meilleures feuilles.

Les produits biologiques m’ont aidé à faire des choses quotidiennes que les personnes sans maladie psoriasique pourraient tenir pour acquises. Je pouvais faire des choses normales de maman, comme prendre ma fille et la mettre dans l’évier pour prendre un bain. Peu de temps après, je pouvais me pencher pour la mettre dans la baignoire. Je pouvais plier et étirer mon corps sans craquer ma peau.

En quelques semaines, ma peau a commencé à s’éclaircir. Et c’était complètement clair après environ 6 semaines. Mais ce qui était vraiment remarquable, c’est qu’après seulement 2 semaines, je pouvais marcher comme une personne normale. Ma douleur constante s’est atténuée.

J’ai trouvé très difficile de me donner ce premier coup. Mais je l’ai fait dans le bureau de mon médecin. Quelques jours après cette première injection, je me souviens avoir dit à mes parents : « Je suis peut-être fou, mais je pense que je commence à me sentir mieux. »

Mon médecin a passé en revue tous les avantages et les inconvénients des produits biologiques. Je n’avais pas le même genre de peur à propos de ce médicament que j’avais à propos du méthotrexate. Je pense que la raison principale était que j’avais enduré tellement de douleur au cours des 10 années précédentes. De plus, j’avais eu ces mois de rémission, donc je savais ce que ça faisait de se sentir bien à nouveau.

C’est alors que mon médecin m’a donné de l’amour dur. Il a dit que je devrais aller voir quelqu’un d’autre si je ne voulais pas essayer et qu’il ne pouvait rien faire d’autre pour moi.

Je suis retourné voir mon médecin et lui ai demandé : « Qu’avez-vous d’autre ? Puis il m’a parlé d’un médicament biologique. Au début, j’ai dit non. Je n’étais pas intéressé à me donner une chance. J’avais peur des aiguilles.

Je pensais que si la grossesse pouvait me mettre en rémission, il devait y avoir quelque chose qui pourrait m’aider à me sentir mieux. J’étais déterminé à trouver ce traitement. Mon dermatologue m’a mis dans une étude où ils m’ont donné un médicament contre le diabète. C’était incroyable. Mais ensuite, ils m’ont changé pour un autre médicament à l’étude et mes symptômes sont revenus.

Tenir compte des effets secondaires Je sais que les produits biologiques augmentent vos risques d’infections. Mais je n’étais pas vraiment inquiet à ce sujet. Je craignais plus d’avoir un cancer ou d’avoir une crise. Mon médecin m’a rassurée et m’a aidée à me sentir mieux.

Ma fille adolescente a également une maladie psoriasique et prend un médicament biologique. Elle était très à l’aise de commencer son traitement, en partie parce que je les prends depuis si longtemps. De plus, je fais beaucoup de travail de plaidoyer. Je dis toujours aux gens qu’ils devraient avoir plus peur de la progression de la maladie psoriasique que des produits biologiques eux-mêmes. Elle a entendu cela tellement de fois qu’elle savait qu’il ne fallait pas laisser sa maladie sans traitement. Maintenant, quand je le regarde, ma pensée est la suivante : si j’ai un risque plus élevé de problèmes de santé après avoir pris un médicament biologique pendant si longtemps, au moins j’ai amélioré ma qualité de vie pendant toutes ces années. Il aurait été si pauvre sans les médicaments. Cela n’aurait pas été une vie digne d’être vécue.

Changer les produits biologiques Je prends un autre médicament depuis un peu plus d’un an maintenant. J’ai toujours peur d’essayer un nouveau médicament. C’est la partie la plus stressante de mon traitement. J’ai déjà eu des réactions allergiques assez graves à des perfusions de produits biologiques. Mon médecin est très prudent quant à la modification de mon médicament. Ils ne le font que si je cesse de répondre au traitement – mon inflammation articulaire s’aggrave, par exemple. Quand je ferai un changement, je demanderai à mon mari de me surveiller toute la nuit.