Mon odyssée de perte de poids de 153 livres – Shaw Local

Si une image vaut mille mots, alors la photo d’un gros gars en vaut probablement plusieurs milliers.

C’était moi. Un gros gars. Et les photos ont été prises il y a plusieurs années au mariage de mon frère quand j’étais debout avec mes trois neveux très maigres.

Alors que je regardais les photos, la chanson de Sesame Street “Une de ces choses n’est pas comme l’autre” continuait à tourner dans ma tête. Et j’étais la chose.

C’était le jour où j’ai commencé, ce qui a été une odyssée de trois ans pour maigrir et, ce faisant, être en meilleure santé.

Pour ceux d’entre nous qui ont lutté avec leur poids pendant des années, le perdre est plus facile à dire qu’à faire. Il y a tellement d’endroits où commencer au début du voyage. J’ai réalisé que mon voyage devait commencer dans ma tête. J’avais besoin de changer ma façon de voir et de penser à la nourriture. Encore une fois, plus facile à dire qu’à faire.

Pour moi, la révélation est venue quand j’ai commencé à évaluer la quantité de nourriture que je mangeais. Permettez-moi de dire que j’adore la nourriture. J’aime tout ce qui concerne la nourriture. Le goût, l’odeur, la texture qui roule doucement sur ma langue. Désolé, c’était grossier.

J’ai commencé à réduire ce que je mangeais. J’ai trouvé que je n’avais pas besoin de plus d’une portion de quoi que ce soit pour être rassasié. Je le voulais juste. Alors, j’ai commencé à ne plus en vouloir. J’ai aussi arrêté de manger quoi que ce soit après le dîner. C’était difficile parce que j’adorais un bol de céréales juste avant de me coucher.

Mais réduire la nourriture seule n’allait pas m’amener là où je voulais être. J’ai donc contacté une amie qui était formatrice et lui ai demandé de l’aide. Elle a mis en place un entraînement pour débutant qui s’est progressivement intensifié jusqu’à ce que je puisse sentir la différence.

La première année, je suis passé de 340 livres à 285. Mais j’étais loin d’être fini.

La deuxième année, j’ai encore changé mon alimentation. J’ai coupé le pain, ce qui était comme perdre un meilleur ami, et d’autres produits liés aux glucides. J’ai également réduit la quantité de viande rouge que je mangeais et me suis davantage concentré sur le poulet, le poisson et les légumes.

Le succès a engendré le succès, alors que je continuais à voir le poids chuter, cela m’a inspiré à continuer sur une voie régulière. À la fin de la deuxième année, j’étais passé de 285 à 210. Et c’est là que je me suis assis avec frustration pendant des mois.

Puis un ami m’a envoyé un lien vers une vidéo d’entraînement abdominal, fournie par un petit Australien impertinent sous la forme d’une visite de 20 minutes en enfer. J’ai essayé, pas toujours avec succès, de faire l’entraînement tous les soirs, que j’étais partant ou non. En même temps, j’ai commencé à courir. Pas loin au début mais en ajoutant progressivement un peu plus de distance. Mon Dieu, je déteste courir. Mais je savais que ça aidait.

Pour ceux d’entre vous qui sont assis sur le bord de leurs sièges pour voir combien j’ai perdu au total, et oui, je me rends compte que personne n’est assis sur le bord de leurs sièges, roulement de tambour s’il vous plaît ; Je pèse 187 livres ces jours-ci. Bien que je ne sois pas doué en maths, cela porte ma perte de poids totale à 153 livres.

Existe-t-il une approche secrète à adopter pour perdre du poids ? Oui, mais je ne dis pas. Je rigole.

Je citerais simplement Yoda : « Non ! N’essaie pas. Fais. Ou pas. Il n’y a pas d’essai”