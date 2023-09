« Mon objectif est d’être champion du monde avec Ferrari », déclare Charles Leclerc

Charles Leclerc a déclaré que son objectif primordial était « d’être champion du monde avec Ferrari » avant toute autre équipe rivale sur la grille de Formule 1.

Leclerc s’exprimait à Singapour avant la 15e manche de ce week-end d’une saison qui s’est révélée décevante pour la Scuderia.

« Cela a été difficile (la première moitié de la saison) mais je suis motivé à 200% pour retrouver la forme de l’année dernière avec la voiture et me battre une fois de plus pour la victoire », a-t-il déclaré.

🗣 « Marina Bay est l’un de mes circuits préférés, mais il faut garder les pieds sur terre. » Un grand favori au calendrier pour @Charles_Leclerc! Lisez pendant que Charles nous donne ses réflexions sur le week-end à venir 🇸🇬#SingapourGP – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 14 septembre 2023

« Parce que c’est là que Ferrari mérite d’être », a insisté Leclerc, qui a terminé deuxième derrière Max Verstappen de Red Bull en 2022 mais est à la sixième place avant la course de dimanche à Marina Bay.

Le pilote monégasque de 25 ans a déclaré qu’il était évident que Ferrari avait du travail à faire pour rattraper son retard sur Red Bull après avoir terminé quatrième lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn.

« Après la première course, nous avons réalisé que nous n’étions pas au niveau que nous souhaitions atteindre. Mais il y a eu une énorme réponse de la part de l’équipe », a déclaré Leclerc.

« Nous sommes conscients que nous devons rattraper le temps perdu, il y a encore beaucoup de travail à faire. »

Il a déclaré que la situation avait été difficile à accepter, mais une fois reconnue, toute l’attention s’est portée sur la production d’une voiture capable de rivaliser avec Verstappen et son coéquipier Red Bull Sergio Perez.

Alors que Verstappen vise sa 11e victoire consécutive et que Red Bull a remporté toutes les courses cette saison, Leclerc reconnaît que Ferrari a du pain sur la planche pour remporter une victoire cette saison.

« Pour être très honnête et réaliste, je pense que cette année, ça va être très compliqué », a-t-il déclaré.

« Mais je ne pense pas que nous pourrons rivaliser avec Red Bull », a-t-il prévenu.

Envisageant un avenir meilleur en 2024, Leclerc, dont les cinq victoires en course ont été au volant de sa Ferrari, a déclaré : « Tout est possible pour la saison prochaine dans le but de se battre aux côtés de Red Bull. »

Leclerc a rejoint l’équipe de ses rêves en 2019 avec un contrat qui court jusqu’à la fin de la saison prochaine, mais il a clairement indiqué qu’il voulait rester jusqu’à ce qu’il puisse décrocher le premier titre mondial de Ferrari depuis Kimi Raikkonen en 2007.

« J’ai toujours rêvé d’être chez Ferrari. J’ai toujours aimé Ferrari, c’était mon rêve depuis que je suis enfant.

« La situation actuelle n’est pas celle que j’aurais souhaitée, mais cela ne me fait pas oublier que c’est ‘mon équipe’ et que mon objectif final est d’être champion du monde avec Ferrari. »

Ferrari a changé de patron pour le début de cette saison, Fred Vasseur remplaçant Mattia Binotto en tant que directeur de l’équipe, et Leclerc a déclaré qu’il était « complètement derrière » le nouvel homme à la tête de la Scuderia.

« Ce projet avec Fred s’inscrit dans la durée, j’ai 200 % de confiance en lui et je suis convaincu que les choix qu’il fait maintenant sont les bons.

« Je suis sûr que ce n’est qu’une question de temps avant que nous revenions au sommet, il faut juste que ce soit le plus rapidement possible. »

