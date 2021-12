Mon objectif aux Jeux olympiques de Pékin serait de faire de mon mieux pour mettre l’Inde sur la carte du ski : Arif Khan

Imaginez l’ironie. Un athlète crée l’histoire en se qualifiant pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin grâce à un événement organisé au milieu d’un désert.

Le mois dernier, Arif Khan, 31 ans, a terminé 10e au classement général de l’événement Entry League FIS à Ski Dubaï pour réserver une place pour le pays à Pékin. Il est devenu le premier Indien à le faire. Lors de l’événement Entry League FIS la semaine dernière, il a terminé neuvième dans la première course, 11e dans la deuxième et la troisième, et 10e dans la quatrième course pour gagner une place pour l’Inde aux Jeux olympiques d’hiver. Bravant le manque d’infrastructures et d’installations en Inde, Arif prévoit de donner son meilleur coup à Pékin lors des Jeux olympiques d’hiver de 2022, qui doivent commencer en février. « Mon objectif aux Jeux olympiques serait de faire de mon mieux pour mettre l’Inde sur la carte du ski. Si je livre la marchandise, la communauté internationale du ski en prendra note. Le succès des Jeux d’hiver pourrait faire de l’Inde une destination de ski de premier plan, originaire d’Inde », a-t-il déclaré. News18.com.

Originaire de la région de Gulmarg au Jammu-et-Cachemire, Arif, champion national et sud-asiatique de slalom en ski alpin, avait toutes les raisons de pratiquer le ski comme sport. Son père Yaseen Khan, lui-même skieur et guide depuis des lustres, dirigeait également un magasin de matériel de ski pour touristes à Gulmarg. À 12 ans, Arif a clairement exprimé ses intentions après avoir bien réussi aux compétitions de niveau national junior. Le joueur de 32 ans, cependant, dit que c’est en 2005 qu’il a commencé à gagner lors d’événements nationaux. « En 2008, je skiais plus vite que les autres Indiens et c’est à ce moment-là qu’il a toujours rêvé des Jeux olympiques », a-t-il déclaré.

Arif pense que le terrain vallonné de Gulmarg, recouvert de neige pendant près de six mois, a le potentiel de devenir la plaque tournante de l’Asie dans le sport. Cependant, certaines conditions doivent être remplies. « L’Inde est tenue de développer un certain type d’infrastructure avancée, comme des pistes de ski reconnues par la Fédération internationale de ski, comme des remontées mécaniques en plus de ces pistes. Le gouvernement doit fournir un équipement et une formation professionnels aux athlètes indiens avec un soutien financier approprié, alors nous aurons les hommes et les femmes sportifs de la plus haute qualité dans le pays », a-t-il déclaré.

Il pense qu’il y a des millions d’Indiens qui connaissent ce sport, mais les médias doivent jouer un rôle qui les aidera en termes de prise en charge et de soutien financier aux athlètes indiens. Financièrement, le ski est un sport coûteux. « C’est toujours difficile de récolter des fonds pour eux dans un pays où ce n’est pas une priorité pour les gens. Le ski est célèbre dans le monde entier, en particulier en Europe, où vous trouverez une longue chaîne de montagnes entièrement recouvertes de neige. Même en Inde, cela peut être l’une des meilleures catégories sportives car nous avons des montagnes et de la neige dans diverses parties du pays. J’espère que dans les 4 ou 5 prochaines années, il y aura des dizaines de milliers de personnes qui seront attirées par le ski », a-t-il déclaré.

Mais visiblement c’est très cher. « Lorsque vous concourez au niveau international, les coûts montent à environ Rs 60 lakh par an. Lorsque vous comparez cela à d’autres skieurs internationaux, ils gagnent des millions par an. Ils ont de gros sponsors pour s’occuper de leurs besoins. Un coach personnel pour les guider. Et, bien sûr, le personnel de soutien. Tout cela n’est pas gratuit. Pour moi, tout ce que je recherche, c’est de l’argent pour participer à des tournois », a-t-il ajouté. Maintenant, Arif essaie de réduire ses coûts lorsqu’il s’entraîne ou participe à des compétitions à l’étranger. « Je dois partager les entraîneurs. Cherchez un hébergement à bas prix et pendant que d’autres athlètes prennent un vol pour des voyages intra-européens, je prends des bus et des trains. Il gère avec Rs 60 lakh de son père.

Les affaires touristiques n’ont pas été bonnes au Cachemire depuis la pandémie et cela n’a fait qu’ajouter à ses problèmes. Pour que l’argent continue d’affluer, il a des amis et des sympathisants qui l’aident par des dons à réaliser son rêve des Jeux olympiques. Parfois, Arif agit également en tant que moniteur de ski pour gagner quelques dollars supplémentaires. Avec un peu plus de deux mois avant le début des Jeux d’hiver, Arif a planifié ce qu’il doit faire. « Je vise les courses de la Coupe du monde en janvier qui m’aideront à mieux connaître et comprendre les autres athlètes qui participeront également aux Jeux olympiques. Les conditions de neige seront les mêmes aux Jeux olympiques que lors des courses de Coupe du monde », a déclaré Arif, qui adore la crème glacée italienne au goût de vanille.

Mais il a également décidé que Pékin ne serait pas sa dernière chance aux Jeux olympiques, « Je suis physiquement très fort et je pense que ce ne serait pas difficile d’aller aux Jeux olympiques d’hiver 2026. La seule préoccupation serait un soutien financier pour continuer à s’entraîner. et voyager pour des événements internationaux », a-t-il signé.

