Mon nouveau mari est allé à un enterrement de vie de garçon. Ils ont fait une activité qui m’horrifie.

Cher comment le faire,

Mon mari et moi sommes mariés depuis presque un mois. Il y a une semaine, il est allé à un enterrement de vie de garçon pour le fiancé de sa sœur. Il n’y est allé qu’une nuit. Sur le chemin du retour, nous parlions au téléphone et il nous a mentionné qu’ils étaient allés dans un club de strip-tease. J’étais tellement bouleversé quand je l’ai découvert. Nous ne sommes mariés que depuis deux semaines et ça m’a brisé le cœur de penser à lui dans un club de strip-tease. Il a dit que rien ne s’était passé là-bas mais qu’ils sont restés jusqu’à 2 heures du matin. Je déteste juste l’idée que les clubs de strip-tease et les femmes soient des objets sexuels. Je n’arrive pas à sortir cette vision de ma tête. Suis-je fou d’être bouleversé ?

—Nouvellement marié

Cher nouveau marié,

Vous n’êtes pas fou d’être contrarié. Les vertus de la monogamie ne pourraient être davantage implantées dans la culture occidentale que si elles étaient directement injectées dans l’eau. C’est compréhensible quand même un mineur potentiel la violation de ces vertus est si bouleversante car elle représente une menace pour ce fondement sociétal.

Mais je pense que vous pourriez aussi profiter de ce moment pour apprendre à faire la distinction entre l’idéal et la réalité. Le caractère sacré avec lequel vous tenez le sexe (du moins, je le déduis via votre lettre) n’est pas partagé par tout le monde. Il y a des gens qui aiment faire l’amour avec des gens qu’ils aiment et des relations sexuelles avec des gens qu’ils ne connaissent pas pour des raisons totalement différentes. L’objectivation n’est pas toujours une mauvaise chose (il y a même sa place dans le lit partagé des relations respectueuses). Les clubs de strip-tease peuvent être libérateurs pour les gens des deux côtés du pôle. Pour le spectateur, ils peuvent être une manière indirecte de vivre quelque chose comme le sexe sans franchir la ligne.

Bien sûr, vous pouvez accepter tout cela tout en restant dérangé par le fait même que votre mari soit allé dans un club de strip-tease. On dirait qu’il a été franc à propos de cette expérience, ce qui est une bonne chose. A-t-il enfreint une règle explicite ? Peut-être que vous n’avez pas fait le tour ou que vous n’avez pas ressenti le besoin de faire connaître votre mépris pour les clubs de strip-tease. Eh bien, voici votre chance. Faites-lui savoir ce que vous ressentez et pourquoi. Posez autant de questions que vous souhaitez obtenir des réponses, mais gardez à l’esprit que vous ne pouvez déjà pas vous sortir de la tête la vision de lui s’y rendant, alors faites attention à ne pas inviter des images plus indélébiles. À l’avenir, préféreriez-vous qu’il n’aille pas dans des clubs de strip-tease ? Ayez cette conversation. Même si je pense qu’une certaine relaxation quant aux plaisirs recherchés par nos partenaires est souvent le meilleur moyen de faire face à certaines fatalités, si vous ne ressentez pas cela, ce n’est pas grave non plus. Vous ne devriez pas avoir à vivre de l’angoisse, et si vous pensez que sa visite dans un club de strip-tease viole tout type d’accord que vous avez ou devriez avoir, dites-le et élaborez une ligne de conduite mutuellement satisfaisante.

Cher comment le faire,

J’avais récemment une conversation avec un ami (tous deux âgés de 30 ans, F) et nous sommes arrivés à la conclusion que les hommes dans nos vies ne parlent tout simplement pas vraiment de leur vie sexuelle. Ni nos partenaires, ni leurs amis, rien ! Ils ne divulguent pas vraiment de détails comme nous et nos copines le faisons. Nous parlons des nouvelles expériences que nous vivons ou des problèmes que nous rencontrons en matière de sexualité dans nos relations. C’est bizarre parce que les hommes hétérosexuels semblent avoir cette réputation de « bavarder dans les vestiaires », mais ce que nous avons découvert, c’est qu’ils semblent rester silencieux à propos de tout cela. Ce qui, à son tour, m’a rendu un peu gêné par le fait que je parle beaucoup de ma propre vie sexuelle. Est-ce irrespectueux envers un partenaire de longue date d’avoir ce genre de conversations avec vos amis (même si ledit partenaire ne semble pas s’en soucier) ?

—Le vestiaire des femmes est bruyant

Cher Vestiaire Féminin,

Votre théorie est basée sur une hypothèse et non sur une observation stricte. Je pense que c’est plus précisément vrai : les hommes dans votre vie ne parlent tout simplement pas vraiment de leur vie sexuelle. à portée de voix des femmes de leur vie. Ils parlent peut-être de sexe, mais pas avec vous. Il est également fort possible qu’ils ne parlent pas du tout de sexe, bien sûr. Quoi qu’il en soit, ceux qui sont socialisés comme des hommes sont encouragés à être moins qu’expressifs afin de se conformer aux idéaux masculins du stoïcisme. Cela peut les amener à être plus discrets sur les questions liées aux domaines émotionnel et sensuel. De multiples stéréotypes existent : les mecs qui se vantent sans cesse de leurs exploits auprès de tous ceux qui se trouvent à portée de voix et ceux qui restent pratiquement silencieux sur toutes sortes d’éléments biographiques.

Alors peut-être que votre homme parle à quelqu’un de sa vie sexuelle, mais peut-être pas. Je ne pense pas qu’il soit fondamentalement irrespectueux de parler de sa vie avec ses amis. On ne peut pas s’attendre à ce que vous emballiez tout cela. Je m’abstiendrais de partager quoi que ce soit sur votre partenaire qui pourrait être sensible ou dont il pourrait avoir honte (les violations du respect, de l’éthique ou du consentement ne s’appliquent pas – vous n’êtes jamais obligé de garder secret le traitement merdique que quelqu’un vous a réservé). Vous disposez d’informations très intimes à son sujet en raison de votre statut relationnel, vous devriez donc au moins vous efforcer d’être respectueux. Mais sinon, c’est votre vie et vous devriez être autorisé à la partager, à demander conseil et à compatir. Ces choses peuvent aider les gens à faire face, à rire ou simplement à se défouler, ce qui, je pense, tant que cela est fait avec un esprit généreux et non vindicatif, est un net positif.

Cher comment le faire,

Je suis une femme cis dans un mariage aimant et monogame. Mon mari et moi avons tous deux entamé cette relation avec peu d’expérience sexuelle, mais nous avons passé de bons moments à explorer ensemble et à trouver des moyens de nous faire plaisir et de nous faire plaisir mutuellement. Cependant, aucun de nous n’a d’orgasme facilement. Jusqu’à présent, cela n’a pas posé de problème. Nous apprécions toujours l’excitation et l’intimité du sexe avec ou sans orgasme. Le problème maintenant est que nous essayons de tomber enceinte et son orgasme opportun et à la demande est assez important pour ce projet.

Nous y travaillons depuis un moment maintenant et il jouit plus fréquemment qu’avant, mais il est encore très rare qu’il jouisse deux fois en 36 heures et parfois deux fois en 48 heures échouent. Je fais un suivi attentif afin que nous puissions essayer de chronométrer l’orgasme au moment où je suis le plus fertile, mais ce serait beaucoup plus facile s’il y avait plus de marge de manœuvre. Il est naturellement un peu nerveux/timide à l’idée d’essayer des médicaments et je crains que le fait d’en parler à nouveau puisse provoquer un sentiment d’insuffisance qui annulerait les progrès que nous avons réalisés. Avez-vous des suggestions autres que les médicaments que nous pourrions essayer pour encourager des orgasmes plus fréquents ?

-Vide

Cher Vide,

S’il n’a pas parlé de ses problèmes d’éjaculatoire avec un médecin, il devrait le faire, car une éjaculation retardée (qui, je pense, décrit le mieux l’état de santé de votre mari) peut indiquer un problème. une foule de problèmes de santé y compris les troubles hormonaux, les maladies neurologiques et les infections. Vous souhaiterez peut-être également vous faire examiner, car certains d’entre eux cela s’applique aussi aux femmes.

Les options de traitement (au-delà des médicaments) pour votre mari varient considérablement. Il y a de la psychothérapie techniques comme travailler pour réduire l’anxiété liée au sexe et à la retenue/désensibilisation à la masturbation. Il y a aussi la possibilité de stimulation vibratoire pénienne (PVS), qui implique la stimulation du gland du pénis via un vibrateur. L’éjaculation résultante pourrait ensuite être collectée pour une insémination intra-utérine. Ce traitement est courant pour les personnes souffrant de lésions médullaires qui cherchent à concevoir. Il existe également l’option plus invasive de l’électroéjaculation, qui est généralement réalisée sous anesthésie générale et implique la fixation d’une sonde pour délivrer un courant électrique de faible niveau. Encore une fois, vous devrez consulter un clinicien pour obtenir de l’aide sur ces options.

Je ne suis pas sûr que tu puisses surmonter cette, euh, baise sèche sans autre discussion. Vous pouvez laisser de côté la conversation et espérer que son confort continue de s’accroître au point d’éjaculations plus fréquentes, mais c’est une approche passive, et les approches passives n’ont pas tendance à bien fonctionner lorsqu’il y a des contraintes de temps. Je pense que cela vaut la peine de prendre le risque d’explorer d’autres options, y compris les médicaments auxquels vous faites allusion. Vous pouvez vous retenir respectueusement indéfiniment, mais vous regretterez peut-être de ne pas avoir été plus proactif. Vivez pour ne pas regretter.

Cher comment le faire,

Mon mari depuis près de 20 ans et moi sommes à la fois frustrés et mécontents de la rareté des relations sexuelles ces derniers temps. Nous aimerions tous les deux avoir plus de relations sexuelles. Alors pourquoi pas nous ? Eh bien, nos horaires sont complètement bouleversés. Il aime rester éveillé jusqu’à toute heure sur l’ordinateur et j’aime me coucher vers 23 heures. Je l’invite à coucher avec moi, même en étant bien clair que je veux qu’il vienne se coucher pour que nous puissions faire l’amour, mais il préfère passer ses soirées à regarder des vidéos. Le matin, il fait la grasse matinée et je ne peux pas rester au lit après 9 heures du matin environ. Comme les enfants ne sont pas à l’école, le sexe « matin » n’est pas une option, même si j’étais prêt à rester au lit jusqu’à ce qu’il se réveille vers 10h30, je suis de plus en plus ennuyé qu’il ne fasse pas notre vie sexuelle. une priorité, et qu’il me classe apparemment, moi et mes besoins, en dernier, derrière sa troisième heure de Facebook. Pourtant, il s’énerve si je ne me couche pas à 11 heures du matin pendant que les enfants sont dans la cuisine en train de faire leurs devoirs sur leurs tablettes. Suis-je exagéré de m’attendre à ce qu’il modifie son emploi du temps pour le bien de notre vie amoureuse ? Que puis-je faire? Le harcèlement et la mendicité n’ont pas fonctionné.

-Feuilles vides

Chères Feuilles Vides,

Etes-vous sûr qu’il passe ce temps à regarder des vidéos sur Facebook ? Il pourrait très bien l’être. Mais votre lettre ressemble à tant d’autres que nous recevons, à l’exception d’un détail essentiel : les gens écriront que leurs maris sont tellement obsédés par le porno qu’ils n’ont pas le temps d’avoir des relations sexuelles avec l’auteur de la lettre. Avez-vous envisagé cette possibilité ? Votre mari pourrait-il passer ses soirées à se branler et entretenir une ruse dans laquelle il « veut » délibérément avoir des relations sexuelles alors qu’il sait que vous ne pouvez pas le faire, afin que vous ne vous en rendiez pas compte ?

Vous ne devriez pas le tromper ou le piéger, mais vous voudrez peut-être commencer à poser des questions plus pointues. Si l’agacement qu’il exprime est réel, pourquoi ne prend-il pas simplement le temps de faire l’amour au moment le plus logique pour l’emploi du temps de votre famille ? C’est une chose assez simple, c’est pourquoi je soupçonne qu’il y a un problème sous-jacent ici. Si vous pouvez effectivement entendre le bourdonnement incessant des vidéos Facebook émanant de l’autre pièce, je me demande si l’utilisation excessive des médias sociaux pourrait être un mécanisme d’adaptation pour autre chose. A-t-il été particulièrement stressé ou déprimé ces derniers temps ? Vous voulez comprendre pourquoi il trouve plus facile de se tourner vers le défilement plutôt que de se connecter avec vous.

Vous n’avez certainement pas envie de faire l’amour, mais ce type de lien est difficile à maintenir pour les couples, en particulier pour ceux qui sont ensemble depuis aussi longtemps que vous et votre mari. Vous devriez être prêt à l’écouter. S’il choisit le porno plutôt que le sexe avec vous, il a peut-être envie de nouveauté, ce qui est extrêmement courant (et non quelque chose que votre routine sexuelle, si vous en avez une, vous fournira). Il est temps de lui demander s’il est satisfait de votre vie sexuelle et, dans le cas contraire, que peut-on faire. Un conseiller pourrait vous aider, et des livres sur la longévité des relations sexuelles comme celui d’Emily Nagoski Rassemblez-vous : la science (et l’art !) de la création de relations sexuelles durables et celle d’Esther Perel L’accouplement en captivité peut également être utile.

-Riche

