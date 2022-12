Mon Noël est gâché parce que je ne pourrai pas voir mon fils – je suis dévasté

Un père DÉVASTÉ manquera Noël cette année et laissera son fils le cœur brisé.

Owen craint de ne pas pouvoir voir son fils de 12 ans avant l’année prochaine et la joie de la période des fêtes sera brisée.

Owen craint que le Noël de son fils ne soit gâché car il ne peut pas voyager pour le voir avant le Nouvel An Crédit : Getty

Le fils de 34 ans est atteint d’autisme et il est courant pour ceux qui sont neurodivergents de lutter lorsque les plans sont annulés ou modifiés.

Il a dit: “Je vais lui téléphoner et discuter [and say] Je suis vraiment désolé.”

Le père de Doncaster doit se rendre à Derby mais a été contraint d’annuler ses quatre ou cinq dernières visites.

Cette pénible épreuve a été causée par des grèves ferroviaires tout au long de l’année, et maintenant pendant la période de Noël.

Owen a déclaré à la BBC : “J’ai toujours été un socialiste convaincu… mais cela fait un an maintenant.

“Trop c’est trop.”

Il avait prévu de faire son voyage le 27 décembre mais ne pourra pas le faire maintenant en raison des dernières annonces de grève.

Bien que les débrayages des cheminots l’aient empêché de voir son fils, l’homme de 34 ans se sent “vraiment en conflit” et reconnaît l’impact des “personnes dont l’emploi est menacé”, car il vit dans un ancien village minier.

Owen ne sait pas quand il pourra à nouveau serrer son fils dans ses bras, mais craint que ce ne soit au Nouvel An.

Les secteurs qui ont confirmé les dates de grève sont les transports, les services postaux et le Département du travail et des pensions (DWP).

Ceux qui sortiront comprendront du personnel de signalisation, dont l’absence est susceptible de causer de grandes perturbations le long des lignes principales, tandis que les lignes plus petites n’auront pas de trains.

Les grèves se dérouleront les 13-14 et 16-17 décembre.

Si vous envisagez de voyager à Noël, vous voudrez vérifier les horaires des trains pour vous assurer que votre service fonctionne.

Le planificateur de voyage National Rail est le meilleur moyen de vérifier si votre voyage a été affecté par la grève – il est disponible sur son site Web et son application.

Cela survient alors que les Britanniques à travers le Royaume-Uni sont frappés par le chaos des voyages ce Noël, y compris les résidents de Stoke.

Les travaux routiers pourraient gâcher la période des fêtes pour les habitants qui prétendent que leur route a été transformée en un champ de mines de tranchées de six pieds.

Les habitants indignés ont même déclaré que les travaux de construction étaient si envahissants que leurs maisons vibraient.

Mais, selon Severn Trent Water, ils devront peut-être subir le bruit insupportable et les perturbations pendant les 18 prochains mois.

Cela signifie que Noël peut être gâché en raison des fermetures de routes et de l’absence de parking.

Un autre père craignait que la croyance de ses filles au Père Noël ne soit brisée cette année après qu’une surprise ait été laissée à la porte d’entrée.

Dans une vidéo TikTok, utilisant des images de Frank’s Ring Doorbell, il remarque un énorme colis livré devant la maison.

La boîte est recouverte d’images du jouet à l’intérieur et le parent paniqué essaie rapidement de couvrir les yeux de ses filles.

Il leur a crié : « Fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux.

“Oh, qu’est-ce que c’est que ce bordel ? Ferme les yeux, rentre, ce n’est pas pour toi, ce n’est pas pour toi, ce n’est pas la bonne maison.”

Dans une tournure comique, il a suggéré que le cadeau avait été commandé par la grand-mère des filles alors qu’il continuait: “Goddamit Grandma.”