Mon Noël est gâché après que DPD ait livré mes cadeaux... et j'ai eu une très mauvaise surprise à la place

Une maman dit que son Noël a été gâché après que DPD ait livré une très sombre surprise au lieu des cadeaux de sa famille.

La saison des fêtes de Julia Harris n’est déjà pas ce qu’elle espérait car, après une année de mauvaise santé, sa famille a décidé de la passer à part.

Julia Harris, qui passe déjà ses fêtes de fin d’année seule, dit que son Noël a été gâché Crédit : BPM

Plutôt que de recevoir une boîte pleine de cadeaux, elle a ouvert une boîte pleine de “pièces de vieille voiture rouillées” Crédit : BPM

Alors, quand elle a ouvert ce qui était censé être une boîte pleine de cadeaux emballés individuellement et a trouvé de “vieilles pièces de voiture rouillées”, elle a été dévastée.

La femme de Bristol dit qu’il y avait des signes que quelque chose n’allait pas dans son colis, qui a été envoyé par DPD, lorsqu’il est arrivé cette semaine et que la grande boîte avait une forme différente.

Le colis était également emballé dans du ruban “re-scellé par DPD avec soin” et, en plus d’avoir les morceaux de métal à l’intérieur, il était emballé avec du carton Amazon et du papier bulle.

Julia savait à quoi cela devait ressembler car son fils et son père Adrian le lui avaient montré via un chat vidéo.

Bien que la mère ne sache toujours pas ce qu’il y avait à l’intérieur – dans l’espoir qu’il apparaisse et qu’elle puisse avoir une surprise le jour de Noël – la famille dit que les cadeaux valaient environ 200 £.

On disait qu’ils étaient choisis avec beaucoup de soin, et certains étaient même faits à la main.

Julia a déclaré: «J’ai tout de suite appelé mon fils et son père. Ils pensaient que je plaisantais et que je les emballais, alors je leur ai montré lors d’un appel vidéo, et ils ne pouvaient pas y croire.

“Le père de mon fils est tombé directement sur DPD, qui était absolument inutile et ne voulait pas savoir.”

Elle a poursuivi : « Ils s’en moquent, nous ne sommes qu’un autre client pour eux, juste un autre code-barres.

“Le petit Noël que nous allions avoir, nous ne l’avons pas maintenant, il a été gâché.”

DPD a maintenant dit qu’il était “très désolé” et avait “lancé une enquête complète”.

Après avoir subi trois crises cardiaques cette année, la mère et sa famille ont décidé qu’il était préférable pour sa santé de ne pas se réunir.

C’est à ce moment-là qu’ils ont proposé qu’elle puisse ouvrir tous les cadeaux individuels tout en discutant par vidéo le jour de Noël.

Après avoir fait quelques recherches, Julia a déclaré que les informations de suivi du colis suggéraient qu’il avait été réemballé dans un dépôt DPD à Cardiff, mais que le suivi “avait l’air normal” jusque-là.

Elle a dit qu’il avait ensuite été remballé et réétiqueté à 9 heures du matin le jour de la livraison.

La mère a déclaré qu’elle avait essayé de téléphoner au dépôt tout au long de la journée de mardi, mais qu’elle n’avait pas pu obtenir de réponse.

Au même moment, Adrian avait contacté DPD et on lui avait d’abord dit que, comme il s’agissait d’une livraison DPD Local, il devrait contacter Parcel2Go, qui travaille avec l’entreprise.

Il a dit qu’il avait persisté à essayer de parler à quelqu’un de DPD et qu’on lui avait demandé d’envoyer des preuves vidéo à une adresse e-mail, mais il a affirmé que l’adresse n’était pas valide et a continué à rebondir.

Adrian dit qu’il a ensuite attendu dans une file d’attente téléphonique pendant plus d’une heure avant de recevoir une autre adresse à laquelle envoyer les images.

La famille a déclaré que la seule réponse qu’elle avait reçue était une réponse générique indiquant que l’entreprise l’examinerait en temps voulu.

Mais Julia dit que cela ne signifierait pas qu’elle recevrait ses cadeaux pour le jour de Noël.

Bien qu’ils comprennent que c’est une période très stressante de l’année pour DPD, la famille affirme que le manque de volonté de l’entreprise à s’engager dans la communication est inexcusable.

Ils ont maintenant déclaré qu’ils n’utiliseraient plus DPD.

Un porte-parole de DPD a déclaré: “Nous sommes vraiment désolés d’apprendre cela et avons lancé une enquête approfondie.

“D’après nos images de sécurité, nous pouvons voir que l’emballage a échoué pendant le transport, et nous menons maintenant une recherche pour localiser les articles manquants, de toute urgence.

“Nous serons en contact avec le client pour résoudre ce problème.”