Joueur de badminton indien asa déclaré qu’il cherchait à devenir plus en forme afin d’améliorer le niveau de son jeu. Praneeth estime que l’amélioration de sa forme physique est ce qui lui est nécessaire pour combler le fossé entre lui-même et certains des meilleurs joueurs du jeu, car il n’est pas trop à la traîne dans les aspects techniques. «Je n’ai pas beaucoup de problèmes avec mon jeu mais je dois être plus en forme. Le niveau de badminton augmentera de quelques crans si je suis plus en forme et que je reste en forme de manière constante », a déclaré Praneeth à Olympic Channel.

Praneeth, qui a remporté le bronze aux Championnats du monde 2019, a affronté le n ° 2 mondial danois Viktor Axelsen au deuxième tour de l’Open de toute l’Angleterre plus tôt dans l’année et semblait avoir pris l’ascendant pendant une grande partie de la première moitié du match. Il a remporté le premier match 21-15 et menait 5-0 dans le deuxième quand il a semblé se relâcher et a continué à perdre le match.

«C’était un peu un problème de condition physique pour moi dans toute l’Angleterre. Si tout s’était bien passé et que j’étais en meilleure forme, j’aurais pu jouer beaucoup mieux », a déclaré Praneeth.

Le joueur d’Hyderabad, âgé de 28 ans, a déclaré qu’il avait perdu près de trois semaines en janvier en raison d’un test positif avant le Toyota Thailand Open.

«Je viens de perdre trois semaines de mon temps sans aucune faute de ma part. Mentalement, c’est aussi très éprouvant. Dans chaque tournoi, vous devez faire tester Covid plusieurs fois. Les résultats sont parfois inexacts », a déclaré Praneeth.

