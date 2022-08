“Mon monde”, tweete Lakshya Sen avec une image de ses entraîneurs après la médaille d’or du CWG 2022

Le navetteur Lakshya Sen a décroché son premier titre en simple masculin lors des compétitions de badminton des Jeux du Commonwealth 2022 récemment conclues à Birmingham. Il a été phénoménal car il a fait un brillant retour après avoir perdu le premier match pour battre le Malaisien Tze Yong Ng 2-1 en finale.

Avec son exploit en or, il est devenu le quatrième Indien après Prakash Padukone, Syed Modi et Parupalli Kashyap à remporter le titre du simple masculin aux Jeux du Commonwealth.

Sen a récemment partagé une image sur Twitter où ses entraîneurs peuvent être vus se serrant les coudes. Tout en partageant la photo, il les a mentionnés comme son “monde”, digne de toutes les médailles d’or.

Le jeune homme de 20 ans a légendé l’image, « Vaut toutes les médailles d’or du monde. Mon monde. ♥️ #SenMode”

Vaut toutes les médailles d’or du monde. Mon monde. ♥️ #SenMode pic.twitter.com/uBPbsv6YBY – Lakshya Sen (@lakshya_sen) 10 août 2022

Champion du monde médaillé de bronze, Sen avait l’air en difficulté alors qu’il perdait le premier match. Dans une compétition serrée, la star malaisienne avait remporté les quatre derniers points et il lui semblait difficile de terminer sur le podium.

Cependant, le deuxième set a été le tournant du match lorsqu’il a pris les devants. Il a remporté 11 points d’affilée en déplaçant le joueur malaisien et en prenant la direction du match.

“Le tournant a été le deuxième jeu du match où j’ai pris les devants. Je jouais bien et un peu plus patiemment. Cela m’a donné beaucoup de confiance tout au long du troisième match », a déclaré Sen.

Il a joué un peu plus agressivement et a ensuite pris une avance de trois points lors du troisième match.

« Il y a eu un gros changement dans la navette. Je pense que j’ai gardé une bonne longueur de l’autre bout du terrain d’où j’étais parti, et dans le deuxième match j’étais en contrôle. Ensuite, j’ai pris une avance de trois points dans le troisième et cela s’est avéré suffisant. Je suis tellement content d’avoir joué un bon deuxième match et un troisième match », a ajouté Sen après le match.

Sen a été vu très heureux de sa première médaille d’or en simple. Il a déclaré : « C’est un rêve devenu réalité et je suis satisfait de la façon dont j’ai joué aujourd’hui. Félicitations à lui aussi, car il a joué un très bon (premier) match.

