Lorsque Beth Marchant a ouvert l’e-mail annonçant que les résultats de son échographie étaient prêts, la femme alors âgée de 32 ans a été stupéfaite de découvrir qu’il contenait un diagnostic de cancer du sein.

« J’ai vu le mot carcinome », a déclaré Marchant lors d’une entrevue à son domicile de Cambridge, en Ontario. « Dans un e-mail, ce n’est pas comme ça que vous voulez savoir que vous avez étape 3 cancer du sein. »

Jénnelle Johnson, également âgée d’une trentaine d’années, a vécu une expérience similaire lorsqu’elle a créé son compte sur MyChart, l’une des applications de données sur les patients les plus utilisées au Canada.

« Je me suis connecté… et c’est à ce moment-là que j’ai vu un « carcinome canalaire invasif » », a déclaré Johnson, qui vit à Hamilton, en Ontario. « Mon monde s’est arrêté. »

Alors que de plus en plus de Canadiens ont accès en ligne aux résultats de leurs tests médicaux, ce que Johnson et Marchant ont vécu révèle une préoccupation émergente : des gens apprennent un diagnostic qui change leur vie sur un écran, sans un médecin pour l’expliquer – et parfois seuls.

« Quand un patient découvre cela, c’est navrant », a déclaré le Dr Mojola Omole, chirurgien oncologue à Toronto.

Omole a déclaré que lorsque les patients reçoivent un diagnostic de cancer, il est important qu’un professionnel de la santé soit à leurs côtés pour leur expliquer les prochaines étapes et leur pronostic.

« Sans cela, les gens sont tout simplement perdus, et ce n’est vraiment pas juste », a déclaré Omole. « Ce ne sont pas de bons soins aux patients. »

Même si les hôpitaux et les laboratoires qui offrent des portails de santé en ligne peuvent contrôler le moment où certains résultats de tests sont communiqués aux patients, il ne semble pas y avoir de politiques cohérentes au Canada concernant la diffusion virtuelle de mauvaises nouvelles médicales.

Le Dr Mojola Omole est chirurgien-oncologue au Scarborough Health Network à Toronto. (Turgut Yeter/CBC)

La Dre Kimberly Wintemute, médecin de famille à l’équipe de santé familiale du sud-est de Toronto, a déclaré que lorsqu’un patient reçoit un nouveau diagnostic, il se pose généralement des questions auxquelles il est impossible de répondre en quelques mots dans un résultat de test.

« Je pense que les hôpitaux ont la responsabilité de travailler avec les patients pour empêcher que ce genre d’événements ne se produise, où les gens obtiennent des résultats difficiles dans des circonstances solitaires et sans contexte », a déclaré Wintemute dans une interview.

REGARDER | Apprendre un diagnostic grave depuis une application : Vous avez un courrier… qui dit que vous avez un cancer Alors que de plus en plus de Canadiens ont accès en ligne aux résultats de leurs tests médicaux, certains apprennent un diagnostic grave non pas de leur médecin, mais d’un message affiché sur un écran.

Des responsables d’Epic, la société basée dans le Wisconsin à l’origine de MyChart, ont déclaré que les hôpitaux peuvent adapter la plateforme pour retenir les résultats de certains tests jusqu’à ce qu’un médecin donne son feu vert.

Mais tous les hôpitaux ne le font pas.

Certains imposent au patient la responsabilité de décider quels résultats de test il souhaite obtenir en ligne.

Le Réseau universitaire de santé (UHN) de Toronto, qui a lancé son portail de données sur les patients en 2017, a interrogé environ 30 000 patients et a constaté que 94 % d’entre eux ont déclaré qu’ils préféreraient recevoir leurs résultats dès qu’ils sont complets, même si les résultats sont inquiétants, selon à un porte-parole de l’hôpital.

« Les patients peuvent également choisir de désactiver les notifications afin de ne pas être alertés lorsque les résultats arrivent », a déclaré le porte-parole de l’UHN dans un courriel adressé à CBC News.

La Dre Kimberly Wintemute est médecin de famille au sein de l’équipe de santé familiale du sud-est de Toronto. (Turgut Yeter/CBC)

Études dans d’autres pays – dont un publié l’année dernière dans le Journal of the American Medical Association — ont découvert que pour la majorité des patients, l’accès en temps réel à leurs données de santé réduit leur anxiété, a déclaré John Kildea, qui a dirigé le développement du portail patient Opal au Centre universitaire de santé McGill. à Montréal.

« Il y a bien sûr une nuance entre des résultats qui peuvent être très graves et très soudains et des résultats plus routiniers », a déclaré Kildea dans une interview.

« Si la plupart des patients nous disent qu’ils en bénéficient, je vois cela comme un médicament. Tous les médicaments ont des effets secondaires pour certains patients, mais nous ne les jetons pas à cause de ces effets secondaires. effets. »

« Une conversation avec un véritable être humain »

Mais Marchant et Johnson se demandent s’il est approprié pour quelqu’un d’apprendre qu’il a un cancer via un message en ligne.

« Ce n’était tout simplement pas le même niveau d’attention personnelle que je pense que ce niveau de diagnostic mérite », a déclaré Marchant. « Au strict minimum, il devrait y avoir une conversation avec un véritable être humain. »

Le jour où elle a obtenu ses résultats, Marchant n’a pas pu contacter son médecin de famille pendant des heures, et elle a déclaré que la nouvelle l’avait envoyée dans un terrier de recherches effrayantes sur Internet.

« J’ai regardé et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, j’ai environ 50 % de chances de mourir d’ici cinq ans.’ En tant que maman de trois enfants, avec un bébé de six mois, c’est horrible », a-t-elle déclaré à propos de son diagnostic en 2022.

Jénnelle Johnson, 38 ans, de Hamilton, en Ontario, a récemment reçu un diagnostic de cancer du sein. Elle a appris son diagnostic sur son téléphone, grâce à un message sur une application de données personnelles de santé. (Turgut Yeter/CBC)

Johnson a déclaré qu’elle avait été dévastée par son diagnostic de cancer du sein, qu’elle avait reçu sur son téléphone, seule dans sa chambre.

« Recevoir ce genre de nouvelles quand on est seul, c’est difficile à gérer », a-t-elle déclaré. « Voir les choses de cette façon, c’était comme un coup de poing dans le ventre. »

Johnson est maintenant sous traitement et subit régulièrement des examens pour vérifier si le cancer s’est propagé. Lorsque ces résultats arrivent dans l’application, elle a déclaré qu’elle ne les ouvrait pas avant d’avoir reçu des nouvelles de son médecin.