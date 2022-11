Mon mélangeur Vitamix préféré est presque à moitié fermé pour le Black Friday

En tant que passionné de cuisine et de pâtisserie, j’ai utilisé ma juste part de mélangeurs et je dois dire qu’aucune marque ne se rapproche vraiment de Vitamix. C’est un mélangeur emblématique que la plupart des professionnels, sinon tous, utilisent – et pour une bonne raison. Ce mélangeur puissant est parfait pour préparer les soupes, les trempettes et les tartinades les plus crémeuses, les smoothies frais, les aliments pour bébés et il peut même pétrir la pâte et le pain. Il n’y a qu’un seul hic. Il se vend pour un joli sou à 549 $. Cette Vendredi noir, cependant, vous pouvez l’obtenir pour 249 $ sur Amazon. C’est l’un des Les meilleures offres du Black Friday d’Amazon pour les appareils de cuisine.

Voici pourquoi nous l’aimons.

Grand lanceur: Ce mélangeur est livré avec un pichet de 64 onces qui est idéal pour les lots moyens à grands.

Ce mélangeur est livré avec un pichet de 64 onces qui est idéal pour les lots moyens à grands. Chauffage caractéristique: Les lames peuvent aller assez vite pour amener les aliments froids à une température chaude à la vapeur en seulement 6 minutes.

Les lames peuvent aller assez vite pour amener les aliments froids à une température chaude à la vapeur en seulement 6 minutes. Auto-nettoyage : Ajoutez un peu de savon à vaisselle et d’eau, et votre Vitamix peut se nettoyer en moins d’une minute.

Ajoutez un peu de savon à vaisselle et d’eau, et votre Vitamix peut se nettoyer en moins d’une minute. Lames en acier inoxydable robustes : Vous pouvez mélanger même les ingrédients les plus durs dans ce mélangeur avec ses lames en acier inoxydable durci.

Vous pouvez mélanger même les ingrédients les plus durs dans ce mélangeur avec ses lames en acier inoxydable durci. Contrôle de vitesse simple : Le panneau de commande à trois interrupteurs de ce mélangeur le rend très facile à utiliser.

Si vous voulez un mélangeur haut de gamme simple à utiliser, puissant et efficace, achetez celui-ci avant qu’il ne soit parti.