Mon meilleur conseil pour gagner de l’argent pendant l’inflation

Cette histoire fait partie CNBC Make It’s Série Six-Figure Side Hustle, où les personnes ayant des activités secondaires lucratives décomposent les routines et les habitudes qu’elles ont utilisées pour gagner de l’argent en plus de leurs emplois à temps plein. Vous avez une histoire à raconter ? Faites le nous savoir! Envoyez-nous un courriel à [email protected]. Il y a six mois, Tim Riegel s’est penché sur son ordinateur, a examiné son relevé de revenus mensuel et a constaté que son activité secondaire très lucrative rapportait moins d’argent. Il a été choqué – jusqu’à ce qu’il se rende compte à quel point l’inflation avait un impact sur son entreprise. L’agitation latérale de Riegel, Mozart Fire Pit Studioa réussi dès son lancement en 2021. Il a commencé par rechercher, souder et vendre des foyers en acier de 275 livres à ses voisins de Lamar, Missouri, une ville rurale de 4 000 personnes deux heures au sud de Kansas City. En l’espace de six mois, des camions de fret livraient ses produits aux acheteurs d’Etsy aux États-Unis et au Canada. L’entreprise a réalisé 50 000 $ de ventes en seulement cinq mois sur la plate-forme, selon des documents examinés par CNBC Make It. En regardant son écran, Riegel, 60 ans, a remarqué que son volume de commandes était toujours élevé. Mais ses marges bénéficiaires diminuaient, car le coût de l’acier recyclable, du gaz et des fournitures d’emballage augmentait. Il est loin d’être seul. Selon une analyse CNBC Make It de données de l’indice des prix à la consommation.

L’agitation latérale de Riegel est une entreprise principalement en solo. Il paie un travailleur contractuel 15 $ de l’heure pour l’aider à charger les énormes foyers dans des camions de fret, dit-il. Tim Riegel

Tout en gardant un œil sur ses concurrents, Riegel a augmenté ses prix pour ramener ses marges dans la fourchette de 35 à 40 %, dit-il. Il a ajouté de nouvelles fonctionnalités à ses produits – plus d’options de couleur et de personnalisation – pour aider à justifier les augmentations de prix pour les consommateurs. Aujourd’hui, ses foyers coûtent en moyenne 950 $, contre 650 $ depuis l’automne 2022 – et au cours des 12 derniers mois, Mozark a réalisé des ventes de 169 000 $. S’il avait attendu plus longtemps, les hausses de prix auraient été plus élevées et les clients auraient pu s’enfuir, dit Riegel. Sa leçon n°1 : Réévaluez vos prix sur une base mensuelle, afin de pouvoir les augmenter progressivement au lieu de secouer vos clients avec des augmentations plus importantes et plus sporadiques. Ici, Riegel discute de sa stratégie de tarification, des compétences dont vous avez besoin pour démarrer une bousculade comme la sienne et de la façon dont il équilibre le travail chronophage avec son travail à temps plein et sa vie personnelle. CNBC Make It : Comment décidez-vous de la tarification de votre activité secondaire ? Vous craigniez que l’augmentation de vos prix ne fasse fuir les clients ? Riegel : Dans le climat actuel, vous devez vraiment surveiller les coûts – de tout, du carburant à vos fournitures – pour vous assurer de vous payer ce dont vous avez besoin pour vous payer. Cela peut vous échapper, et la prochaine chose que vous savez, c’est que vos marges diminuent. Si vous ne faites pas de profit, cela ne vaut pas la peine de passer les 40 heures supplémentaires par semaine. Je ne voulais pas non plus m’exclure du marché. Je regarde constamment mes concurrents – pas seulement sur Etsy, mais partout aux États-Unis – pour voir qui fabrique des types de fosses similaires et leurs prix. Je m’assure de rester dans cette fourchette. En ce qui concerne les consommateurs, j’ai pu maintenir les prix plus stables en réduisant mes frais de transport, ce que je peux faire maintenant que mon volume est tellement plus élevé. Avez-vous besoin d’argent ou de compétences spécifiques pour démarrer une agitation à côté d’un foyer? Vous avez besoin d’argent, au moins pour commencer à essayer. Je suis sûr que les gens peuvent le reproduire s’ils ont des compétences similaires – comme le soudage, la créativité et le savoir-faire pour s’approvisionner en acier. J’utilise Facebook Marketplace pour obtenir beaucoup de fournitures. Certaines choses seraient plus difficiles à copier : j’ai près de deux décennies d’expérience en soudage, et tout le monde ne peut pas patiner, colorer ou ajouter les personnalisations que je peux faire en termes de conception.

Les foyers Mozark sont « destinés à durer longtemps, toute une vie », dit Riegel. Tim Riegel