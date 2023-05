Mon meilleur ami et moi sommes allés en Turquie pour une opération de perte de poids – ce qui s’est passé était terrifiant

QUAND les meilleures amies Sophie et Danielle* se sont envolées pour la Turquie pour une opération de chirurgie esthétique, elles pensaient qu’elles rentreraient à la maison avec leur corps de rêve.

Au lieu de cela, dans les 48 heures, l’un d’eux était mort et l’autre défiguré à vie.

6 Maman Sophie Hunt, 34 ans, s’est effondrée et est décédée dans les 48 heures suivant son opération à prix réduit en Turquie tandis que sa meilleure amie Danielle * a besoin d’une chirurgie reconstructive Crédit : Recueille

6 La sœur de Sophie, Aimee, photographiée avec sa mère endeuillée Sandra, révèle: « Elle avait du mal avec sa confiance et pensait que cela lui redonnerait » Crédit : Damien McFadden

Sophie Hunt, 34 ans, et Danielle, 32 ans, ont choisi une clinique à Istanbul dans l’espoir d’avoir une abdominoplastie et une liposuccion rapides et faciles.

Sophie, maman de deux enfants, s’est effondrée et est décédée deux jours après son opération, tandis que Danielle dit qu’elle s’est retrouvée avec une nécrose, lorsque la chair meurt en raison d’une trop faible circulation de sang dans la région, ce qui a laissé une blessure de la taille d’une main dans son abdomen qui » puait la mort ».

Le fils de 17 ans et la fille de cinq ans de Sophie ont encore du mal à accepter la mort de leur mère l’année dernière, et maintenant la famille de Sophie et Danielle cherchent désespérément à empêcher quiconque de vivre un cauchemar similaire.

Danielle, de Northampton, a déclaré : « J’ai encore des rêves où je suis coincée à l’hôpital.

« Je devrais être reconnaissant parce que je suis en vie mais souvent j’aurais aimé que Sophie l’ait fait à ma place.

« Je sais maintenant que voler à l’étranger pour une chirurgie bon marché n’en vaut tout simplement pas la peine. »

La sœur de Sophie, Aimee, a déclaré : « La chirurgie est dangereuse.

« Si vous songez à l’obtenir, n’oubliez pas que vous en avez pour votre argent. Économisez et faites-le faire en privé chez vous au Royaume-Uni.

« Je pensais que Sophie serait en sécurité, et elle aussi. Mais au lieu de cela, elle est morte seule dans un pays étranger.

Sophie, également de Northampton, était une gourmande passionnée et travaillait comme cuisinière.

Aimee, 37 ans, a déclaré: «Elle était l’âme la plus gentille. J’allais chez elle quand je me sentais mal et je partais en ayant oublié ce qui me tourmentait.

‘Assommé’

« Ses enfants étaient son monde absolu et elle ferait toujours n’importe quoi pour eux.

« Elle aimait cuisiner, elle aimait la musique et elle pouvait être absolument folle de la meilleure façon. »

Mais Sophie n’était pas sûre de son corps et avait du mal à se sentir en confiance après avoir tenté de perdre du poids avec un régime et de l’exercice.

Elle a annoncé pour la première fois son intention de se rendre à l’étranger pour une intervention chirurgicale en janvier 2022 et a promis à sa famille qu’elle ferait de nombreuses recherches.

Malgré les objections de sa mère Sandra, Sophie avait réservé son opération pour mars et s’est envolée pour la Turquie avec Danielle.

Après avoir lu des critiques dans des groupes de spécialistes sur Facebook, les copains avaient l’impression qu’une intervention chirurgicale là-bas leur permettrait de recevoir de meilleurs soins qu’au Royaume-Uni.

Ils ont finalement opté pour GNR Aesthetics, basé à Istanbul, en raison de ses critiques élogieuses sur les réseaux sociaux et d’un profil Instagram convaincant montrant des procédures réussies.

Le site Web sur papier glacé les a convaincus qu’ils seraient entre les mains sûres de médecins primés possédant une vaste expérience en chirurgie.

Aimee dit que Sophie se sentait en sécurité parce qu’on lui avait dit que le chirurgien était décoré et qu’elle avait apparemment vu son travail présenté sur le compte Instagram brillant de la clinique.

Aimee a déclaré: « Sophie n’arrêtait pas de nous dire qu’elle allait chercher un million de dollars. Elle était vraiment excitée d’aller le faire.

6 Sophie après avoir été préparée pour une opération à Istanbul Crédit : Recueille

6 Aimee, photographiée ci-dessus avec sa sœur Sophie, ajoute: « J’avais confiance qu’elle savait dans quoi elle s’embarquait » Crédit : Damien McFadden

«Elle avait lutté avec sa confiance et pensait que cela la lui redonnerait. J’avais confiance qu’elle savait dans quoi elle s’embarquait.

Selon le site Web : « La GNR Aesthetics Clinic est une clinique spéciale pour l’ensemble de la chirurgie esthétique.

« Notre revendication est d’aider nos patients à travers l’expérience et la perfection de la beauté naturelle. »

Cependant, The Sun a depuis découvert que GNR n’est pas une clinique médicale enregistrée en Turquie.

Il fonctionne comme une agence de tourisme de santé et, face à The Sun, le personnel a affirmé qu’il « ne peut effectuer que des transferts aéroport et des transactions d’hébergement à l’hôtel » en vertu de la loi turque.

Danielle, qui avait été «inséparable» de Sophie pendant 18 ans après s’être rencontrés au travail, dit qu’elle et son meilleur ami n’avaient pas réalisé la situation dangereuse dans laquelle ils se trouvaient.

Elle a déclaré: «Nous étions tellement excités. Nous n’arrêtions pas de dire que ce serait le début d’une nouvelle vie pour nous.

« Nous avions prévu des vacances que nous allions passer tout en ayant enfin confiance en notre corps.

« Il ne nous est jamais venu à l’esprit que quelque chose pouvait mal tourner. »

GNR a organisé leurs opérations dans le cadre d’un forfait qui a coûté aux deux femmes 3 963 £ chacune.

Danielle affirme qu’elle a reçu des formulaires de consentement écrits en turc à signer, ce qui signifie qu’ils dépendaient d’un traducteur pour découvrir ce qu’ils acceptaient.

« Les formulaires étaient la seule chose qui semblait un peu bizarre », se souvient Danielle.

« L’hôpital lui-même semblait vraiment propre. C’était comme être au Royaume-Uni autre que la langue différente parlée.

Le chirurgien de Sophie, que nous ne nommons pas, prétend avoir remporté des prix.

Le Sun a depuis découvert qu’il ne pratique que depuis 2018 et n’a aucune trace de récompenses qui lui ont été décernées pour son travail chirurgical.

Lorsque Sophie est revenue de son opération le 8 mars, elle a immédiatement su que quelque chose n’allait pas.

Danielle se souvient : « Sophie me disait qu’elle ne se sentait pas bien du tout après l’opération.

«Elle avait du mal à garder la nourriture et se sentait étourdie.

«Le personnel continuait à venir nous faire bouger, mais Sophie était sous oxygène à ce stade. Je me levai le premier et allai à la porte.

« Quand ils l’ont relevée, elle a crié ‘Non’ puis s’est effondrée.

« En quelques secondes, un bouton de panique a été enfoncé et le personnel a inondé la pièce. J’ai essayé de voir ce qui se passait mais ils m’ont enfermé dans une autre pièce et m’ont donné des analgésiques. J’ai été assommé.

« Quand je me suis réveillé, ils m’ont dit que Sophie allait bien mais que je devais appeler son plus proche parent car ils n’avaient pas le numéro. »

Après avoir parlé à Danielle, Aimee s’est envolée pour la Turquie le lendemain sous l’impression que sa sœur était stable dans un service de soins intensifs.

En réalité, le certificat de décès turc de Sophie montre qu’elle est décédée à 9 h 25 en Turquie – 7 h 24, heure du Royaume-Uni – TROIS heures avant même qu’Aimee ne monte à bord de l’avion.

Chair pourrie

Elle affirme n’avoir été informée du décès de sa sœur que ce soir-là en Turquie.

Aimee a déclaré: «On m’a dit qu’elle était stable mais que je ne pouvais pas la voir. Je pensais qu’elle serait réconfortée de savoir que j’étais là.

« Lorsque je suis revenu dans l’après-midi, on m’a dit qu’elle était décédée et on m’a demandé d’identifier le corps. C’était horrible.

À travers les larmes, Aimee a ajouté : « Je pense que je me suis effondré. Je ne voulais pas regarder, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c’était ses yeux.

Pendant ce temps, Danielle, qui se remettait toujours de son opération, n’avait aucune idée que son amie était décédée.

Elle ne l’a su que lorsqu’elle a reçu un texto du fils de Sophie.

Cela a laissé Danielle terrifiée lorsqu’elle a réalisé que sa propre opération ne semblait pas guérir normalement et qu’il y avait une odeur putride provenant des blessures.

Mais elle dit que les infirmières ont agi comme si de rien n’était.

Aimee est allée rendre visite à Danielle, qui avait été laissée dans une pièce avec des pansements sales jetés sur le sol qui sentaient la chair pourrie.

« J’ai demandé aux infirmières et elles m’ont dit que tout était normal », a déclaré Danielle. « Je m’attendais à avoir mal après l’opération, donc je n’ai pas pensé au départ que c’était inhabituel.

« Mais après ce qui est arrivé à Sophie, j’étais terrifiée à l’idée de mourir comme ma meilleure amie. » Aimee affirme que le personnel du consulat britannique lui a dit d’organiser un traitement d’urgence pour Danielle.

Danielle a déclaré: «J’ai été emmenée aux soins intensifs et on m’a dit que j’avais une nécrose. Ils ont attaché un aspirateur spécial pour l’enlever.

« Ils m’ont donné cinq transfusions sanguines. Je pense honnêtement que si je n’avais pas été soigné un jour de plus, je serais mort.

« J’ai encore du mal à traiter tout ce que j’ai vécu. »

L’infection a laissé un trou de la taille d’une main dans son estomac et était trop gros pour être refermé sans greffe de peau.

Danielle a dit en larmes: « On m’avait promis un corps de rêve mais on m’a laissé comme un patchwork. »

Maintenant, Danielle a besoin d’une chirurgie reconstructive pour réparer les dommages causés par l’opération en Turquie, mais elle dit qu’elle a trop peur pour retourner sous le bistouri.

Elle a ajouté: « Je n’ai toujours pas compris ce qui nous est arrivé. J’ai du mal à dormir maintenant.

« Je pensais que j’allais finir comme mon meilleur ami et j’aurais parfois aimé le faire. » La famille de Sophie attend toujours la confirmation officielle de ce qui a causé sa mort.

Les médecins de l’unité de soins intensifs de l’hôpital local leur ont dit qu’elle était arrivée avec une défaillance organique et avait subi un arrêt cardiaque.

Selon ses documents médicaux, vus par The Sun, son ECG préopératoire a montré qu’elle avait une fréquence cardiaque de 132 battements par minute, la même que celle d’une personne qui fait de l’exercice intense. Le tableau indique qu’il s’agit d’un « ECG probablement anormal ».

Danielle affirme qu’elle et Sophie ont demandé deux fois avant de se faire opérer si tout allait bien et ont été rassurées.

Aimee a déclaré: « Cela fait 15 mois et nous ne savons toujours pas ce qui s’est réellement passé. Si Sophie n’avait pas été là avec un ami, qui sait si on nous aurait même dit qu’elle était morte.

«Elle me manque tous les jours, tout comme ses enfants. Elle aurait dû être là, mais au lieu de cela, nous essayons de recoller les morceaux.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: « Nous soutenons la famille d’un ressortissant britannique décédé en Turquie et sommes en contact avec les autorités locales. »

Le Sun a contacté la clinique de chirurgie esthétique et l’hôpital local pour obtenir des commentaires, mais n’a reçu aucune réponse.

Interrogé par The Sun sur la réservation de Sophie, un représentant de GNR a nié toute connaissance du cas de Sophie.

Les messages envoyés à Aimee et Danielle provenaient du même numéro de téléphone indiqué sur le site Web de GNR que nous avons contacté pour commentaires.

* Le nom de Danielle a été changé.

6 Libellé ironique sur le site Web de la clinique car The Sun a découvert que GNR n’est pas une clinique médicale enregistrée en Turquie Crédit : GNR